視訊背景凌亂不堪是大忌：避免視訊面試六大雷區，再也不收無聲卡

文：Stella PY Lu

那天我的手機裡突然傳來幾個哭喪著臉的貼圖訊息，點開一看發現是最近頻繁在視訊面試的好友Cathy傳來的訊息：「我又被發無聲卡了……」。

上個月才剛幫Cathy看過履歷，明明各項學經歷都寫得很不錯，Cathy也確實收到許多面試的邀請，但怎麼會每個都被發無聲卡呢？看著明明這麼有才能的好友，卻沒辦法一展長才覺得很可惜，決定充當一回人資柯南幫她找出原因，結果仔細一問才發現，Cathy竟然踩到了好多視訊面談的誤區啊。

隨著疫情不斷地延長解封時間，很多公司紛紛都已經改由視訊面談的形式，但最常遇到的狀況是很多人會誤以為視訊面談就可以很輕鬆，不用像實際到公司面談一樣戰戰兢兢、注意各方面禮儀，如果現在正準備求職面試的你也是這樣想的話，那就要小心和Cathy一樣收到無聲卡了。

在實體面試時，我們都知道應該要服裝儀容整齊，可是很有趣的是，當改成視訊面試時，大家就很容易不自覺地放鬆，覺得反正面試官看不到有什麼關係。但其實在視訊面試時，因為面試官的視線只會專注在螢幕中的你，反而會更容易發現你沒注意到小細節。接下來就一起來看看，Cathy到底採了幾個視訊面試的誤區吧！

常踩誤區1：視訊背景凌亂不堪

Cathy和許多人一樣是北漂租屋青年，喜歡打扮的她家裡到處都掛滿衣服包包，因為房間空間小根本沒辦法好好收納，疫情的關係也無法到安靜的咖啡廳或會議空間，只好就索性在家視訊面試。視訊開鏡頭的瞬間，其實就決定了你的第一印象，當面試官看到凌亂的房間時，最快速聯想到的詞彙可能都不太好，例如：懶散、自我管理能力不好、不懂職場禮儀等等。

在心理學的研究曾指出，當人們已經建立起第一印象後，就很難改變對這個人的既定印象，儘管要改變也必須花費非常久的時間，直到對方感受到你有重大的行為的改變。但面試時間通常僅有半小時到一小時不等，只要第一印象建立後，就很難在面試結束前翻盤。所以，在家面試時，還是想盡辦找個乾淨又採光明亮的牆當背景吧。

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常踩誤區2：服裝隨意穿搭

切忌直接穿居家服面試，如果今天你面試的公司是屬於要穿著正裝的工作，請一定要全套穿好，若是只穿居家服，會讓面試官覺得你不尊重這次的面試；如果是屬於不太需要著正裝的工作，則可以穿著比較輕鬆的衣服，但仍是要注重是否合宜。

千萬不要只穿著小可愛或背心就直接面試，因為你永遠不會知道，面試官是用電腦螢幕與你視訊，還是把你投影在投影布幕上。曾經有個職缺就是需要多位主管同時面試，為了讓每位主管都能清楚看到應徵者的畫面，人資就幫忙借了一個有超大投影幕的會議室，把應徵者的畫面投影到投影幕上。好友Cathy聽到我的分享整個大吃一驚，沒想到還有可能被投影到大螢幕上，嚇得她很後悔當初沒有在穿著上多下功夫。

常踩誤區3：雜音頻繁出現干擾面試進行

視訊面試最擔心的就是沒辦法讓面試官清楚聽到你的聲音，甚至是出現刺耳的雜音，視訊前一定要測試好麥克風或藍芽耳機都是正常可以收音，不會因為與電腦有訊號衝突而出現可怕尖銳地聲音。曾經遇過有應徵者因為麥克風不斷出現刺耳的雜音，導致面試直接被草草結束，非常地可惜。

另外，最近天氣非常的炎熱，很多人家裡除了開冷氣之外，還會開電扇來讓空氣循環，但卻有很多應徵者會忽略電扇的風聲也是經常會造持雜音出現的原因，好友Cathy就是如此。好幾次面談都被面試官指出好像有雜音，但Cathy把所有的電腦設備都測試過了都找不到問題，最後請她將電腦周遭都拍照給我看，才發現原來是在腳邊的小電扇惹的禍。

常踩誤區4：喋喋不休地一直講

有些應徵者資歷相當豐富，為了讓面試官可以知道他的所有豐功偉績，就會將每一份工作都鉅細靡遺的講一遍，讓面試官完全沒插話的機會，這時候可能就會很容易錯失了解面試官在想什麼的機會，也許面試官根本沒有想要聽這麼多，甚至很多內容也許你已經在履歷上寫過了，面試官想要知道的是其它事，但你卻沒有給他機會問出來。

Cathy就是這樣的例子，不論是在求學階段或工作經驗都非常的豐富，但是她看了許多網路資料都說面試官通常都是面試當下才看履歷，所以認為自己必須再重新都說一次才會比較清楚。確實有些面試官可能因為面試人數多，或是本身工作業務繁多，沒有時間很鉅細靡遺地看履歷，但絕對不會完全沒看就把你找來面試。

其實在面試的當下，面試官已經在心中設定好幾個他想再多加了解的問題，來去評估應徵者是否有達到應徵職位的標準。這時候如果可以適時地停頓，反問面試官是否還有想要多補充說明的部分，不僅會讓面試官覺得你是個會設身處地為他人著想的人，同時也讓面試官有機會問出他想要知道的問題。

常踩誤區5：說話內容沒結構，面試官理解困難

有些應徵者可能因為面試緊張，常常講到後面變成想到什麼就說什麼，這時候就會很容易讓面試官聽得霧煞煞，不知道你到底想要表達什麼重點，或是敘述事件的時間點也說得很模糊，遇到比較刁鑽的面試官還可能會誤以為你在說謊噢。

這裡建議在敘述自己的經歷時，可以依照時間序來重點說明，並善用STAR法則來說明自己過去經歷的里程碑。STAR法則，分別是情境（Situation）、任務（Task）、行動（Action）、結果（Result）的縮寫，透過這個法則，可以讓面試官更快速地掌握你想要表達的重點，同時也能夠讓你的論述更具有說服力。

常踩誤區6：還沒面試結束，就急著下線

有些應徵者一投履歷就獲得許多面試機會，但務必記得在每個面試之間預留緩衝時間，千萬不要一個接一個排得非常緊湊。有時面試官可能對你非常感興趣，於是花比較多時間面試，這時若是你急著就下線去趕場下一場面試，可能就因此錯失良機了，面試官可能也會覺得你並不是真心想要來這間公司。

Cathy就曾經把自己的面試時間排得很緊湊，結果辛苦趕場面試了一天，卻每間都獲得了無聲卡。千萬不要以為面試官不會察覺到你很急著要去下一場面試。當我們心不在焉的時候，很容易在話語中就露出蛛絲馬跡，與其讓自己辛苦地趕場，不如在每一場面試都好好充分地展現自己吧！

看到這裡的你，是否有找到自己拿到無聲卡的原因呢？ 下次好不容易又獲得心儀公司的視訊面試機會時，記得拿出常踩誤區清單，提醒自己別再踩到地雷了呦！

作者介紹：Stella PY Lu，現職專攻訓練發展領域，曾任科技大廠HRBP，具工商心理學專業背景。相信每個人都擁有自己的天賦，只要在對的崗位上必能發揮出最大的潛能。有鑑於職涯中總是幸運地遇到許多貴人相助，開始經營《來一杯職涯特調》部落格分享職涯秘辛、心理學及人資專業知識。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範