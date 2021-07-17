常犯的直譯錯誤：「Do you brown-bag today？」不是問你有沒有棕色袋子

疫情期間，James想避開午休人潮，所以每天自帶午餐到辦公室吃。只見他有時帶三明治、有時用電鍋蒸便當、有時又用悶燒罐燉飯。外籍同事Kevin好奇詢問：Do you brown-bag today?

Brown bag是什麼意思？疫情之下，許多過去較少聽到的英文口語，現在卻變成嘴邊話，舉三個例子如下：

1. Do you brown-bag today?

（Ｘ）你今天有棕色的袋子嗎？

（Ｏ）你今天自己帶午餐嗎？

看過星巴克紙袋的人就不陌生brown bag。brown bag是指美國上班族用來攜帶午餐的「棕色紙袋」，其實就類似牛皮紙袋。當作動詞就成了「自帶午餐上班或上學」的意思，而「自帶午餐的上班、上學者」叫作brown bagger。

Many brown baggers eat lunch in their staff room. 許多自帶午餐的上班族在員工休息室裡享用午飯。

國外企業裡還有一種會議叫brown bag meeting，指的是午飯時間進行的非正式會議，會議間各自帶食物。既然有brown bag meeting，自然就可延伸brown bag training/ seminar/ presentation，一併記起來。

2. My mother sent me a care package.

（Ｘ）我媽寄給我一個急救包。

（Ｏ）我媽寄給我一個愛心包裹。

Care package多半裝的是食品、衣物或補給品，寄給離家在外的孩子，中文沒有直接對應講法，可以稱它為愛心包裹。疫情嚴峻時，許多在北部工作的年輕人會收到外縣市家鄉寄來的愛心包裹，倍感溫馨。

During my school years, I received several care packages from my parents. 我求學期間，從父母那裡收到好幾個愛心包裹。

3. There isn’t enough elbow room.

（Ｘ）手肘動不了。

（Ｏ）沒有足夠活動空間／太擠了。

elbow是「手肘」，elbow room是指「可伸展臂肘的空間」，此語用來表示「可以活動身體、或施展作為的空間與餘地」。為躲疫情而足不出戶的您，有替自己安排好elbow room嗎？

A desk was set here, so there was not much elbow room in the living room. 這裡放了一張書桌，所以客廳的活動空間所剩不多。

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本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航