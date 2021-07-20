2021/07/20,
財經

法定約定利率上限從20%調降為16%，會產生什麼影響？以前簽的契約適用嗎？

法定約定利率上限從20%調降為16%，會產生什麼影響？以前簽的契約適用嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

近期施行的《民法》第205條修正案，將法定週年利率調降到16%，這會產生什麼影響？已經簽的契約該怎麼適用？

由於《民法》規定的「約定利率上限」為20%，遠高於銀行放貸及借貸利率的15%（《銀行法》第47條之1第2項），立法院於2020年底三讀通過《民法》第205條修正案，將法定週年利率上限調降為16%，於2021年7月20日施行。這會產生什麼影響？已經簽的契約又該怎麼適用？一起來看看法操的分析。

超過的部分不用還

首先我們來說明一下年利率該怎麼正確計算。雖然大家都知道年利率就是「利息金額」除以「借款」所得出的數字，不過問題就出在「借款」的定義上。

依我國實務見解，借款必須要是「實際借款金額」才算數。舉例來說，小法向小操借了100萬元，依法定利率必須付16萬元的利息。但如果小操在事前就先將「利息」的部份扣除，所以只借給小法84萬元的話，由於小法實際上「只借到84萬元」，所以他實際上要付的利息其實並不是16萬，而是84*0.16=13.44萬才對。

另外在修法後最大的改變是，舊法規定對於超過法定利率的部分「債權人無請求權」，這在實務上的解釋則是，債權人雖然不可以主張要債務人清償超過的部分，但如果債務人還是清償了就仍然有法律效力。

而修法後的文字則為「超過部分之約定，無效。」也就是不生法律效力的意思，日後如果債務人不小心清償了超過法定利率的金額，就可以《民法》不當得利的規定，請求返還超額的利息。

以前簽的約怎麼辦？

既然修正後的《民法》第205條施行日期訂在7月20日，想必大家也很好奇在修法前就簽訂的契約該怎麼適用吧？

依據與《民法》一同修正的《民法債編施行法》第10之1條規定，在修正施行前的契約也同樣適用新的法定利率，不過也只會影響到修正施行後的債務關係。

《民法》債編施行法第10-1條

修正之《民法》第二百零五條之規定，於《民法》債編修正施行前約定，而於修正施行後發生之利息債務，亦適用之。

簡單講就是一份約定年利率為20%的契約，在2021年7月20日開始就只能請求16%的利息，但這天之前的部分仍然不受影響。

《刑法》重利罪會以16%為標準嗎？

既然提到「利息」、「高利貸」，就不免想到《刑法》「重利罪」。是不是超過法定利率的16%就會成立此罪呢？

《刑法》第344條

乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三十萬元以下罰金。
前項重利，包括手續費、保管費、違約金及其他與借貸相關之費用。

其實不一定，因為重利罪除了要符合「乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境」的要件外，超過《民法》規定的法定利率也未必就是「與遠本顯不相當之重利」。

雖然民國20年時的實務見解曾認為，超過法定利率就成立重利罪的要件（司法院院字第519、696號解釋），但由於《刑法》與《民法》處罰標準不同，在實務上還是會以銀行放款利率、一般民間利息及當前社會經濟情況做為參考，所以年利率超過16%並不一定就會觸犯《刑法》。

延伸閱讀

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。