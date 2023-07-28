夏普6年來首度虧損，鴻海製造重心加速轉向東南亞，將投資2億美元在印度南部設廠
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鴻海（Foxconn）在東南亞等國也有佈局，例如鴻海和泰國國家能源集團 （PTT）旗下電動車子公司 Arun Plus Company Limited （ARUN PLUS）打造合資公司HORIZON PLUS，爲佈局區域製造2024電動車量產目標跨出重要一步。
全球電子代工大廠鴻海（Foxconn）如同一艘大船，船舵正在轉向，從東北亞、中國開往東南亞、印度。外媒報導，鴻海日前和泰國業者合作建立半導體合資公司——HORIZON PLUS，如今再投資2億美元（新台幣60億元）印度南部在設廠，顯示產業趨勢改變，未來投資力道將越來越大。
鴻海傳將投資2億美元在印度南部設廠
根據《路透社》報導，鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）將在印度南部投資2億美元，興建電子廠，生產通訊設備的FII正在與泰米爾那都邦（Tamil Nadu）政府磋商。
報導稱，計畫第一階段是在當地投資1.8億至2億美元，計畫中預計廠房明年就能完工，到時候鴻海有可能擴大投資，但該案雙方尚未達成最後決定。消息人士透露，泰米爾那都邦首府是印度工業重鎮清奈（Chennai），鴻海於當地擁有巨大廠房，用於組裝蘋果的iPhone等產品。
鴻海近年積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，以「三加三」結合作為集團重要的長期發展策略。
鴻海的「三加三」策略中，半導體產業是相當重要的一環。2022年2月14日，鴻海為了確保供應鏈的半導體零件供應無虞，在印度開設半導體產線，和印度大型跨國集團Vedanta，兩方擬共同出資成立合資公司在印度製造半導體。
鴻海指出，兩家公司首次共同創立的合資項目，呼應印度總理納倫德拉莫迪 （Narendra Modi）欲建立印度本土半導體製造生態系的願景。且據雙方簽定的合作備忘錄，Vedanta將持有合資公司大部分股權，鴻海則持有少數股權。 Vedanta董事長Anil Agarwal將出任合資公司董事長。
鴻海重心由東北亞轉移至東南亞
值得注意的是，這項合資計畫以投資製造半導體為主要目標，鴻海強調，「這將是協助印度當地生產電子產品的大力推手。」此合作項目響應印度政府近期提出的電子製造及生產獎勵計畫（PLI），將成為政策公布後電子製造業首家合資企業。
此外，鴻海在東南亞等國也有布局，例如鴻海和泰國國家能源集團 （PTT）旗下電動車子公司 Arun Plus Company Limited （ARUN PLUS）打造合資公司HORIZON PLUS，爲布局區域製造2024電動車量產目標跨出重要一步。
以上對照東北亞的事業，看得出來集團重心已經不在當地。根據《日經亞洲》報導指出，鴻海旗下夏普（Sharp）因爲面板業務疲軟，陷入虧損，鴻海強硬要求在三個月內提出業務改善計畫。
報導指出，劉揚偉繼今年7月親自前往日本3天後，日前再度到夏普東京和千葉的辦公室視察，要求幹部們制定恢復獲利的計畫。由於夏普在今年第一季財報，出現6年來首度虧損，使得母公司鴻海認列一筆新台幣173億元的非營業損失，讓管理階層相當頭痛。
鴻海大動作的要求夏普製造相關計畫以挽救營運，這和多年前鴻海創辦人郭台銘汲汲營營向夏普示好的態度，有相當大的不同。因此外界普遍認為鴻海的重心除了由東北亞轉移至東南亞以外，在產業上的策略上有由面板轉而挹注更多資源到電動車、半導體等領域。
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核稿編輯：翁世航
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