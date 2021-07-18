【大人學】年薪不到200萬，請不用煩惱這些問題！

文：姚詩豪

「老師，我們公司文化很差，各部門也都不肯互相配合，怎麼辦？」 「老師，我們公司的高層常常內鬥，你能不能告訴我該怎麼面對？」

當講師這些年來，我碰過非常多的提問，其中這種關於公司文化或高層關係的煩惱，出現的頻率特別高。而且提問的大多都是20、30歲的年輕上班族，他們常會很焦慮地問我，希望我給他們建議。

每次碰到這樣的問題，我都會先反問他們：「你的年薪是多少呢？」同學聽到我這樣問，通常都是一陣莫名奇妙！我就接著問：「有200萬嗎？」他們一聽紛紛搖頭。我就會告訴他們，既然年薪不到200萬，這就不是你該擔心的問題。

這個說法是我先前在臉書上看到一位朋友分享的，我覺得蠻有道理。所謂「年薪200萬」只是一個說法，代表公司「上面的」那些高層。我想表達的意思是：「這類政治與文化麻煩問題，連老大們都管不來，身為小員工的我們何必去憂國憂民呢？」套句大陸朋友告訴我的話，這是「吃地溝油的命，操中南海的心」呀！

請別誤會，我倒不是說位階高才有資格擔心這些組織的問題。主要是來提問的多半是我的學生，身為老師，我私心希望他們在職場能過得更好，更有成長，因此，與其去擔憂那些難以撼動的困境，我建議他們應該多想想這些事情，就當作思考練習：

1. 如果你是主管，你會怎麼處理？

雖然你目前還只是基層員工，沒有實權可以處理這些狀況，但你應該觀察和分析一下，為什麼會出現這樣的困境？如果你是主管，你會怎麼做？你能怎麼做？

你還能想得更深：如果公司是賺錢的，為什麼在這樣的混亂之下，公司還能活得那麼好？有無可能你看到的問題，在另個方面可能反倒是優勢呢？（例如：制度混亂的另一面，可能是組織有彈性，有創意？！）

如果公司確實不賺錢，你也可以思考，那些有賺錢的同業或競爭對手，比我們公司強在哪裡？你有無可能跳槽過去呢？

有可能思考過一輪，還是不能做甚麼，但趁早練習這樣的全局思維，我認為是很有助益的，你可能會因此發現很多之前沒想過的事。

2. 你目前能做什麼來改善狀況？

再來，你也可以想一想：雖然目前公司又亂又糟，但你「個人」是否能做什麼，讓工作推進得順利一些？

舉例來說，如果公司裡的互助風氣不盛，每個人都各做各的，那你能否嘗試透過一些交涉，或者利益交換，爭取到同事的協助呢？或者，就算部門間的流程很混亂，那你「個人工作的流程」是否還能再優化呢？你是否能先把自己的部分做到最好呢？

比起為整個公司憂心忡忡，作為一個基層員工，這兩件事情可能更值得你花時間來思考，對現況也更有實質幫助。

總結

最後，也與你分享我在職場上跌跌撞撞後，得到的兩個學習。

1. 如果大環境不容易改變，那就「先讓自己變強吧！」

很多人都希望能讓大環境變得更好，於是開始尋求各種促成改變的方法。但我認為你的第一步，該從「讓自己變好、變強」開始。

我們每個人都是大環境的一部分，想一下子改變老闆、主管並不容易，但改變自己相對可行，也能幫助你離你的最終目標更近一點。與其什麼不做、只是一直抱怨環境糟糕，甚至你最終也變成那樣糟糕的人，你不如看看身邊有沒有什麼值得效仿的同事，看看他們在不太理想的環境中，如何把事情做好，然後你可能也就會慢慢變得一樣好，甚至更好！你期待的改變也才可能會發生。

2. 拋不開焦慮，就把焦慮放在你能改變的事情

在職場上，我們難免會有各種焦慮，可是在我看來，焦慮還分成兩種：一種是你再怎麼擔心都無法造成任何改變的；另外一種，則會發生在你有能力改變的事情上，並化成動力。

前者除了讓你的心情變差，沒有任何的價值；可是後者就不一樣了，如果你焦慮的是自身能力不夠，我認為這就是好的焦慮，因為你才可能因此去學習，然後進步。

當你發現自己處於焦慮狀態，不妨靜下心來分析一下目前的焦慮是哪一種。如果是無意義的，自問之後你可能就更容易放下；如果是能化成動力的，那事不宜遲，請你即刻開始努力吧！

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航