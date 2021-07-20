法定約定利率上限從20%調降為16%，會產生什麼影響？以前簽的契約適用嗎？

由於《民法》規定的「約定利率上限」為20%，遠高於銀行放貸及借貸利率的15%（《銀行法》第47條之1第2項），立法院於2020年底三讀通過《民法》第205條修正案，將法定週年利率上限調降為16%，於2021年7月20日施行。這會產生什麼影響？已經簽的契約又該怎麼適用？一起來看看法操的分析。

超過的部分不用還

首先我們來說明一下年利率該怎麼正確計算。雖然大家都知道年利率就是「利息金額」除以「借款」所得出的數字，不過問題就出在「借款」的定義上。

依我國實務見解，借款必須要是「實際借款金額」才算數。舉例來說，小法向小操借了100萬元，依法定利率必須付16萬元的利息。但如果小操在事前就先將「利息」的部份扣除，所以只借給小法84萬元的話，由於小法實際上「只借到84萬元」，所以他實際上要付的利息其實並不是16萬，而是84*0.16=13.44萬才對。

另外在修法後最大的改變是，舊法規定對於超過法定利率的部分「債權人無請求權」，這在實務上的解釋則是，債權人雖然不可以主張要債務人清償超過的部分，但如果債務人還是清償了就仍然有法律效力。

而修法後的文字則為「超過部分之約定，無效。」也就是不生法律效力的意思，日後如果債務人不小心清償了超過法定利率的金額，就可以《民法》不當得利的規定，請求返還超額的利息。

以前簽的約怎麼辦？

既然修正後的《民法》第205條施行日期訂在7月20日，想必大家也很好奇在修法前就簽訂的契約該怎麼適用吧？

依據與《民法》一同修正的《民法債編施行法》第10之1條規定，在修正施行前的契約也同樣適用新的法定利率，不過也只會影響到修正施行後的債務關係。

《民法》債編施行法第10-1條 修正之《民法》第二百零五條之規定，於《民法》債編修正施行前約定，而於修正施行後發生之利息債務，亦適用之。

簡單講就是一份約定年利率為20%的契約，在2021年7月20日開始就只能請求16%的利息，但這天之前的部分仍然不受影響。

《刑法》重利罪會以16%為標準嗎？

既然提到「利息」、「高利貸」，就不免想到《刑法》「重利罪」。是不是超過法定利率的16%就會成立此罪呢？

《刑法》第344條 乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三十萬元以下罰金。

前項重利，包括手續費、保管費、違約金及其他與借貸相關之費用。

其實不一定，因為重利罪除了要符合「乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境」的要件外，超過《民法》規定的法定利率也未必就是「與遠本顯不相當之重利」。

雖然民國20年時的實務見解曾認為，超過法定利率就成立重利罪的要件（司法院院字第519、696號解釋），但由於《刑法》與《民法》處罰標準不同，在實務上還是會以銀行放款利率、一般民間利息及當前社會經濟情況做為參考，所以年利率超過16%並不一定就會觸犯《刑法》。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航