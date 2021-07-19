路透社年度報告八大重點：疫情下，人們如何看待新聞媒體？

疫情肆虐至今近兩年，全球仍籠罩在病毒的陰影下，尚未完全脫險。這一年多來，各國努力抗疫，歷經大封鎖、外出限制等措施，經濟活動不免受到打擊，同時也加速了實體報章的衰亡。各大新聞媒體紛紛往線上發展、進行數位轉型；然而，疫情期間，失業率升高、經濟損失加劇、染疫數據等報導佔據了大部分的媒體篇幅，這使得許多廣告主為顧及品牌安全、不願廣告與負面新聞沾上邊，而將廣告預算撤出媒體市場。

另一方面，全球民眾對於媒體的信任度雖略有上升趨勢，不少閱聽人仍傾向信任親友、社群平台上的消息——究竟，Covid如何影響新聞媒體的前景，各國的媒體現況又是如何？

對此，路透社於2021年一月底進行了全球性的調查，並依此發佈了一份年度報告。本篇文章，就讓TenMax為你整理報告中的八大重點，一同理解全球媒體業現況；此外，我們也將特別聚焦關於台灣與馬來西亞兩國的數據。

一、全球媒體現況八大重點

1. Covid並沒有使民眾對新聞媒體的興趣上升

出乎意料地，儘管在疫情嚴峻的地區與國家，民眾基於危機意識，而對新聞投入更多的興趣與關注；然而，平均而言，全球對於新聞媒體的興趣指數，仍維持在和去年一樣的59%，尤其年輕人以及教育程度較低的族群，對新聞顯然更不關注。

Photo Credit: TenMax

事實上，就長期數據來看，各國對於新聞的興趣指數逐年下降中，相較於2016年，已下降了五個百分點；其中，在英國和西班牙最為顯著，五年來已下降了17%。部分受訪者表示，過去一年來，新聞內容混亂、重複且令人沮喪不安，再怎麼報似乎都只有Covid、Covid，還是Covid，不然就是政治紛爭，令人對新聞提不起興趣。撇去疫情不談，隨著接收資訊的管道愈來愈多元，新聞媒體如何吸引、維持閱聽人的注意力，仍是當下急需思索的重要課題。

2. 疫情使全球民眾對新聞媒體的信任度微幅上升

儘管多元的資訊管道分散了人們對新聞的興趣，然而，疫情期間，新聞媒體扮演著即時消息的供應者，使得大眾對其信任度回升，現有約44%的閱聽者信任新聞媒體提供的資訊，較去年成長6%。

其中，芬蘭蟬聯最信任新聞媒體的國家，比例高達65%；墊底的美國則因選舉紛擾，信任度來到史上新低的29%。眼光放到亞太地區，台灣在12個國家中排名最末，信任新聞的比例僅有31%（但比去年提升了7%）；泰國則排名最前，半數人口皆對新聞媒體懷抱信任。

Photo Credit: TenMax

另外，研究也發現，新聞媒體存在著「強者恆強，弱者恆弱」的現象：優質、老牌的新聞媒體信任度持續提高，曾爆出假新聞、素質堪憂的新聞媒體則正在被淘汰。我們過去發佈的文章也曾提及，敏感、負面的新聞，並不會影響閱聽者對其中廣告的評價；最重要的是，廣告主應當選擇優質的新聞發佈商，善用信任的光暈效應，反而能有效提升品牌好感度。

3. 大眾不信任新聞媒體的主因：不公正、沒有代表性的報導

進一步探究大眾不信任新聞媒體的原因，大部分源於於「閱聽人認為報導並不公允」，例如：新聞媒體沒有針對不同政治傾向的觀點作出平衡報導，或者是即使採訪了該政治傾向的受訪者，卻仍無法有效建立代表性。其中，18至24歲年輕人的不滿最為明顯，多數認為新聞媒體無法有效為其發聲，且涵蓋主題也缺乏了他們所關注的議題；因而40%年輕人轉而透過社群媒體來接收新聞資訊。

Photo Credit: TenMax

研究也指出，74%閱聽者認為新聞媒體不應使用偏頗資訊誤導大眾，應致力提供全局、綜觀的資訊，讓大眾擁有充分資訊，得以自行思考、做出選擇；66%閱聽者認為媒體應該保持中立、平衡報導。

4. 社群媒體成為年輕人接觸新聞的主要管道

比起從新聞發佈商的網站獲得新聞內容，年輕一代更習慣從社群平台或聊天軟體中接觸新聞。

全球用戶中，高達66%閱聽者使用一個以上的社群平台接收新聞消息，其中，使用Facebook獲取新聞的比例最高，來到32%（然而，相較於2014年的36%可觀察到逐年下滑的趨勢）；YouTube緊追在後，20%用戶在此獲得新聞資訊，相較於2014年的16%，成長了四個百分點；接續則為WhatsApp、Twitter和Instagram。

Photo Credit: TenMax

值得注意的是，社群媒體成為普遍的新聞接收管道，同時也成為假訊息散播的溫床，基於此，比起新聞媒體擁有44%的信任度，社群媒體上的新聞卻只得到了24%的信任度。此外，在TikTok、IG、Snapchat等用戶年齡較低的平台上，網紅甚至替代了新聞媒體的角色，成為消息的主要傳播者。

5. 民眾對於虛假或誤導性質的新聞所抱持的擔憂略有上升

過去一年，大眾對假新聞的擔憂提升了2%，來到58%。此一擔憂在非洲與拉丁美洲地區尤其明顯，亞洲和歐洲則稍低。

最擔心假新聞散播的國家為巴西；而最有信心可抑制假新聞的國家則是德國。至於哪些類型的假新聞／錯誤資訊最多？有54%受訪者表示曾看過關於Covid疫情的不實消息；43%受訪者曾接觸和政治、選舉相關的假新聞；接續為名人相關的假訊息佔29%、氣候變遷相關不實資訊佔20%。

Photo Credit: TenMax

聚焦關注疫情假新聞可以發現，28%民眾認為不實資訊透過臉書傳遞；15%透過LINE、WhatsApp、Messenger等通訊軟體流通；7%來自搜尋引擎上的結果。綜觀而言，臉書被視為假新聞的主要傳播管道；但在巴西、印度、印尼等國家，WhatsApp則被視為更大的問題。這反映了近年來臉書為何積極推出防治假訊息散播的政策與新功能，但也透露出官方的行動還是太慢，無法抑制大眾的擔憂。

Photo Credit: TenMax

6. 更多歐美國家的消費者，願意付費訂閱線上新聞

如前所述，傳統媒體因應疫情，自然必須啟動數位轉型，部分發佈商進而推出會員專區、付費訂閱等機制。而為了精準、快速地掌握正確的最新消息，全球願意付費訂閱新聞媒體的消費者來到17%，相較去年成長了兩個百分點，相較於2016年則成長了5%——顯然，成長幅度仍有極大的發展空間。其中，挪威以45%持續領先，其次則是瑞典（30%）、美國（21%）和芬蘭（20%）。

Photo Credit: TenMax

7. 全球73%使用者用手機看新聞

疫情期間，手機的重要性隨之提升，以台灣為例，舉凡預約口罩、實名制簡訊、社交距離APP、即將上線的疫苗登記系統，都需要配合手機操作。

另一方面，封鎖與警戒期間，人們更是手機不離手，用以隨時與親友交流、訂購外送、追蹤最新資訊等。以上因素皆導致手機使用率提升，而透過手機瀏覽新聞的比例也從去年的69%成長至今年的73%，使用電腦瀏覽新聞的比例則下滑三個百分比，來到46%。無論是新聞媒體或是廣告主，都應該在設計內容時，更加留意用戶的手機體驗。

Photo Credit: TenMax

8. 面對新聞媒體的困境，僅有27%民眾支持政府涉入協助

由於疫情衝擊，許多新聞媒體遭遇財政困難，例如《紐約時報》2020年Q1的廣告收益較去年同期下降了15%，不少英國本地小型新聞媒體，也因此面臨倒閉的危機；基於此，各國政府紛紛推出補助、支援新聞業的紓困金與計劃案。雖然31%民眾也意識到，近一年來新聞媒體獲利能力降低；然而53%民眾並不擔憂新聞媒體的財務狀況；更只有27%民眾支持政府介入紓困。

Photo Credit: TenMax

以上是路透社2021年新聞媒體報告的部分重點。接著，讓我們一起來看看台灣和馬來西亞的媒體現況：

二、台灣媒體概觀

台灣雖然地理位置十分靠近中國，但憑藉著過去對抗SARS的經驗，以及政府快速掌握早期武漢疫情的發展，使得這一年多來，疫情控制得宜。在五月中疫情升溫前，衛福部將疫情相關資訊與宣導製作成廣告，發佈於電視上，媒體也即時報導疫情消息，使得台灣人民對媒體的信任度提升7%，從去年的24%來到今年的31%。

1. 新聞媒體使用率



電視和紙本新聞中，每週觀看比例最高的前五名分別為：TVBS、東森、三立、民視、蘋果日報；網路新聞中，每週觀看比例最高的前五名分別為：Yahoo！新聞、ETtoday、LINE新聞、TVBS、東森。

2. 分享新聞的比率



33％台灣人習慣分享新聞給親朋好友，分享的管道前五名為：LINE、Facebook、YouTube、PTT、Messenger。

3. 觀看新聞媒體的設備



77%閱聽人使用手機瀏覽新聞；41%使用電腦接收新聞。

Photo Credit: TenMax

4. 對新聞媒體的信任程度



閱聽人對新聞媒體的整體信任程度為31%；對於自己平常習慣瀏覽的新聞媒體信任程度則略高，為38%；透過搜尋而接觸到的新聞，信任程度為29%；在社群媒體中看到的新聞，信任度最低，為21%。

5. 付費訂閱新聞比例為14%

三、馬來西亞媒體概觀

馬來西亞政府自2020年三月組成新聯合政府後，新聞自由產生了變化，除了政府下令嚴密管控與疫情相關的訊息外，去年六月更發生檢察總長控告當地媒體《當今大馬》總編輯的事件，引起社會大眾的廣泛關注。

1. 新聞媒體使用率



電視和紙本新聞中，每週觀看比例最高的前三名分別為：TV3、AstroAwani、HarianMetro；網路新聞中，每週觀看比例最高的前三名分別為：Malaysiakini、AstroAwani、TheStar。

2. 分享新聞的比率



47％大馬人習慣分享新聞給親朋好友，分享的管道前五名為：Facebook、WhatsApp、YouTube、Instagram、Telegram。

3. 觀看新聞媒體的設備



85%閱聽人使用手機瀏覽新聞；40%使用電腦接收新聞。

Photo Credit: TenMax

4. 對新聞媒體的信任程度



閱聽人對新聞媒體的整體信任程度為41%；對於自己平常習慣瀏覽的新聞媒體信任程度則略高，為43%；透過搜尋而接觸到的新聞，信任程度為35%；在社群媒體中看到的新聞，信任度最低，為24%。

5. 付費訂閱新聞比例為16%

看完路透社2021年新聞媒體的報告，是否符合你對新聞業的觀察呢？整體而言，全球消費者對新聞媒體的信任度呈正成長，現在正是大好機會，廣告主不妨考慮選擇合適的優質媒體，投放數位廣告，增進民眾對品牌的認識與好感。心動了嗎？任何台灣、大馬、越南的廣告投放需求，歡迎聯絡TenMax，暸解我們的精選優質聯播網。

參考資料

延伸閱讀

本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航