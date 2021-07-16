《衛報》揭露密件曝俄國介入2016美國大選，支持「精神不穩定」的川普

英國《衛報》（The Guardian）昨（15）日揭露俄羅斯密件「No 32-04 \ vd報告」，內容指出俄國總統普亭（Vladimir Putin）設立專門機構，干預2016年美國大選，試圖使用「一切可能力量」確保「精神不穩定」的川普（Donald Trump）當上美國總統。文件更提到川普勝選為俄羅斯帶來的益處。

密件揭發俄國介入美國選戰，確保川普勝出

（中央社）英國《衛報》引用據稱是俄羅斯克里姆林宮外洩的文件報導，俄國總統普亭曾在國安會議上批准特務行動，以在2016年美國總統選戰中支持「精神不穩定」的川普。

文件顯示，這場關鍵閉門會議是在2016年1月22日召開，普亭本人、他的特務頭子和高階部長當時都在場。

他們認為川普入主白宮有助於確保俄羅斯的戰略目標，包括造成美國「社會動盪」，以及削弱美國總統的協商立場。

俄羅斯3個特務機構在一份似有普亭署名的文件中接獲命令，要找出支持川普勝選的實際做法。當時川普在共和黨提名戰中領先，普亭的專家部門在報告中建議政府使用「一切可能力量」來確保川普勝出。

據瞭解，西方情報單位數月前就知道有這些文件，也已審慎檢視。這些文件似乎意味著克里姆林宮內部發生嚴重且極不尋常的洩密事件。

《衛報》已將文件提供獨立專家過目，專家表示，這些文件似乎是真實的，附帶細節準確無誤，整體基調和主旨也與克里姆林宮的安全思維一致。

但克里姆林宮對此嗤之以鼻。衛報今天上午聯繫普亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov），他說，指稱俄羅斯高層於2016年初開會同意支持川普的想法，是「極為低劣的捏造故事」。

這份「No 32-04 \ vd報告」被列為機密。內容提到，就克里姆林宮的觀點來看，川普是「最有前途的候選人」，文中使用的俄語單字是perspektivny。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

密件：俄設立相關機構，透過「社群病毒」影響公眾意識

根據《衛報》報導，「No 32-04 \ vd報告」中有提及，俄羅斯可能如何將「社群病毒（media viruses）」植入美國公眾生活，也提出可以藉由這些「病毒」來改變公眾意識，特別能「影響某些群體的想法」。

而文件中也提到，普亭更另外發布命令，設立一個祕密跨部門委員會，專門處理「No 32-04 \ vd報告」中的「特殊目標」，也就是支持川普當選。而文件也針對情報機構的編制與運作大略說明，比如俄羅斯對外情報局（SVR） 必須蒐集資料以協助該委員會、俄羅斯聯邦安全局（FSB）必須協助反情報與防諜等。

由於過去普亭一向否認自己干涉民主國家的選舉過程，密件內容若屬實，普亭先前的說法則顯然有問題。

干預希拉蕊選情，有益俄國外交策略

《衛報》提及，這份密件中提到，關於影響美國大選的內容，可能與2016年大選前針對美國民主黨的駭客行為有關。

根據《衛報》4年前的報導，2016年美國大選前，希拉蕊陣營（Hillary Clinton）曾受駭客攻擊，駭客駭入民主黨全國委員會（Democratic National Committee，DNC）的電腦系統，並公布近2萬封民主黨全國委員會的內部郵件。當時民主黨便指控俄羅斯是幕後黑手，試圖干預美國大選。

此外文件中也提及當時的情況分析，若共和黨候選人當選，將為俄羅斯帶來最多利益。就美國國內而言，能夠引起社會動盪，並且削弱美國總統的權力。

另外若是川普當選，就外交上來看也能獲益不少。因為若川普當選，普亭能藉此主導任何美俄雙邊會談、在談判與協商的過程中取得更有利的地位，此外，也可以採取更加大膽的外交策略。

專家證實密件「符合實際情況」，川普否定密件內容

《衛報》詢問俄羅斯情報機構專家索爾達托夫（Andrei Soldatov）關於密件的可信度，而索爾達托夫表示，就文件內容所顯示的決策流程，這份密件「符合實際情況」。除此之外，他也指出，克林姆林宮會精細掌握所有情報活動，就像文件裡面提及的內容。

對此川普透過發言人發出聲明，表示《衛報》揭發密件的報導「很噁心」、「是假新聞」，並指控是「左翼份子羞辱右派人士的舉動」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範