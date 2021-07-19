網路卡卡的、視訊畫面停住了⋯⋯這些「遠距工作」相關的英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
遠距工作視訊時，如果有人對你說：Hang on, you're frozen! 代表什麼意思？
Maggie剛剛開始Work from home，所有的溝通都變成遠距，覺得很不習慣。有次她和老闆視訊，聽到老闆喊：You are frozen!
她以為老闆說她很冷，但是天氣明明很熱，於是大聲回答：No, it's hot here. 搞得老闆哭笑不得。也許將來遠距工作可能成為新常態。今天就來學學遠距工作常會用到的英文。
1. Hang on, you're frozen!
（Ｘ）等等，你結冰了。
（Ｏ）等等，你畫面卡住了。
Frozen這個字大家應該不陌生，動畫電影《冰雪奇緣》的英文片名就是Frozen，冷凍食品叫做frozen food，嚇到面無表情也可以用這個字：
Katherine was frozen in horror.
凱瑟琳嚇得面無人色。
如果你聽到警察叫你freeze，意思是叫你「別動」。當我們用這個談網路狀況時，是指畫面卡住了。
You keep freezing! I can't hear you!
你的畫面卡住了，我聽不到你的聲音。
2. I am getting the hang of video conferencing.
（Ｘ）我在視訊會議時被掛斷了。
（Ｏ）我漸漸抓到視訊會議的訣竅了。
Work from home和很多商業技能一樣，也會慢慢習慣，找到訣竅。關於「抓到訣竅」，英文有一個很好的片語叫做get the hang of something。
Hang這個字，比較普及的用法是hang up on me，掛了我電話；或是hang out with friends，跟朋友一起玩。但這裡的hang是指對事情的熟悉感，屬於較口語的用法。
3. My internet connection has been a bit hit and miss today.
（Ｘ）我的網路線不見了。
（Ｏ）我的收訊時好時壞。
網路時好時壞，英文有一個有趣的片語：hit and miss。Hit是打中，Miss是沒打中，Hit and miss就是有時打中，有時沒打中，無法控制，全憑運氣。所以Hit and miss就可以指「時好時壞的；不可靠的；碰運氣的」，也可以說hit or miss。
The trains are often late, so getting to work on time is a fairly hit-and-miss affair.
火車經常誤點，所以準時上班在相當程度上是件碰運氣的事。
4. Although the first few days were difficult, it's smooth sailing from here on.
（Ｘ）開始幾天不順，我們就改搭船了。
（Ｏ）開始幾天很難，現在開始就很順利了。
Smooth sailing原來是指航海一帆風順，但也引申為事情進行得很順利。除了smooth sailing，也可以說clear sailing或plain sailing。來看看用法：
A: Hey, how's it going?
最近如何？
B: Surprisingly, it's all been smooth sailing.
很意外地，一切都順利。
5. I feel like I've been cooped up for days.
（Ｘ）我覺得自己合作好幾天了。
（Ｏ）我覺得自己已經悶好幾天了。
Co-op為cooperative這個名詞的簡寫，意為「共同擁有或經營的合作社；合作企業；合作性組織」，如建教合作，就叫做co-op education。
Coop和co-op不同，意思是籠子。也可以當動詞：Coop up。
They cooped the cat up in a tiny room.
他們把貓關在一個小房間。
但這種「關」，有時是一種比喻：
It's such a tiny office - don't you ever feel cooped up here?
這麼小的辦公室，你不覺得自己被困住了嗎？
6. Let’s Zoom at 5:00 today.
（Ｘ）我們今天5點在房間吧！
（Ｏ）我們今天5點用Zoom開會吧。
Zoom這個會議軟體大家應該都熟了，這一兩年來很熱門，大家有時會直接將它當成動詞用。類似要上網搜尋時就會說，我來Google一下。
趁機來學一下這個字，zoom原來是變焦鏡頭，zoom in/out是指放大、縮小，就像把鏡頭往前推、往後拉那樣的效果。
Click on the photo, and it zooms out to full-size.
點擊那張照片，它就會放到最大。
Zoom還可以當快速移動：
They got into the car and zoomed off.
他們鑽進汽車一溜煙地開走了。
House prices suddenly zoomed up last year.
去年房價突然飆升。
延伸閱讀
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航