抗疫汗水遍佈臺中角落，守護市民安全

「好的，收到！」一掛上電話，臺中市環保局防疫消毒大隊立即整裝出發，看著他們穿著螢光黃條背心，不畏 COVID-19 病毒，稟持守護城市安全的信念執行防疫消毒工作，讓全體市民安心！本土新冠疫情自 5 月中爆發迄今逾兩個月，防疫消毒大隊每日於大街小巷穿梭執行清消作業，頂著攝氏 30 度以上高溫，穿著長袖、長褲工作服，腳踏雨鞋，口罩、手套、護目鏡、防護面罩一應俱全，抗疫的汗水遍灑臺中市每個角落。

攜手化學兵，打擊藏匿角落中的病毒

市民安全至上，哪裡有確診者，哪裡就有防疫消毒大隊的身影。為因應朝陽科大群聚事件，防疫消毒大隊第一時間就重兵佈署於霧峰區，防疫消毒大隊人員連續三天進駐霧峰區的街頭巷尾進行地毯式的消毒，出動水霧式消毒車、背負式消毒器及霧砲車等各式機具，為了守護臺中市民挺身而出、毫無畏懼地站上防疫前線。在西屯區泰安國小附設幼兒園爆發群聚案例時，環保局結合民間企業出動大型霧砲車消毒。另北屯區大坑里發生群聚感染時，更與陸軍十軍團 36 化學兵群聯手，不放過任何角落大範圍的清消全里，秉持「打掉一個病毒就少一個病例」的決心，使命必達確保市民健康，讓疫情得以控制。

Photo Credit: 臺中市政府環境保護局

閃電出擊，堅守崗位

防疫消毒大隊除了接獲確診者足跡立即派員前往消毒，平時亦定期預防性消毒默默的守護臺中，包含交通場站、百貨業、商圈、賣場、大型公園、市場、洽公機關及醫療院所等人潮聚集之公共場域。市長盧秀燕肯定：「環保局防疫消毒大隊同仁是臺中市防疫的幕後英雄。」，環保局也設計榮耀勳章激勵隊員士氣，執行清消任務結束後，同仁可獲得一枚帶有閃電圖案的「防疫勳章」貼紙，並貼在工作安全帽上，象徵閃電出擊、保護家園的榮耀，和市民同心協力，斷絕病毒擴散的機會。

Photo Credit: 臺中市政府環境保護局 環保局長陳宏益介紹全國首創消毒地圖

多管齊下消毒措施，守護家園

除此之外，環保局採行多項全國首創防疫作為，包括將公共環境消毒行程預先公布於「消毒地圖」，消毒執行時間、消毒使用藥劑及濃度全都看得到，資訊公開透明，讓民眾放心；也首次運用無人機於泰安國小清消專案時，針對校園空曠區域、操場及遊憩區，藉由無人機從空中噴灑消毒水執行 3D 大範圍清消。不僅是環境，環保局也於臺中火車站示範設置「鞋底消毒設施」，讓旅客安心進入臺中。

Photo Credit: 臺中市政府環境保護局 驗票閘門前設有消毒毯清潔鞋底

團隊在 1 週內依據民眾的回饋意見，立即研議調整設施，進化成 2.0 消毒毯，取代原有 1.0 消毒水盤，進化版兼顧消毒、防滑與省水優點，且可同時消毒行李箱、手推車及輪椅，讓防疫與安全同時升級。因應端午連假，啟動「為愛防疫守護家園-端午連假專案」，在國道客運 4 處重點車站（台中轉運站、中港轉運站、朝馬轉運站、水湳站），規劃全身衣物消毒及設置消毒毯等暖心服務，且每日派駐主管及同仁值勤讓返鄉的旅客倍感窩心，全身衣物加鞋底消毒後也不會把病毒帶回家。環保局更與交通局合作，在臺中高鐵站及台鐵各大車站出口處設置「 UVC-自動測溫除菌門」，讓旅客進入臺中前通過「消毒防疫門」全身消毒及量測體溫，把入境風險降到最低。

有鑑於本土確診病例中，家庭群聚案例佔了確診者大半的比例， COVID-19 病毒傳染途徑以室內人群接觸為主，室內空間比室外環境感染風險更高，環保局長陳宏益親自示範推廣「 5055 消毒法」，透過「 5055 」這組關鍵密碼就可自製消毒水消滅病毒。

Photo Credit: 臺中市政府環境保護局

只要將一般市售漂白水 10c.c 加入 500c.c 的清水，即可稀釋成 50 倍的消毒水，接著把抹布浸泡 5 分鐘，並且每 5 小時擦拭 1 次手部最常碰到的地，包括桌、椅、門把與手機等，就可以大大減少病毒在室內傳播污染風險。「 5055 消毒法」獲得廣大迴響，繼里長、環保志工支持，許多店家也都紛紛響應，自主保持營業場所內、外環境乾淨，團結合作齊心抗疫，內外夾攻強擊病毒，一起打贏這場不能輸的戰爭。

環保局長陳宏益說，防疫消毒大隊會持續和全體市民一起對抗病毒，市民朋友記得「保護好自己，就是保護好家人」。尤其現在時值夏季氣候炎熱，降雨過後的積水處易成為登革熱病媒蚊孳生溫床，面臨新冠肺炎病毒及登革熱病媒蚊的雙重威脅，需要大家一起落實各項防疫措施，除了搭配「 5055 消毒法」定時進行居家室內環境消毒外，也別忘了下雨過後立即清理居家周遭積水容器，多管齊下以最高規格防疫措施建構防疫安全網，我們一起「為愛忍耐」，期盼安全、安定的正常生活能早日回歸。

臺中市政府環境保護局 廣告