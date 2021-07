網路卡卡的、視訊畫面停住了⋯⋯這些「遠距工作」相關的英文怎麼說？

Maggie剛剛開始Work from home,所有的溝通都變成遠距,覺得很不習慣。有次她和老闆視訊,聽到老闆喊:You are frozen!

她以為老闆說她很冷,但是天氣明明很熱,於是大聲回答:No, it's hot here. 搞得老闆哭笑不得。也許將來遠距工作可能成為新常態。今天就來學學遠距工作常會用到的英文。

1. Hang on, you're frozen!

(X)等等,你結冰了。

(O)等等,你畫面卡住了。

Frozen這個字大家應該不陌生,動畫電影《冰雪奇緣》的英文片名就是Frozen,冷凍食品叫做frozen food,嚇到面無表情也可以用這個字:

Katherine was frozen in horror. 凱瑟琳嚇得面無人色。

如果你聽到警察叫你freeze,意思是叫你「別動」。當我們用這個談網路狀況時,是指畫面卡住了。

You keep freezing! I can't hear you! 你的畫面卡住了,我聽不到你的聲音。

2. I am getting the hang of video conferencing.

(X)我在視訊會議時被掛斷了。

(O)我漸漸抓到視訊會議的訣竅了。

Work from home和很多商業技能一樣,也會慢慢習慣,找到訣竅。關於「抓到訣竅」,英文有一個很好的片語叫做get the hang of something。

Hang這個字,比較普及的用法是hang up on me,掛了我電話;或是hang out with friends,跟朋友一起玩。但這裡的hang是指對事情的熟悉感,屬於較口語的用法。

3. My internet connection has been a bit hit and miss today.

(X)我的網路線不見了。

(O)我的收訊時好時壞。

網路時好時壞,英文有一個有趣的片語:hit and miss。Hit是打中,Miss是沒打中,Hit and miss就是有時打中,有時沒打中,無法控制,全憑運氣。所以Hit and miss就可以指「時好時壞的;不可靠的;碰運氣的」,也可以說hit or miss。

The trains are often late, so getting to work on time is a fairly hit-and-miss affair. 火車經常誤點,所以準時上班在相當程度上是件碰運氣的事。

4. Although the first few days were difficult, it's smooth sailing from here on.

(X)開始幾天不順,我們就改搭船了。

(O)開始幾天很難,現在開始就很順利了。

Smooth sailing原來是指航海一帆風順,但也引申為事情進行得很順利。除了smooth sailing,也可以說clear sailing或plain sailing。來看看用法:

A: Hey, how's it going?

最近如何? B: Surprisingly, it's all been smooth sailing.

很意外地,一切都順利。

5. I feel like I've been cooped up for days.

(X)我覺得自己合作好幾天了。

(O)我覺得自己已經悶好幾天了。

Co-op為cooperative這個名詞的簡寫,意為「共同擁有或經營的合作社;合作企業;合作性組織」,如建教合作,就叫做co-op education。

Coop和co-op不同,意思是籠子。也可以當動詞:Coop up。

They cooped the cat up in a tiny room. 他們把貓關在一個小房間。

但這種「關」,有時是一種比喻:

It's such a tiny office - don't you ever feel cooped up here? 這麼小的辦公室,你不覺得自己被困住了嗎?

6. Let’s Zoom at 5:00 today.

(X)我們今天5點在房間吧!

(O)我們今天5點用Zoom開會吧。

Zoom這個會議軟體大家應該都熟了,這一兩年來很熱門,大家有時會直接將它當成動詞用。類似要上網搜尋時就會說,我來Google一下。

趁機來學一下這個字,zoom原來是變焦鏡頭,zoom in/out是指放大、縮小,就像把鏡頭往前推、往後拉那樣的效果。

Click on the photo, and it zooms out to full-size. 點擊那張照片,它就會放到最大。

Zoom還可以當快速移動:

They got into the car and zoomed off.

他們鑽進汽車一溜煙地開走了。 House prices suddenly zoomed up last year.

去年房價突然飆升。

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

