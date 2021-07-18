中職季中選秀落幕，為何各球團選擇潛力高中生，而大學好手慘遭忽視？

文：阿樂的談天說地

一年一度的中職季中選秀又落幕了，因今年受疫情影響，許多旅外好手紛紛回國投入選秀，也因疫情影響取消了測試會，創下史上最多的157人挑戰選秀，最終選秀會有37名好手雀屏中選，奔向職棒的舞台，延續棒球生涯。

因本次選秀會上各球團的策略考量，以至於最多到第八輪選完就放棄選秀機會，多達120位選手落選，而獲選的37位選手裡，扣除旅外歸來的即戰力和具有高度潛力的高中生外，大學加業餘僅11人入選，已形成選秀會上極大的生態失衡。

本篇重點為大學生所面臨的選秀會困難，並討論該如何改正，來平衡大學生在選秀會裡的評價差異。先以109學年度的大專公開聯賽四強和春季聯賽八強的大學球隊為例：大專四強的有北市大、台東大學、國立體大、台灣體大，及春聯八強的文化大學、輔仁大學，共六支球隊合計34名選手投入選秀會，最後入選的只有五位選手，其中又以大專聯賽全壘打獎曾宸佐、功勞獎許育銘，春季聯賽打擊獎蔣宗錡，為最大遺珠。

這三位選手在進入大學端後皆有入選業餘國家隊培訓，甚至是正選名單中的選手，但接連在選秀會上失利，不經令人懷疑，究竟是業餘成績不入考量，還是選高中生的趨勢過於強勢呢？

被忽略的大學球員

近年來的選秀趨勢都以高中生為主體進行選擇，但經過這幾年的磨練及培養，真正能夠上一軍甚至是站穩先發的選手少之又少，多半還是在二軍進行培養或磨練。在這個狀況下，每年球團還是選了不少高中生成為新戰力。隨著通往職業的大門看似逐漸關起，大學生們將對未來感到不知所措，甚至會覺得當初進大學磨練成了錯誤的抉擇。

有許多大學好手在高中時並不是球隊的主戰大將，比較稱得上是綠葉型的輔助球員，所以在生涯抉擇時，教練都會希望球員先到大學進行磨練。而這當中也有許多球員，在大學端將力量及技術的純熟度調整到位後，成了不可或缺的即戰力，在年齡相差不遠的情況下，比賽經驗及成熟度甚至會比高中生來得好。就好比王柏融在中職巔峰時，大家都推崇大專大物，較為成熟的選手在當時引發了一波熱潮，這是近幾年選秀會所忽略的部分。

高中生的心智成熟度會是轉往職業過程裡很大的挑戰。從高壓的學生生活到完全對自己負責的職業舞台時，所要接受的挑戰又更為廣大。而在這青黃不接的過程裡，種種外在誘因又會是過往不會經歷到的，所以人們很可能會在這時迷失了自我及目標。大學端也有這樣的情況，不過提早經歷後，在面臨職業洗禮時，處理應對上會相對比高中生來得成熟。

職業舞台是很殘酷的，即便培養高潛力新秀是很重要的系統養成，但現實面上，贏球才是職業競技的目的，擁有好的即戰力，無疑對於球隊人才的運用有極大的加分效果，因此在選秀會上理應更為重視大學好手。

影響大學球員的內外在挑戰

除了選秀會上的困難外，大學球員也該重新定義自我與考量大學端的外在因素。相關賽事給予的資源、曝光度、強度等方面，都是要檢討及修正的地方。

在高中好手已先行投奔職棒的狀況下，若前往大學訓練的選手還沒有危機意識，只想在大學裡當王的話，進入職業的可能微乎其微。大學是個自由的開端，該為自己的訓練去負責，不會有教練再去做太多叮嚀，因此在心態及技術面上要有所突破。

外在因素裡，大學比賽中，賽事少是一個問題，一年四大賽其中兩個為單淘汰系列，對比職業的二軍是有明顯落差，也使得球員對於比賽的理解和經驗產生落差。該如何有效增加賽事，使球員經驗能有所提升，是需努力的方向之一。

強度上，在聯賽裡又常有實力不均的問題，以至於強度無法有效促使球員間的相互競爭進步，甚至在組別安排上，往往都會呈現抓放的現象：在面對實力較為相當的對手時，不會以最佳陣容應戰，而在面對實力略為遜色的對手時，則是以最好的陣容去面對，以確保球隊的晉級。這是大學比賽上很大的問題。

最後一個點則是曝光度與參與性。大專棒球的曝光度遠比其他大專一級賽事（如籃球）遜色。而缺乏曝光度也就使許多人不清楚大學生的能力和潛力在哪，也難以促使球探去做更多的參與和觀察，只能透過印象或小樣本數據去推斷球員的發展潛力。這會使球團手上的資料與情報較為缺乏。

當我們把問題點一個個條列出來後，要如何改革及進步是重要的問題。否則在職業選秀上，將一直出現球員組成的失衡，也會使高中生和大學生對於未來定向，產生較大的差異。做出適當的改革，是為了平衡生態發展及棒球圈的整體競爭力，也讓大環境有更多的流動機會。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航