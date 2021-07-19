地方政府倉促規劃第一劑施打惹民怨，疫苗注射正是檢驗「高齡友善城市」的好時機

衛福部指出，專家建議阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種間隔10至12週再接種第二劑疫苗，效益更佳；各地方政府是在極為倉促間規劃安排長者接受第一劑疫苗的場地與方式，造成許多民怨，第一批85歲以上接受第一劑疫苗的長者，預計8月24日該周開始接種第二劑疫苗，建議地方政府應該及早檢討及重新規劃，別再重蹈覆轍。

目前已送達台灣的疫苗劑量已超過800萬劑，接種疫苗人數已突破400萬，接種人口涵蓋率已達20.4%（至7月16日），年齡層已降到50歲以上，每天確診人數也從三位數降到兩位數，仍不可掉以輕心，三級警戒已經超過十周以上，雖走向「微解封」，中央疫情指揮中心逐漸將疫情解封的決策與執行放給地方，讓地方政府因地制宜，此時，更是地方政府重新檢討、整頓防疫策略與執行的時刻。

從5月17日開始至6月初，正當國內疫情嚴峻，每日確診人數飆到四百例以上，甚至有幾天高達五百多例，原本沒人願意接種的疫苗，因專家認為，唯有疫苗是防疫最佳利器，造成疫苗需求開始吃緊，三級警戒的社會氛圍，加深全民接種疫苗的意願，輿論紛紛指責政府的疫苗政策，也有民間企業、團體出面表示，願意購買疫苗免費給國人施打。

5月28日前，僅有87萬多劑送達台灣，優先給予醫療人員及防疫人員等施打，直到6月4日，日本所捐贈的124萬劑AZ疫苗抵達台灣，經過通關程序，進行後續檢驗封緘作業，直到6月12日完成轉送各地方政府，猶如久旱甘霖，才舒緩社會的壓力，但轉向誰可施打及如何施打的問題，更讓地方政府兵荒馬亂。

日本贈送的124萬劑AZ疫苗，開放的接種對象為第一類到第六類人員，包含長照機構工作人員及住民、洗腎患者及75歲以上長者。此外，也同時開放第一至第三類尚未接種第一劑疫苗者，及已公費接種第一劑疫苗且間隔10到12周後，需接種第二劑者施打者。

早在6月7日台北市疫情記者會，柯文哲還信誓旦旦表示，「台北市已備妥適合大量民眾接種疫苗醫療院所與大型場館等場地之安排，請中央儘速將發給地方政府疫苗之期程、數量告知台北市政府，以利市府後續作業。」將疫情緊繃的責任歸咎於中央疫苗不足。

6月12日，當時中央為著儘快將疫苗送交地方政府施打，已請地方訂定接種分流計劃，恰巧遇到6月12到14日連續三天的端午假期，造成有些縣市措手不及，甚至台北市長柯文哲事後，在廣播節目中曾抱怨：中央發疫苗就在端午連假的前一天，讓他覺得被突襲，還撂話「再搞我就慢兩天打疫苗」，與他先前表示，已經準備妥場地之詞，相互矛盾。

各地方政府施打規定不一，有用電腦預約，有的是電話預約，還有是由里長、里幹事通知等，資訊混亂造成民眾困擾，譬如台北市先是以電腦預約方式，遭到民眾、市議員抱怨，高齡者如何自己使用電腦預約，柯文哲市長則回應，台北市還有出現國外的IP來登記預約，也就是高齡者子孫在國外幫忙預約。

柯文哲市長堅持並力推台北市長者施打新冠肺炎疫苗預約系統，6月17日系統改版後上線，開放80歲以上民眾接種。他自豪地宣布，北市3萬1966人在網路預約接種，3萬1370人到場接種，施打率98.04%，「這是台北市民的成就」，「完成接種者之中86.5%是網路預約，這些都是85歲以上的市民」。

相對於許多縣市是採取「免預約」、「免擔心」，規劃安排及村里幹事通知，根據通知攜帶健保卡及身分證前往指定地點施打，有些城市安排接駁車、復康巴士接受長者，台北市自然民怨四起。

6月15日第一天開放85歲以上長者施打疫苗，歷經四周三級警戒無法正常作息或出門，加上等待疫苗的壓力，當天施打場地規畫不周、動線規劃不當，還加上全省天氣異常等因素更激發民眾的怨氣，北部地區熱到35度高溫，有民眾陪伴長者站在太陽下曝曬一兩個小時，南部則是下雨，雨量高達八、九百毫米雨量，就像是壓力鍋已無法承受內鍋的壓力，怎麼不會炸出現民怨？

高雄市、台中市、還有台北榮總、新光醫院等，仿效日本「宇美町式」施打方式，民眾抵達接種疫苗的場地後，安排坐在固定的座位上，不需要移動，由醫護滑動過去逐一施打，希望讓長輩減少接觸避免感染，並可增進施打疫苗速度。

Photo Credit: 中央社 高雄市6月15日啟動高齡長者COVID-19疫苗接種，全市56站同步開打，當中以高雄巨蛋規模最大，巨蛋接種站現場共分3區，每區有8線醫護人員問診施打疫苗，長輩排排坐，醫護用「宇美町式」移動為長者服務，且為舒緩氣氛，現場還有悠揚樂音撫慰人心。

日本捐贈的第三批疫苗97萬劑，政府所採購AZ疫苗55萬劑、莫德納35萬劑，於7月15日運抵台灣；鴻海（永齡）與台積電購買的1000萬劑BNT疫苗預計10月將可從德國運往台灣。

無論接下來疫苗進來的速度如何，第一批85歲以上接受第一劑疫苗的長者，預計8月24日那周開始接種第二劑疫苗，距今約有一個半月時間、接種時間最晚的65歲以上長者，也會於9月下旬到10月初左右接種，抱怨第一劑疫苗來的倉促，現在各地方政府應以前車之鑑，進行檢討與修正，可向第一劑注射階段規畫妥善的城市或醫療機構學習，及早規劃出適用高齡者預約、注射疫苗的方式、環境與場地。

基本上不外乎該規劃：預約方式、通知方式、交通方式、場地安排、場地環境、動線、現場確認第一劑疫苗的種類、家屬陪伴方式、後續問候等；以使用者導向思維，考慮高齡者的特性：使用電腦能力、是否有網路、體能、行動力、視力、第一次施打副作用、家屬陪伴等情況。

從7月15日開始，全國統一使用中央「COVID-19 公費疫苗預約平台」，目前線上預約雖然很便利，但對於數位弱勢的長者，並不公平。雖然此預約系統的登記原則並非採取「先搶先贏」制，然而在後續收到簡訊通知選擇至哪間醫療院所或大型接種站接種時，因為熱門的接種地點的名額有限，因此仍免不了需要比誰的手腳比較快。獨居的長者，他們哪有柯文哲口中的海外子孫可網路預約，弱勢就算再找別人幫忙，時間上可能都來不及，希望政府能考慮提供若干名額，讓弱勢及獨居長者以傳統臨櫃或是由里幹事、社工等來協助預約。

無論是從第一劑注射名單中開始造冊，如何通知第二劑的施打或是需要再次自行預約，這其中，各地方政府衛生局更應掌握長者注射第一劑後的身體狀況，關心長者注射疫苗後是否有副作用，並避免已經往生者還繼續通知，造成對家屬的困擾。

注射名單造冊中，應註明若有行動不便、坐輪椅、甚至臥床等長者，另行造冊並規劃交通工具、到府注射等替代方案；注射場地應已無障礙空間為優先考慮，現場應避免爬坡、階梯等環境，最好都能在一樓平面場地，若需要搭乘電梯，需要考慮電梯搭載人數的規劃。

現場確認第一劑疫苗的種類，原因就在兩劑疫苗是否可以注射不同品牌疫苗，國際間及國內專家眾所紛紜，目前還是先以中央疫情指揮中心的決定為依據，兩劑疫苗應為同一品牌，由於高雄出現一位認知症長者因記憶功能的缺損，忘記以打過一劑疫苗，再去接受第二劑，且兩劑品牌不同。

台中則是有高齡者流傳一份「教戰守則」，分享「莫德納闖關經驗」，宣傳可以故意隱藏已經接種第一劑AZ疫苗的黃卡，或是撕掉健保卡上注射第一劑疫苗時間的貼紙，直接到未連線健保卡的快打站，就能打得到莫德納。

避免類似事件重複出現，如果中央健保署無法建立資訊系統連線確認，各地方政府應規劃確認方式，防止出現不必要的後遺症。

八、九月的台灣，仍屬於夏天，萬一遇到颱風天、午後雷陣雨等規劃應變方式，場地的空調、空氣的流通等都是重要考慮因素。除考慮預約、通知、場地安排與規劃等，第一劑施打時，有的醫療機構還貼心的提供飲水、止痛藥等，有些城市提供麵包點心盒等，這些都是可以做為參考的周邊友善服務。

台灣推動高齡友善城市已經多年，平日所稱自己是高齡友善城市、高齡友善醫療機構，不是光貼上標誌就算是高齡友善，這次施打疫苗時，更是檢視各縣市、醫療機構大好機會，讓民眾親自評分。

全台各縣市政府安排長輩接種疫苗一覽表

縣市 長輩疫苗接種方式 縣市 長輩疫苗接種方式 台北市 台北市75歲以上長者達19萬人，因此將提供給年紀大的人先打；6月13日至14日上午8點至下午17點開放網路預約，85歲以上長者及65歲以上原住民，可預約28家地區醫院、12家聯合醫院門診部、135家社區診所接種。 嘉義市 將透過里鄰系統調查施打意願，再依照意願安排施打順序，民眾屆時依通知，到指定施打地點（港坪體育館）施打疫苗，每天約可施打1500人。 新北市 採「分批到貨、分批施打」。長照社福機構及洗腎患者由轄區衛生所安排200隊機動接種隊入機構施打，85歲以上長者分區分里分時段輪流接種，目前都已上網公告施打地點。 嘉義縣 85歲以上長輩優先施打，已請各村里長調查85歲以上長輩施打意願；包括嘉義長庚、大林慈濟、部立朴子醫院及灣橋榮醫等4家專責醫院，18鄉鎮市衛生所、43家合約診所，以及16鄉鎮市社區擴大接種站，阿里山鄉、大埔鄉則規劃在衛生所接種。 基隆市 基隆市75歲以上長者共有2萬3700多人，規劃85歲（含）以上優先施打。基隆市長林右昌表示，基本上不需要預約，由市府里鄰系統通知。 台南市 台南市75歲以上長者總計有13萬人，6月15日至20日率先由85歲以上、75歲以上領有重大傷病卡，以及75歲以上具有原住民身分者先行施打，全數皆由區公所里幹事進行個別通知，以在地合約診所與衛生所為主要施打地點，無須預約。 桃園市 桃園市長鄭文燦表示，將發出接種通知單，由里長或里幹事分送到民眾手上，民眾依照指定時間半小時前報到，免排隊、免預約。 高雄市 高齡長輩由區公所里幹事依戶籍所在地通知接種，分為3階段施打，首波6月15日至17日開放87歲以上長輩，預估3萬1千人；第二波為80到86歲，暫定6月18日至22日；第三波為75到79歲，預估6月23日起。 新竹市 新竹市衛生局表示，採用里鄰長會發放通知書到長輩家中，依年齡排序，免登記、免預約，依通知場次到家裡附近的疫苗站接種。另外，6月12日起開始為長照機構、洗腎中心工作人員、住民、病患施打疫苗，預計2800位，於周末完成疫苗施打。 屏東縣 48處中大型注射地點同步啟動，第一批以年滿85歲以上的長輩為優先。鄰長及里幹事會逐一通知3200多位85歲以上長者，15日起按照所屬各里排定的日期及時間，攜帶健保卡到注射站施打疫苗。 新竹縣 75歲以上長者將分3梯次接種，以87歲以上優先，將由鄉鎮市公所造冊、衛生單位製發通知單，標明施打時間、地點，由村里幹事發送通知單，通知長者依照指定時地，自行或家人接送前往。 宜蘭縣 88歲以上長者、78歲以上原住民長者作為第一波接種對象，不開放民眾預約，各鄉鎮村里幹事自6月15日起，會將施打疫苗通知單發送至符合資格的民眾家中。以身分證尾數分為5組，於6月16日至22日平日下午接種，宜蘭市和羅東鎮居民是在溪北、溪南接種中心進行，其他鄉鎮則是各鄉鎮衛生所。 苗栗縣 苗栗縣長徐耀昌表示，將採年齡越長者優先施打，笫一階段以85歲老人家施打，預定6月15日在全縣18鄕鎭市開打，也請各鄕鎮市公所及村里長共同協助。 花蓮縣 75歲以上長者及65歲以上原住民長者，6月15日起可電洽各地方衛生所預約疫苗接種；後續將依疫情指揮中心公告時間及配發疫苗數量，依序通知民眾施打。 台中市 台中市長盧秀燕表示，85歲以上的長輩優先施打，民政局會特地製作「通知單」，就像是投票通知單一樣，請鄰長幫忙投遞，請民眾收到通知單後再出門打疫苗。 台東縣 已請各鄉鎮市長及村里長們協助，針對縣內75歲以上長者（含65歲以上原住民長者）進行施打意願調查，先造冊掌握施打意願。 彰化縣 6月11日至13日上午8點到12點開放預約，若家中有設籍彰化縣75歲以上長者，可以打電話至本縣27家衛生所預約，不開放現場預約，每通電話限預約2人，2人須為配偶或直系親屬。 澎湖縣 針對75歲以上長者，衛生局已發函各鄉市公所協請村里辦公室造冊，長者可持健保卡至社區接種站施打。 南投縣 6月15日上午9點起，各接種服務機構同步開放接種預約，16日上午9點起開始提供疫苗接種服務。 金門縣 已考慮依民政單位造冊資料逐一調查，同時評估醫護施打量能後，規劃深入社區進行施打的可能，以減少長者舟車往返的不便，也降低移動過程可能的風險。目前民政單位已造冊，並逐一電話詢問施打意願。 雲林縣 優先接種75歲以上老人，會由村里幹事通知資格符合的民眾，依通知單前往接種。 連江縣 75歲以上長者將由各鄉公所清點人員名單後施打。

參考資料

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航