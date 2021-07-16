《新英格蘭醫學期刊》最新研究：混打AZ、莫德納疫苗擁有更強防護效力

文：吳昌騰醫師（林口長庚醫院兒童一般醫學科/兒科急診主治醫師）

《新英格蘭醫學期刊》於本（2021）年7月14日，發表一篇有關COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗混合施打（下文簡稱「混打」）AZ疫苗與莫德納（Moderna）疫苗的研究，為混打接種的免疫抗性和安全性，增添了新的證據。

研究文獻

這篇來自於瑞典于默奧大學（Umeå University）的研究，以88位在研究開始前9至12週曾接種過AZ疫苗的醫護人員為受試者，並將讓這些受試者自行選擇要接種的第二劑COVID-19疫苗，藉此來進行分組，分別為「兩劑皆施打AZ疫苗組（後文簡稱AZ/AZ組）」及「混打疫苗組（後文簡稱AZ/莫德納組）」。研究的核心目的，是想要比較AZ/AZ組與AZ/莫德納組，對COVID-19的抵禦能力。

在這些受試者中：

第二劑疫苗選擇接種AZ疫苗（同源加強免疫，homologous boost）者：37位，中位年齡為46歲（範圍28-62歲）

第二劑疫苗選擇接種莫德納疫苗（異源加強免疫，heterologous boost）者：51位，中位年齡為40歲（範圍23-59歲）

研究人員分別在「第二劑疫苗接種日」、「第二劑疫苗接種後7-10天」以及「第二劑疫苗接種30天後」這3個時間點，分別蒐集受試者血液樣本，並以此分析其中的COVID-19刺突蛋白（Spike 蛋白，又稱S protein) 的受體結合區域(receptor binding domain，RBD)特異的IgG效價（titer）、中和抗體效價。此外，研究人員也會同步蒐集受試者接種第二劑疫苗後的反應。

第二劑疫苗接種日

AZ/AZ組和AZ/莫德納組，受試者體內的COVID-19刺突蛋白的受體結合區域特異的IgG抗體效價相似、中和抗體效價並無差異。

第二劑疫苗接種後7-10天

AZ/AZ組：受試者體內的COVID-19刺突蛋白的受體結合區域特異的IgG抗體效價，是第二劑接種日的5倍（P<0.001）。

AZ/莫德納組：受試者體內的COVID-19刺突蛋白的受體結合區域特異的IgG抗體效價更高，分別達到第二劑接種日的115倍和125倍（P<0.001）。

第二劑疫苗接種30天後

AZ/AZ組和AZ/莫德納組，皆維持和「第二劑疫苗接種後7-10天」差不多的結果，兩組的中和抗體效價均有所提升1.6-1.7倍，但不明顯。

研究結果指出：

「在接種一劑AZ疫苗9-12週後，第二劑接種的莫德納疫苗，能誘導了更高的抗體效價和中和抗體濃度，在體外實驗中對突變病毒株的防護力也更強。」

混打可提昇中和抗體效價20倍

此外，在針對瑞典原始新冠病毒分離株（SARS-CoV-2/01/human/2020/SWE）的體外中和實驗中，通過免疫螢光分析觀察到，AZ/莫德納組受試者的中和抗體梯度也更高。例外，AZ/莫德納組在接種第二劑疫苗後7-10天，血清中和抗體效價甚至是第二劑疫苗接種日的20倍（P<0.001）！相反的，AZ/AZ組的血清中和效價，則只有第二劑疫苗接種日的兩倍（P=0.09）。

混打可有效避免感染Beta 變異毒株

同時，研究團隊還通過細胞病變效應測定，測量兩組受試者在接種第二劑疫苗後7-10天的血清抗體，對COVID-19原始分離株和Beta 變異毒株 (B.1.351)的中和作用。這更加支持了，「AZ/莫德納組受試者的中和抗體效價更高」的研究發現。

另外，研究團隊亦發現，AZ/莫德納組的抗體對B.1.351突變株具有「體外中和」作用，而AZ/AZ組所誘導的抗體，則對B.1.351突變株沒有強效中和作用。

混打並不會造成較嚴重的接種後不良反應

從反應原性來看，AZ/莫德納組雖有較多受試者發生發燒、頭痛、寒顫 和肌肉疼痛等症狀，但若以疫苗接種後不良反應（輕度、中度、嚴重）進行分級時，兩組並無顯著差異。

基於這些數據，研究團隊在論文中指出，AZ/莫德納組幾項優點：

可有效地進一步刺激COVID-19特異性B細胞記憶 可能會對Beta 變異毒株 (B.1.351)提供更好的防護

本文經來《講兒科急診的543-吳昌騰醫師》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航