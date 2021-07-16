斯洛伐克捐贈1萬劑疫苗予台灣，有望成為歐洲首批抵台的援贈疫苗

（中央社）外交消息人士16日透露，斯洛伐克決定捐贈台灣1萬劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，是為了回報台灣去（2020）年4月馳援斯國口罩，這是「真友誼的表徵」。目前疫苗已經備妥等待運送，可能成為第一批運抵台灣的歐洲援贈疫苗。

斯洛伐克稱「沒有忘記自己的朋友」，去年列台灣「綠色國家」名單

波羅的海國家立陶宛6月22日宣布9月底前將捐贈2萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗給台灣後，斯洛伐克成為第2個宣布贈台疫苗的歐盟成員國。斯洛伐克經濟文化辦事處上午透過臉書表示，斯洛伐克並沒有忘記自己的朋友，一年前台灣向斯洛伐克雪中送炭，捐贈了口罩。現在斯洛伐克也將貢獻自己一份綿薄之力，捐贈台灣1萬劑疫苗，表達支持。

斯洛伐克近年積極拓展與台灣關係，去年10月就將台灣列入「綠色國家」名單，台灣是在斯國投資的第2大亞洲國家，提供數千個工作機會。近年雙方也積極在科技、經貿、環保及文化等領域加強合作，前總理馬托維奇（Igor Matovič）更曾公開讚賞台灣的防疫成就。

此外，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）去年率團訪台遭北京抨擊，斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）發聲力挺維特齊，並強調無法接受中國恫嚇歐盟國家。

今年5月，斯洛伐克國會外交委員會表決通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）決議案。這是斯國國會首次針對台灣參與WHA案進行討論及表決，展現友台立場。

斯洛伐克駐台代表博塔文（Martin Podstavek）2017年底派駐台灣以來，積極推動雙邊關係。他的妻子梁晨則透過圖書深化台灣及斯洛伐克民眾對彼此的了解，迄今已向斯國推薦10本台灣原創童書，也曾帶領台灣的兒童文學作家造訪斯國。

梁晨近期更將取材自阿美族古老傳說的繪本《樹上的魚：Lokot鳥巢蕨》譯為斯語。《樹上的魚：Lokot鳥巢蕨》已於斯國及捷克上市發售，成為首本前進中歐的台灣原住民山林智識繪本。

台南市政府也在16日早上發布新聞稿，指出台南與斯洛伐克早已開展許多文化交流，去年底就曾在台南市鹽埕圖書館在盛大舉辦「斯洛伐克特展」，並邀請博塔文代表及夫人梁晨博士親自為市民導覽斯洛伐克的文化歷史，代表夫婦也曾多次到台南左鎮及鹽埕圖書館為小朋友講讀繪本，對於台南有著深厚的感情。 台南市長黃偉哲表示，斯洛伐克外交部已請博塔文代表延任一年，原本今年夏天離任的他明年才會卸任離台，他非常開心看到如此認真的外交官能在台灣多待一年，這是台南及台灣的福氣。

歐盟：成員國至今已捐贈超過300萬劑疫苗

歐盟15日表示，至今成員國已捐贈超過300萬劑的COVID-19疫苗給世界各國，部分運輸費用由歐盟負擔，其中斯洛伐克捐贈1萬劑給台灣。

歐盟危機處理特使雷納席奇（Janez Lenarčič）表示，歐盟成員國持續協助各國接種疫苗，透過「歐洲民事保護機制」（European Civil Protection Mechanism）捐出去的疫苗已有300萬劑，所有人都獲得疫苗對擊敗全球疫情相當重要。

歐洲民事保護機制是歐盟內部的一套機制，方便成員國協助遇到緊急災難的國家，歐盟最多負擔75%的運輸費用。疫情發生以來，歐盟成員國已利用這套機制捐出大量的口罩、防護衣、消毒液等醫療設備。

根據歐盟統計，成員國透過這套機制捐出去的疫苗超過300萬劑，除了斯洛伐克捐給台灣的1萬劑疫苗，丹麥也利用這套機制捐疫苗給科索沃、波士尼亞-赫塞哥維納、不丹等國，希臘也捐疫苗給阿爾巴尼亞和北馬其頓。

到目前為止，已有美國、日本、立陶宛和斯洛伐克等國捐贈疫苗給台灣。

依據外交部網站的說明，斯洛伐克是中東歐內陸國家，東南鄰烏克蘭，南與匈牙利相連，西接奧地利，西北與捷克相鄰，北與波蘭接壤。斯國人口約為546萬955人，宗教信仰以羅馬天主教為主。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範