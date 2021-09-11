善用「5S成長曲線思維」，讓重複性的庶務工作也能找到價值

文：Ruby Chou

前幾天一位曾任科技業HRBP（人力資源業務夥伴）的朋友跟我分享，在公司內會接觸及協助到許多供應鏈管理相關職務的同仁，但他們大多不知道這份工作的價值在哪裡，在工作上找太不到方向與目標，或是有些同事在同一崗位工作久了，因處理每日例行工作感到疲乏沒有成就感只求準時上下班，你是否曾經也有相同的想法？

一般大家認知供應鏈管理大概有幾項職能，例如採購、需求管理、供應商品質管理、庫存管理、生產管理、物流管理等等，或許有人會說這些職務無法直接給公司創造收入價值，可是其實這些職務都是背後創造價值最重要的每一環。

雖然有些人也認為這些職務僅為重複性庶務的工作，一位美國亞利桑那州立大學商學院教授曾說：「在美國，採購『曾經』是一個人被解僱前最後的落腳處。」但你有發現，為什麼是曾經嗎？因為他們已經開始嘗試讓自己的角色提升被看見的價值，在工作中我們如何提升自己的工作價值受到公司重視，在這裡，分享「5S工作價值曲線」讓我們可以在公司中成為不可或缺的存在！

Standard process：流程養成期

在我們剛出社會、到職新公司這個時期，我們在學習與適應這個社會及新公司的規則，因此稱為流程養成期。在這個階段我們會接觸到公司最基本的流程操作面、學習相關職務的SOP、了解各個系統等等，了解公司各部門的角色。

就像在供應鏈管理範疇上，這些流程都是為了公司可以超前部署，例如需求預測制定、購買原物料、確認庫存系統，這個階段就是培養基本知識，讓自己可以在下一個階段面對不同的人、事、物。

Service：創造內部客戶價值期

知名作家何則文在他的暢銷著作《個人品牌》書中提到，我們平常在職場中最重要的是創造價值，可以把自己當作在公司內部提供服務的供應商，而我們的客戶就是整個公司及同事，創造比其他人更多的價值，我們自己的表現就會被其他人所看到。

雖然採購平常需要面對供應商，但大多數時間仍需要完成回覆主管的要求、達到業務銷售產品交期需求、達到財務結帳票期的規定等等，雖然這些同事都是我們的內部客戶，但同時也是我們的夥伴，提供服務創造內部客戶的價值同時也是創造自己與公司的價值。

Synthesize：內部客戶整合期

公司裡一項產品的成功是因為每個環節環環相扣，可是各個角色互相不一定都有聯繫，如果是在供應鏈管理的角色上可能每個單位都會接觸到，這時我們可以身兼類似專案管理者角色，搭每個角色中間的橋樑串接每一位角色。

例如一款產品從供應商進貨後，品管檢驗時發現產品上有小瑕疵，這時到底誰決定退貨？業務可能已經急著面對客戶了，還是要等工程師確認是否影響產品性能，而眼看上市時間逼近行銷人員也會時刻來問供應商的進度，這些內部客戶們可能只急於各自負責的部分。採購其實也急著確認是不是要退貨，但需要所有相關職務的同仁大家協同合作，這時可以跳出來整合大家的意見可以讓案子順利進行，這些內部客戶彼此也會滿意。

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Strategy：數據戰略價值期

在公司前期，我們可能都只是數據輸入者，下一步就是我們需了解如何使用這些數字進行分析，進而我們每個人都可以是數據的使用者，我們可以導出需要的數據及報表，協助我們進行高價值加值任務，像是擬定策略、營運分析等等。

而供應鏈管理角色可以整理及分析系統擁有的資料數據，例如歷年與供應商的交易金額、交貨準時率、品質產品良率等等，這些都可以用來做供應商評估、擬定降價策略等報告。

Significant：不可或缺保價期

在職場中不怕沒事做，就怕做了沒人看見，試想如果在公司中大家遇到問題第一個想到的人是你，都去找你幫忙解決問題，你會覺得很煩還是很有價值呢？

因公司分工各部門有各自要報告的對象，其他單位可能對供應鏈管理、採購、物流都不了解，像是我們有PM因想要開發VR眼鏡，因此須將競品買到台灣做研究，但她對公司採購流程不熟就會找上我們單位，例如此供應商是否有交易過、如需刷信用卡採買財務是否同意、再來到台灣時進口海關有沒有什麼規定、稅金要繳多少等等，我們就幫她把事情一條龍處理到好並提供我們專業上的建議。 價值就是他下次遇到相同的問題，第一個一定想到你。

創造個人價值，未來我們無可取代

所有的工作都是有價値的，世界上每一樣工作職能角色都有它存在的目的，除非是我們把它變得沒有價値或是還沒有找到而已。嘗試用5S價值成長曲線，了解基本流程、提供內部客戶服務、統合各方意見、分析數據戰略來全面提升自我職場工作的價值，相信我們人人都可以擺脫重複性工作，創造個人價值，未來我們是無可取代的。

關於作者：Ruby Chou，科技業外商擔任供應鏈管理職位，曾任科技品牌大廠採購，對於採購、國際貿易、物流管理皆有涉略。經營《紫色露比。供應鏈管理筆記》部落格分享供應鏈管理專業知識、職涯分析與工作甘苦談。

本文獲作者授權刊登，原文請見：善用5S成長曲線思維，讓你不怕被人工智慧取代！

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範