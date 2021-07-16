因應防疫越南地方政府要工人「在廠吃住」，台商鋪涼蓆搭蚊帳應對

（中央社）越南有地方政府要求企業做到讓員工能「在廠吃住」，否則15日起就必須停工。當地台商為此訂購數千涼蓆、蚊帳讓員工住在工廠，但條件不夠充分的企業只能黯然關閉。

越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情肆虐，南部胡志明市為重災區，短短2個多月就有約2萬人染疫，周邊省市也繃緊神經應對，包括胡志明市、隆安省（Long An）等都對企業生產提出一定規範。

胡志明市主管機關13日要求企業必須有能力讓員工「在廠吃住」，或是能夠「兩點一線」接送工人上下班才可繼續營運，否則15日起就要停工；隆安省也有類似規定，並早一步於13日實施。

鞋材供應商昶勇公司在胡志明市、隆安省都有廠房，昶勇公司董事長、胡志明市台商會會長袁濟凡表示，一聽到政策下達，立刻添購數千張涼蓆與蚊帳，以確保重點單位還能持續生產。

Photo Credit：（袁濟凡提供）中央社記者陳家倫河內傳真 部分越南地方政府要求企業必須讓工人「在廠吃住」，否則就要停工，鞋材供應商昶勇公司董事長袁濟凡將公司禮堂改造成臨時宿舍給員工居住。

袁濟凡指出，外資企業因工廠占地較大，將會議廳、交誼廳、禮堂改造成臨時宿舍。他為了站在第一線「穩軍心」，也進到隆安省的一處廠房居住，與600多名員工在工廠度過半個月的「隔離人生」。

在隆安省從事水產加工的信海水產責任有限公司董事長陳信銘說，為了安排200名員工住進工廠，他把自己辦公、活動的空間也騰出來，「工廠每兩天消毒一次，員工上班全程戴口罩。」

有部分企業因無法提供足夠的盥洗室而必須停工，陳信銘說，由於他的員工上工前都要更衣，工廠為此蓋了40間廁所，所以能應付這次的防疫要求；此外，工廠隔壁剛好就有超市，供餐也沒問題。

但並非所有的企業都能滿足防疫生產條件，《越南快訊》（VnExpress）報導，德誠木業股份公司董事長黎海柳（Le Hai Lieu）抱怨，工廠就是拿來生產的，不可能在幾天內就建設好給工人吃、住、盥洗的設施。

黎海柳原本打算去租宿舍給400名員工住，但就算住的問題解決了，要讓員工在胡志明市實施社交距離措施期間都能吃到三餐非常不容易，最後決定在今天早上關閉工廠。

Dony紡織品責任有限公司也決定關閉工廠，經理范光英（Pham Quang Anh）說，實在沒能力為數千名工人供餐，因為無法立刻向外面的廠商訂購這些餐點，「而在工廠開伙可能會引發火警還有爆炸。」

Photo Credit：（袁濟凡提供）中央社記者陳家倫河內傳真 鞋材供應商昶勇公司董事長袁濟凡添購數千涼蓆、蚊帳，做到讓工人「在廠吃住」，以滿足越南地方政府的防疫要求，好讓工廠能繼續生產。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒