修圖上傳社群媒體蘊涵著性別意義，浪漫愛「商品化」帶來的影響為何？

綜合近日國外內媒體報導，可知挪威於7月2日通過的《行銷管制法》當中修訂條例，包括具（網路）影響力的名人、網紅、廣告廠商等，若在社群媒體發布之照片，有透過修圖改變人像的外貌身型，必須註明已後製或修圖細節．告知閱聽人眼前的人物圖像是經過數位美化後所呈現。主要原因在於這些「接近完美」，可能會造成青少年憧憬於非現實的幻想或幻象，甚或因此產生自卑或憂鬱。

事實上，在數位時代，無論是不是名人或網路紅人，任何人皆可能在網路上貼出修圖照片，不僅是修改外貌身型，也有藉由圖文並茂呈現「修現實狀況」、「修內心真實想法」的內容。而這些行為，其實也蘊涵著性別意義。

在社群媒體，不乏能見有些男性特別喜歡貼出有關事業、談大生意、購買新手機、新手錶、新車子、新房子等和經濟象徵有關的圖文；有些女性則特別喜歡貼出追求者／情人送的禮物、戀情、婚姻或親子相處融洽、下午茶行程等和情感與（被）愛護的象徵圖文。

然而，那些生意關係其實戰戰兢兢，看似昂貴經濟的物品也可能是向外借來拍照使用；又或者，那些戀情、婚姻或親子關係岌岌可危，每天處在爭吵狀態，而放鬆享受下午茶時光，卻似乎非得標記「變胖」、「罪惡」等詞語。這些經過修改的現實或心境，或許不僅是個人問題或特質，社會給予的性別人設與浪漫愛商品化概念，也悄然運行其中。

數位生活裡的性別人設

在異性戀主流的社會結構裡，男性與女性被賦予了「天生」的人設，即是男性須成為有經濟擔當的角色，女性須具可供男性欲望（包括身材苗條等外型要求）、被期待進入婚姻關係，並有生育能力的角色。因此，若打開社群媒體，可見不少人透過圖文展示或回應社會要求的性別人設，即便可能圖文不符合真實生活狀況，但在無形的性別結構壓力下，仍爭先恐後證明：自己作為男性，是有掌握經濟能力的，自己作為女性，是符合社會欲望標準，值得被喜愛的，甚或會進一步進行自我檢討（如連享受美食都要檢討是否變胖）。透過數位媒介，性別人設被深化，也就是說，在數位社群媒體的世界裡，似乎人們也（被）成為了某種宣揚社會性別價值的商品。

浪漫愛「商品化」正在運作，帶來的影響為何？

所謂的「商品化」，也是有系統性的概念在其中，並構成一種特有的社會架構，如上述的性別人設，其實正奠定在浪漫愛異性戀腳本的親密關係中。紀登斯（Anthony Giddens）所提出的浪漫愛（romantic love）概念，主要指出浪漫愛為一對一親密關係，其互動形式往往造成性別不平等，包括男性被期待為主導者，女性成為依附者，也因此，社會期待的異性戀腳本關係具有權力關係，且僵化或含性別刻板印象。

如李尹（2007）爬梳異性戀親密關係時，指出在浪漫愛的性別腳本裡，可見男主動女被動、男富有女貌美等支配權力關係於其中。而當浪漫愛腳本結合社群媒體，圖文媒介可能作為人們表示自己具備異性戀主流的伴侶條件，或為了達到社會所期待的異性戀主流伴侶條件，人們不惜透過修改圖文，展演一個具備條件的幻象。除此之外，而若曬出「伴侶如何對自己好」的親密關係圖文，常見有最新上市的科技物品、名牌包、或是旅遊住的高檔飯店等，似乎以資證明彼此的感情。何以人們有這種「貼文傾向」？因為浪漫愛商品化正在運作。

游美惠（2002、2007）指出浪漫愛與消費產生了階級化關係，透過如男贈送／女接收奢華禮物等消費，其實也可能從中展演性別權力關係的不對等。延伸論之，更或者，當親密關係價值、社群媒體和商品彼此掛鉤時，甚至演變成為了在社群媒體上看起來很親密，購入一些不必要的奢侈商品，花大錢旅遊，但其實真正彼此的問題卻沒有解決，真實的生活反而被社群媒體操控，也不斷複製性別結構裡的不平等問題。

線上／線下世界的生活新課題

在社群媒體時代，線上與線下世界將可能互相影響，也由此可反思，即便世界各國未來也效仿挪威註明圖片後製，但幻象會就此消失嗎？或許若識破修圖與修文的背後行為動機，有何種性別結構的權力價值正介入，左右或改變人們的思考舉動，或許更是打破幻象的第一步。

當然，數位社群媒體具有「發言」的特殊脈絡，或許數位世界是暫時逃離現實、或在現實與非現實間來回的空間，即便修圖文也可能是個人自由，但期盼透過本文指出性別人設與浪漫愛／商品化，如何可能在社群媒體世界裡產生作用，共同思考人們所創建的數位樣貌，是否其實影響了真實生活？當中有哪些是受社會結構賦予的性別價值，但其實它綁得人喘不過氣，或讓人忘了現實的經營與關係互動？這或許是線上與線下世界的生活新課題，也是新改變與挑戰的開始。

參考文獻

游美惠（2002）。〈浪漫愛的意識型態〉。《性別教育小詞庫》，79-83。台北：巨流。

游美惠（2007）。〈親密關係〉。收錄於黃淑玲、游美惠主編《性別向度與台灣社會》，59-86。台北：巨流。

李尹 （2007）。《愛情的面貌: 探討異性戀親密關係中的性別政治》。高雄醫學大學性別研究所碩士論文，頁7-67。

Giddens, A. (1992). The transformation of intimacy sexuality, love, and eroticism in modern societies. Stanford, CA: Stanford University Press. 周素鳳譯（2010）。《親密關係的轉變：現代社會的性、愛、慾》。台北：巨流。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航