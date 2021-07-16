2021/07/16,
生活

革命性物理除菌法！3M™ 即時除菌擦拭布全新上市 不含化學品 靜電吸附立即除菌 有效去除99.9% COVID-19病毒

革命性物理除菌法！3M™ 即時除菌擦拭布全新上市 不含化學品 靜電吸附立即除菌 有效去除99.9% COVID-19病毒
Photo Credit : 3M

我們想讓你知道的是

疫情當前，新冠病毒能長時間存活於物體表面，除了勤洗手戴口罩，做好除菌更是主動出擊的不二法門，然而長期接觸酒精及消毒劑，易使手部乾癢紅腫，化學藥劑更對皮膚、眼睛及呼吸道具刺激性，用一般紙巾又擔心除菌效果不彰，或反覆擦拭造成交叉污染。隨著全球防疫成為持久戰，選擇更輕鬆又有效的除菌方式，是提升防疫新生活舒適度和持久性的關鍵。

3M秉持「科技改善生活」的理念，為滿足民眾及專業人員對除菌產品更多樣化的需求，全新推出3M™ 即時除菌擦拭布，採用3M公司開發的獨特專有靜電吸附技術，將專有塗層塗佈在不織布上，使得擦拭布纖維上帶有正電荷、利用微生物在潮濕環境下通常帶有負電荷的原理，只要將擦拭布浸潤清水後，就能快速以靜電吸附、捕獲硬質無孔表面上99.9%包括引起COVID-19之新型冠狀病毒SARS-CoV-2、各類細菌、孢子、病毒…等註1，以物理性方式如同吸鐵般將微生物牢牢吸附於擦拭布中，避免交叉污染的可能性，且無需使用化學藥劑不會產生異味或刺激皮膚，用更輕鬆便捷的方式將細菌連根拔起，面面俱到解決各種除菌方式的痛點，是兼顧快速有效及方便舒適的除菌新選擇。

除菌也可以很輕鬆！只需加水 靜電吸附即刻除菌 避免交叉污染
研究：有效去除99.9% COVID-19病毒 高除菌需求場域必備


3M 商用解決方案產品部業務總經理張瑞松表示：「3M™ 即時除菌擦拭布是為了能更快速高效除菌而設計的全新產品，不含化學品，只要加水浸濕擦拭布即可立即除菌，除菌原理結合3M專有塗層技術，將獨特塗層塗佈於不織布，使得3M™ 即時除菌擦拭布纖維帶有淨正電荷，而潮濕環境下微生物通常帶有淨負電荷，當電荷相互作用時，擦拭布以靜電方式即刻吸附並去除物體表面上的微生物及細菌。實驗顯示3M™ 即時除菌擦拭布可從硬質無孔的表面上，移除最高達99.9% 包括新型冠狀病毒SARS-CoV-2 、及各類細菌和孢子等微生物。3M致力將創新概念付諸實行並對全球產生實質影響，期待全新除菌解決方案能廣泛應用，為全球防疫盡一份心力。」

3M™_即時除菌擦拭布將細菌直接吸附在擦拭布中，能減少細菌在不同表面間轉移和交叉
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然而如何避免重複擦拭造成的交叉污染更是徹底除菌的關鍵，相比使用酒精或消毒劑，需停留等待一定時間才有除菌效果，且若表面在接觸時間內沒有保持濕潤，未被消滅的任何微生物都會殘留在表面上，並可能轉移到其他表面。3M™ 即時除菌擦拭布不需等待，一擦即可立即吸附除菌，且以物理性方式將微生物直接吸附抓住並保留在擦拭布中，而不是將微生物推到表面邊緣或縫隙中，因此能避免微生物在不同表面間轉移和交叉污染的可能性，並減少微生物和病菌在擦拭表面殘留而繼續繁殖註2，使單張擦拭布在拋棄前可以有效地在多種平整光滑無孔隙的表面上使用。

皮膚科醫師建議，可選擇物理性除菌產品，減少化學品對幼兒與皮膚敏感者的肌膚傷害(3
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台北榮民總醫院桃園分院小兒科主任顏俊宇醫師分享：「夏季高溫病菌易滋生，除了防疫也要嚴防夏季常見的腸病毒、腸胃炎等疾病，因此日常的環境清潔很重要，若使用一般紙巾，建議擦拭時採Z字平行往下，擦過的地方不要再碰到，避免交叉污染；此外，要注意酒精無法殺死如諾羅病毒、腸病毒等無套膜病毒，且若表面有明顯髒汙或沾到血液或體液時，酒精的殺菌效果也會減弱。若想有效防堵病菌傳染，建議可選擇有靜電吸附原理的除菌擦拭布，以物理性直接吸附移除細菌，也能避免不當擦拭造成的交叉污染。」3M™ 即時除菌擦拭布即時與不含化學藥劑的除菌性能，不只能廣泛應用於如大眾交通工具、櫃台等各種需要清潔的地點或物品表面，更適合用於醫療診所、商場、飯店餐廳、月子中心、學校等具高除菌需求的場域。3M™即時除菌擦拭布需加水浸濕，才能確保其具有良好的除菌性能，針對規範需求需要消毒的場所，亦可搭配四級銨鹽消毒劑或酒精類產品一起使用。

瞭解更多3M™ 即時除菌擦拭布產品資訊 : https://reurl.cc/nopyNX

註1：根據第三方實測，測試方法：EN 16615、ASTM 1053、AOAC 961/ASTM 2
用某他牌拋棄式濕巾和 3M™即時除菌擦拭布進行對照擦拭清潔，他牌擦拭後平均有 7.1 萬個金黃色葡菌株殘留在玻璃玻片表面，而3M™即時除菌擦拭布平均只有 殘留8 個金黃色葡菌株。

註2：根據第三方實測，將平均 100 萬個產芽胞梭狀芽胞桿菌接種到某他牌拋棄式濕巾和用水潤濕的3MTM即時除菌擦拭布上，並擦拭乾淨的表面，某他牌平均將 22000 個產芽胞梭狀芽胞桿菌（2.2%)從濕巾表面轉移到擦拭表面，而 3MTM即時除菌擦拭布平均只將 600 個產芽胞梭狀芽胞桿菌(0.06%)從擦拭布表面轉移到擦拭的物體表面


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