台積電法說會後股價重挫，英特爾擬收購晶圓四哥格羅方德正面對決

昨（15）日，全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）舉行線上法說會，本次法說會內容成為半導體產業的風向球，其中重要訊息包括：第2季財報季減3.8%，年增11.2%，每股淨利5.18元，毛利率為50.0%；毛利率、營業利率，較上季而言皆略為下降，而今（2021）年第三季的業績展望營收，將達149億美元左右。

另台積電資本預算，約新台幣2555億7210萬元創新高，預計明（2022）年將用來建置及先進製程產能。美國為了擴大在半導體業的影響力，美廠英特爾（Intel）公司將以300億美元研究收購格羅方德（Globalfoundries Inc），屆時將與台積正面對決。

第2季財報表現：受匯差、支出影響，毛利率、營業利益率下降

台積電表示，第二季合併營收約新台幣3721億5千萬元，稅後純益約新台幣1343億6千萬元，每股盈餘為新台幣5.18元（折合美國存託憑證每單位為0.93美元）。

與2020年同期相較，2021年第二季營收增加了19.8%，稅後純益及每股盈餘則均增加了11.2%。與前一季相較，2021年第二季營收增加了2.7%，稅後純益則減少了3.8%。

若以美金計算，2021年第二季營收為132億9千萬元，較2020年同期增加了28.0%，較前一季則增加了2.9%。2021年第二季毛利率為50.0%，營業利益率為39.1%，稅後純益率則為36.1%。

在毛利率、營業利益率，「雙率」相較於第一季下滑的情況，顯示台積電受到匯率、資本資出影響大，利潤受到侵蝕。

未來5、7奈米需求強勁 第三季財測：營收達149億美元，可望創新高

台積電出貨，5奈米製程出貨佔台積公司2021年第二季晶圓銷售金額的18%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的31%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的49%。

台積公司財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示：「台積公司第二季的營收主要受惠於由高效能運算相關應用及車用電子驅動的需求持續暢旺。邁入2021年第三季，我們預期智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等四大技術平台對於我們領先業界的5奈米、7奈米製程的強勁需求，將支持公司的業績成長。」

他表示，根據對當前業務狀況的評估，台積公司2021年第三季的業績展望：合併營收預計介於146億美元到149億美元之間；若以新台幣27.9元兌1美元匯率假設，則毛利率預計介於49.5%到51.5%之間；營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間。

財報無驚奇、英特爾傳併第四大晶圓代工廠 台積電股市重挫4.07%

台積電表示，核准資本預算約美金92億9071萬元（約新台幣2555億7210萬元），內容包括：1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置特殊製程產能；3. 廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產；4. 2021年第三季研發資本預算與經常性資本預算。

2021年1月，財務長黃仁昭法說會上表示，2021年台積電的資本支出預估將達到250-280億美元（約7500-8400億新台幣），相比2020年的172億美（約5160億新台幣）資本支出來說，相當於年增至少45%。

隨著晶片短缺，各國力拼打造本土半導體供應鏈，《華爾街日報》報導，英特爾公司，正在研究收購格羅方德的交易，此舉將推動這家半導體產業生產更多晶片，若能成功將成為該公司有史以來最大一筆收購。

格羅方德（GlobalFoundries）：總部位於美國加州聖克拉拉的半導體晶圓代工公司，目前為世界第四大專業晶圓代工廠，僅次於台積電（TSMC）與三星電子(Samsung Electronics)、聯電（UMC）。

這筆交易對格羅方德的估值可能在300億美元左右。但並不能保證一定會成功，格羅方德可能會按計劃進行首次公開募股。任何談判似乎都不包括格羅方德本身，該公司發言人說，該公司沒有與英特爾進行談判。

種種消息，顯示未來半導體產業中各大公司將投入大筆資金，進行擴廠、收購等行動，以滿足未來的晶圓需求。不過知名半導體產業分析師陸行之則表示，英特爾除了要買格羅方德外，未來幾年又要投資加碼美國Arizona、歐洲廠，增加這麼多沒有競爭力（無效）的產能。

要是他在英特爾設計部門，想到獎金要被製造部門拖垮，想到設計要用在這些無效產能，而不能像競爭者AMD、 Nvidia、Xilinx、Broadcom大方使用台積電的5奈米、3奈米、2奈米，只能用欲哭無淚來形容，隨著英特爾的進逼，未來這場半導體大戰，更有好戲可看了。

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核稿編輯：翁世航