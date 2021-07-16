【圖解】油電雙棲的TOYOTA PRIUS PHV，當今電動車的最佳解答

時至科技迅速發展的今日，人們享受由科技所帶來的便利生活，但同時也帶來了破壞環境和影響健康的負面效應。加上天然能源並非取之不盡，近年來汽車產業吹起了一股電動車風潮，全世界的主要國家也為了降低碳排放而推廣電動車。但從現代人的用車習慣、造車技術、環保角度來看，電池電動車是否真為現階段的最佳解答？

先從種類談起：多元化電動車款 HEV/PHEV/BEV介紹及比較

說到電動車，除了純電動車外，其實電動車種類繁多，油電複合動力車、插電式油電複合動力車的差異在哪？哪個適合你？以下從「電力驅動比例」來介紹，相當簡單易懂。

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油電複合動力車（HEV）： 「油」與「電」並行的驅動策略，引擎產生剩餘動力可轉為電能儲存，低速可以電能驅動，無法從外部充電，長短程移動皆適用，相對傳統燃油車油耗更佳。

「油」與「電」並行的驅動策略，引擎產生剩餘動力可轉為電能儲存，低速可以電能驅動，無法從外部充電，長短程移動皆適用，相對傳統燃油車油耗更佳。 插電式油電複合動力車（PHEV）： 架構類似於油電複合車（HEV），電池規格加大，可使用通用規格充電樁與隨附充電線針對電池充電，短程移動可採用純電模式，長程移動則為油電並行，長短程移動皆適用，沒有如電池電動車（BEV）般的里程焦慮問題。

架構類似於油電複合車（HEV），電池規格加大，可使用通用規格充電樁與隨附充電線針對電池充電，短程移動可採用純電模式，長程移動則為油電並行，長短程移動皆適用，沒有如電池電動車（BEV）般的里程焦慮問題。 電池電動車（BEV）：完全電力驅動，由外部充電樁充電，受惠電力驅動特性，享有純電駕馭快感，但須考慮充電便利性。

電池電動車才環保？答案並非絕對

相對傳統內燃機汽車而言，電池電動車於行駛過程中雖然是零碳排，但車輛的環保與否，更需廣義的從產品的生命週期評估（Life cycle assessment,LCA），也就是從原物料開採、生產製造、行駛過程、回收過程的整體生命週期的總碳排量來計算。目前無論哪一款電動車，都不可能在生產過程時達到零碳排表現，且電動車上最高成本的電池組，不僅製造時需要使用稀有金屬，提煉過程本身更需要大量化學藥劑，且老廢電池回收亦可能造成環境污染。廣義討論而言，當前的電池電動車絕非零碳排與絕對環保的代表。

因此除了上述的生命週期評估，同步考量當前發電結構、充電設施普及率、用車習慣等問題，插電式油電複合動力車（PHEV）會是更好的解答。插電式油電複合動力車（PHEV）將電力驅動輔助比例放大，純電行駛里程增加，短程通勤可以純電行駛，長途移動則可油電並行，又無里程焦慮，絕對是當前兼具節能環保與便利性的推薦選擇。

銷售王來示範 PHEV就應該要這樣

TOYOTA一直以來是HYBRID油電車款的領導品牌，開賣至今已銷售超過1,700萬輛，不管是其油電複合動力車（HEV）或是更先進的插電式油電複合動力車（PHEV）的熱銷，無疑就是最佳印證。其中逐漸成為銷售主流的TOYOTA PRIUS PHV車款，成為經濟務實又節能環保的最佳代言人。

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TOYOTA PRIUS PHV採用油電驅動系統，「油」的部分搭載高效能汽油引擎，採用Atkinson循環設計與VVT-i連續可變汽門正時控制系統讓引擎更具效率；「電」的部分則搭載雙馬達驅動系統，位置設置於引擎室下方，並有設置於後廂底板下的高效能鋰電池、位於後座下方的高效率車載充電器、設置於引擎室內的PCU動力控制模組等架構。

動力來源除了從油箱提供引擎燃油進而作動產生驅動力以外，電池則提供電力來驅動電動馬達作動。按下EV Mode車輛可以完全以電力驅動，而在一般狀態下引擎與電動馬達會透過PCU模組來管理以最高效能相互運用。除了引擎輸出超出駕駛需求會回充高效能鋰電池以外，也可利用外部充電來為鋰電池充電。

也因此TOYOTA PRIUS PHV車身上有兩個「油箱蓋」，左側為加油使用，右側則為充電使用。值得一提的是，PRIUS PHV只要使用標配隨附的隨車充電線，即可使用一般的110V家用插座充電，且純電行駛里程可達64km*註1，相當適合日常生活通勤使用；此外，PRIUS PHV純電行駛最高極速可達135km/h，結合油電模式的特性，適合長途行駛與遠程旅行，更可讓PRIUS PHV有著高達109.9km/l*註2的平均油耗，達成傳統內燃機汽車或油電複合動力車（HEV）無法企及的節能表現。

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PRIUS PHV擁有極具未來感的造型，相當流線的車身造型與具有良好空氣力學的雙曲面後擋風玻璃帶來了低風阻優勢，更配備了鷹眼式LED頭燈及飛翼式LED光條尾燈，為其賦予了更吸睛的靈魂。

立基於TNGA底盤基礎，PRIUS PHV擁有輕量化高剛性的車身架構，給予絕佳的行駛穩定性以及安全防護能力，也為座艙內帶來相當寬敞的空間基礎。不僅前後排駕駛與乘客都可以擁有寬裕與舒適的乘坐空間，標準乘坐狀態下後行李廂可擁有媲美小休旅車的360公升置物容積，實用性毋庸置疑。

PRIUS PHV旗艦版的座艙內中控台更配備了9吋4G旗艦主機，利用4G網路的連結，給予了24H愛車守護/一鍵救援/智慧導航等便利功能，搭配Apple CarPlay & Android Auto智慧手機連結，以及Qi無線充電座*註3，完美接軌現代人習慣的科技生活。

PRIUS PHV新增尊爵版車型，不僅享有等同於HEV車型的親民售價，且同步標配TSS 2.0安全科技，如ACC主動式車距維持系統（含Stop & Go）、PCS預警式防護系統、LTA車道循跡輔助系統等等全數搭載，讓更多喜愛節能與著重安全的消費者可以輕鬆入主。

台灣目前最合適的節能車選擇，加入油電革新行列——TOYOTA PRIUS PHV

總結以上，從環保角度來看，以台灣目前的用車環境與發電能源結構來說，油電複合的HEV或是PHEV車款，會是比較符合使用需求和節能的作法。尤其插電式油電複合動力車（PHEV）不僅可銜接當前油車使用習慣，還可最大化運用電力降低碳排放，可以說是在燃油與電力的使用之間，達到最佳的平衡。

若要在茫茫PHEV車款中，找到兼具環保節能、價格優勢、智慧內裝、卓越駕駛體驗者，那麼從TOYOTA PRIUS PHV車款入手絕對錯不了。高效能的油電雙驅動，只要使用一般家用110V插座即可充電；加上未來感十足的流線車身外型、舒適寬敞與安全穩定兼備的座艙結構，由裡到外帶給消費者最新的科技體驗；可連結智慧應用程式的旗艦主機，與時代接軌不落人後。加入油電革新、淨化未來的行列，且當前TOYOTA PRIUS PHV更推出空前優惠的尊爵版車型，汰舊換新震撼價只需99.9萬元，僅限量30輛，且享有與TOYOTA所有HYBRID車款一樣的HYBRID電池8年或16萬公里保固服務。TOYOTA PRIUS PHV不愧為當前最平衡、兼具環保及便利的用車選擇。

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註1：純電行駛里程及純電最高時速係於電量充足且啟用電動模式（EV Mode）之情形下於實驗室測得。公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及後續修正指令之標準測試程序測得。本車型為插電式油電複合動力車，平均油耗測試值係為馬達電能（滿電狀態）與汽油引擎之效率綜合計算而得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、電池充電狀態、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。

註2：實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素，其實際值可能與測試值有所差異。

註3：9吋4G旗艦主機、Qi無線充電皆為TOYOTA PRIUS PHV旗艦版專屬配備。