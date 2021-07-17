碟盤小學堂：浪花碟只是為了造型嗎？浮動碟、通風碟各有什麼優點？

談到制動系統，大家第一直覺肯定是卡鉗，但你知道碟盤對於制動表現影響很大嗎？不管原廠配備或是市售改裝品，都推出琳瑯滿目的碟盤款式可做選擇，而你知道差異在哪嗎？是否還認為浪花碟只是為了造型？今天就讓Moto7帶你認識不同碟盤的差異，釐清正確觀念。

碟盤有哪些種類？

碟盤種類大致上可分為兩種：固定碟與浮動碟。根據外型設計又可分為三種：圓碟、浪花碟、通風碟。若按照材質不同，可分為三種：鑄鐵、不鏽鋼、複合材質。

為什麼碟盤要打洞？

目的是增加散熱。煞車皮與碟盤摩擦後會產生大量的熱能，過熱的工作溫度會使碟盤退火，導致煞車性能降低，為了減少碟盤過熱的問題，以打洞方式能夠有效的增加散熱，不過打洞的設計會降低煞車皮的使用壽命。另外，打洞的位置是透過精密的計算，若自行加工可能會有降低碟盤剛性的風險。

碟盤劃線有什麼功用？

幫助粉塵排除與散熱。行駛中的輪胎帶起路上塵土、煞車皮磨損後噴出的粉層、大雨過後濺出的泥水，這些都會導致碟盤沾上一些細小的髒污，而劃線槽的設計，能夠有效排除粉塵、水分，避免影響煞車性能，不過劃線最主要目的還是為了散熱功能。

碟盤的劃線設計能有效排除粉塵，也能加強散熱。

浪花碟只是為了造型嗎？

除了外型設計外，還兼具輕量化及散熱的功能。近年來國內小車市場不斷地推出浪花造型的碟盤設計，而訪間流傳「為造形而生」的觀念其實是錯誤的，浪花碟非圓形的設計，能夠有效減少碟盤重量，達到輕量化的效果，同時帶來更多表面積，讓散熱效果更佳。不過浪花形狀位於咬合面上，比起圓碟有更嚴重的煞車皮磨耗。

許多小車也慢慢導入浪花碟設計。

為什麼碟盤要浮動？

為了達到更完善的煞車力道。浮動碟採用內盤與外盤分離式設計，改善一體成形固定碟受到卡鉗活塞擠壓時，與煞車皮咬合面無法完全貼合的問題。內盤固定於輪框上，外盤負責與煞車皮互相摩擦產生制動力，內、外盤之間利用浮動扣連接固定，當卡鉗活塞作動夾住外盤時，浮動扣可以提供些微的橫向位移，讓外盤與煞車皮更緊密貼合，使制動效果更佳化。而內、外盤之間也會留有縫隙，避免碟盤因熱脹冷縮造成變形的問題。

NCY HP 浮動碟。

通風碟有什麼好處？

散熱效果更佳與延長煞車皮壽命。通風碟在設計上是由兩片碟盤組合而成，並採中空設計，利用旋轉的慣性將熱能從中甩出。而有些通風碟上仍會發現小孔洞的設計，用來導入冷空氣以助散熱。由於孔洞較小，對於煞車皮的壽命期限影響不大，進而解決煞車皮因打洞設計而減少壽命的問題，卻又同時保有散熱的機能。

2017 HONDA GOLDWING 在後碟使用通風碟設計。

不同材質有什麼差異？

差別在於價位、制動力、工作溫度範圍、重量。市面上常見的碟盤材質主要分成三種：鑄鐵、鋼質、複合材質。其中鑄鐵為金屬碟盤中含碳量較高的鐵碳合金，擁有較軟的質地，於制動力上表現相當亮眼，其低成本也深受廠商喜愛，但鑄鐵材質非常容易生鏽，不過對於煞車性能上影響不大。

鋼質為市面上最常見的碟盤材質，採用中碳鋼S45C 、4系列不鏽鋼等，在材料取得相當容易。另外在加工上彈性大，能有效利用金屬處理改變特性，同時也解決鑄鐵容易生鏽的問題，但是制動力比起鑄鐵弱了一點。

鋼質碟盤為最常見的款式。

為了達到耐高溫及輕量化的特性，廠商研發出多款複合材質的碟盤，採用質地輕的碳纖維或陶瓷作為基底，能有效減少輪下負重，高強度的化學構造能夠擁有更高領域的工作溫度，但材質取得困難及成本較高，在價位上相當昂貴，常用於廠車或是頂級跑車。

廠車所使用的碳纖維碟盤，在材質配料上能使承受高達1000℃以上的工作溫度，不過這比例的碳纖維碟盤有一個致命缺點，在達到工作溫度之前，是不具任何制動力道，因此廠車所使用的碳纖維碟盤在一般道路行駛不適用。

延伸閱讀

本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航