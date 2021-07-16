2021/07/16,
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萬那杜「黃金護照」搶手，花13萬美元就能免簽入境歐盟、英國等130個國家

萬那杜「黃金護照」搶手，花13萬美元就能免簽入境歐盟、英國等130個國家
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

位於太平洋上的島國萬那杜，2020年開始發行「黃金護照」。《衛報》指出，萬那杜將護照賣給涉及詐欺的人士，不僅當地成為洗錢與避稅的天堂，也讓犯罪集團能藉此順利進入歐盟各國。歐盟和經濟合作暨發展組織（OECD）對此表達關切，萬那杜也承諾將會加強背景調查。

（中央社）英國《衛報》揭露，萬那杜「黃金護照」方案只要變成公民就能免簽入境歐盟和英國，許多不肖商人與各國警方通緝的罪犯趨之若鶩，去年逾2000人掏錢取得這個太平洋島國公民身分。

這項方案讓外國人可以花13萬美元買到萬那杜公民身分，整個過程通常只要1個多月，甚至不需要踏上萬那杜國土。

代辦機構稱這是世界上最快速、便宜、寬鬆的「黃金護照」方案，可以免簽入境130個國家，包括英國和歐盟各國。萬那杜同時也是避稅天堂，無個人所得稅、公司稅或財富稅。

透過投資方案取得萬那杜公民身分的人，包括一名被美國制裁的敘利亞商人、可疑北韓政治人物、被控勒索梵蒂岡的義大利商人、澳洲惡名昭彰飛車黨前成員，以及涉及36億美元（約新台幣1004億元）加密貨幣盜竊案的南非兄弟。

專家警告，這項方案是在大開後門，讓跨國犯罪集團可以在太平洋設立據點，進入歐盟和英國。萬那杜的稅法也讓當地成為洗錢熱點。

這項計畫去年共替萬那杜政府賺進超過1.16億美元。雖然從2017年重新實施以來就充滿爭議，但過去很難知道究竟誰購買了萬那杜護照。

《衛報》透過訊息公開機制取得政府內部文件，裡面詳細列出在2020年與2021年1月透過投資方案，取得萬那杜公民身分的所有個人姓名與國籍。

經過數個月訪查，包括搜尋公開的法庭紀錄、選民名冊、死亡紀錄、社群媒體足跡，以及訪談全球的警方和消息人士，《衛報》終於成功證實名單上的數十人身分。

萬那杜在2020年透過這個方案發出約2200本護照，其中超過半數（約1200人）是中國公民，其次最多的是奈及利亞、俄羅斯、黎巴嫩、伊朗、利比亞、敘利亞和阿富汗籍。當中有20人來自美國，6人為澳洲公民，還有幾個人來自歐洲。

《衛報》發現當中許多人有相當複雜的境外商業紀錄，有些人開設沒有明顯商業活動的空殼公司。

由於歐盟和經濟合作暨發展組織（OECD）持續對盡職調查措施表達關切，迫使萬那杜在去年承諾會加強背景調查，試圖掃除「黃金護照」方案的不良形象。

儘管如此，文件顯示直到今年1月，萬那杜依舊把護照賣給涉及詐欺、制裁，或因其他罪名在本國遭到通緝的人士。

萬那杜金融情報單位主管梅拉（Floyd Mera）答覆《衛報》表示：「有關於你的名單，其中絕大多數是指控，有待調查或正在進行法庭程序。其中部分案件是在取得萬那杜公民身分之後才遭到指控，倘若這些人後續遭到重大定罪，他們的公民身分可能會被取消。」

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：楊士範


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