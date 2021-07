常犯的直譯錯誤：「Do you brown-bag today？」不是問你有沒有棕色袋子

疫情期間,James想避開午休人潮,所以每天自帶午餐到辦公室吃。只見他有時帶三明治、有時用電鍋蒸便當、有時又用悶燒罐燉飯。外籍同事Kevin好奇詢問:Do you brown-bag today?

Brown bag是什麼意思?疫情之下,許多過去較少聽到的英文口語,現在卻變成嘴邊話,舉三個例子如下:

(X)你今天有棕色的袋子嗎?

(O)你今天自己帶午餐嗎?

看過星巴克紙袋的人就不陌生brown bag。brown bag是指美國上班族用來攜帶午餐的「棕色紙袋」,其實就類似牛皮紙袋。當作動詞就成了「自帶午餐上班或上學」的意思,而「自帶午餐的上班、上學者」叫作brown bagger。

Many brown baggers eat lunch in their staff room.

國外企業裡還有一種會議叫brown bag meeting,指的是午飯時間進行的非正式會議,會議間各自帶食物。既然有brown bag meeting,自然就可延伸brown bag training/ seminar/ presentation,一併記起來。

(X)我媽寄給我一個急救包。

(O)我媽寄給我一個愛心包裹。

Care package多半裝的是食品、衣物或補給品,寄給離家在外的孩子,中文沒有直接對應講法,可以稱它為愛心包裹。疫情嚴峻時,許多在北部工作的年輕人會收到外縣市家鄉寄來的愛心包裹,倍感溫馨。

During my school years, I received several care packages from my parents.

(X)手肘動不了。

(O)沒有足夠活動空間/太擠了。

elbow是「手肘」,elbow room是指「可伸展臂肘的空間」,此語用來表示「可以活動身體、或施展作為的空間與餘地」。為躲疫情而足不出戶的您,有替自己安排好elbow room嗎?

A desk was set here, so there was not much elbow room in the living room.

這裡放了一張書桌,所以客廳的活動空間所剩不多。