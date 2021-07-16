本土新增29例、死亡4例，指揮中心：境外移入2例接種疫苗後仍遭Delta病毒感染

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增29例本土案例、4例死亡，指揮官陳時中表示，今日新增本土案例較昨天多，有22例要做相關疫調，不過整體趨勢仍是「往好的方向走」，並呼籲把疫調做好，有相關接觸要據實以告，才能夠一起把疫情控制下來。

另外，7月10日至16日境外移入病例基因定序結果出爐，其中兩例在確診前均曾打過疫苗。而緬甸由於疫情不斷升溫，指揮中心宣布，7月18日0時起將把緬甸增列為「重點高風險國家」。

新增29例本土、4例死亡

指揮中心今日公布國內新增32例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為29例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，今日新增之29例本土病例（其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今（2021）年7月5日至7月15日。個案分布以臺北市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例；其中21例為已知感染源、4例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月9日至7月14日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月14日累計公布1萬4130位確診個案中，已有1萬2131人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.9%。

7月16日前境外移入病毒定序結果出爐，2例疫苗接種後仍染疫

關於7月10日至16日境外移入確定病例病毒定序結果，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日共公布7例境外移入病毒定序結果，而其中兩例都是注射疫苗後染疫的案例。

英國回來的案15155，曾在6月20日時接種一劑莫德納疫苗，但仍確診並驗出Delta病毒株。另外從美國返台的案15283，則曾接種過兩劑莫德納疫苗，在6月9日時注射第一劑，7月7日返台當天則施打第二劑。羅一鈞表示，此案例染疫時間應該是在打第二劑疫苗之前，因此代表打一劑疫苗僅能達到部分保護力。

關於接種疫苗後仍染疫的案例，羅一鈞表示，目前還沒做統計分析，但過去的案例案15468是在3月份已經接種過兩劑輝瑞BNT疫苗，也是在接種兩劑疫苗後確診。然而因為是在染疫後一個月檢測出來，病毒量太低，無法分析是哪一種病毒株。

除此之外，剩下的幾例均是由捷克、印尼與緬甸三國返台，CT值介於10至22之間，為剛發病的狀況，目前均為輕症或無症狀。

Photo Credit: 指揮中心 提供

緬甸疫情嚴峻，7月18日0時起增列為「重點高風險國家」

指揮中心宣布，考量緬甸疫情現況及風險，於「重點高風險國家」增列緬甸。自7月18日0時起（抵臺時間），自海港或空港入境我國人士，如過去14天有緬甸旅遊史（含轉機）者，入境後均應至集中檢疫所進行14天檢疫，且須配合於入住時與檢疫期滿分別進行PCR檢測，另檢疫期間第10至12天以「家用快篩」採檢一次；旅客不需支付集中檢疫所及採檢費用；此外，國籍航空公司機組員亦維持自「重點高風險國家」航線航班返臺後，應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍檢疫14天，且檢疫期滿進行PCR檢測。

指揮中心表示，緬甸近1個多月疫情再度遽升，近1週日增確診數由50例以下，上升至逾4000例，新增確診及死亡數均續創新高，檢驗陽性率已逾30%；迄今累計逾20萬例確診病例，逾4000例死亡，致死率2%。此波疫情初期病例多來自鄰近印度邊境之實皆省（Sagaing）及欽邦（Chin），爾後與印度接壤之多個社區陸續爆發疫情，並監測到Delta變異株。該國已於部分地區實施居家令，因醫療體系之篩檢量及檢測能力不足，實際疫情可能比官方公布更為嚴峻。

關於疫苗混打，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前AZ疫苗與輝瑞BNT疫苗混打的免疫反應較兩劑均為AZ的情況好，然而AZ與莫德納混打是否也能達成這麼好的免疫反應，還不確定，並且還有待實證資料來證實。而目前國外的確有少量研究討論出，AZ與莫德納疫苗混打的免疫反應結果，較兩劑疫苗均施打AZ來的好，張上淳也表示，也許會以這個結果進行討論。

至於疫苗混打相關研究何時出爐？張上淳表示，疫苗混打的研究不只一個團隊實行，且須間隔3個月後才能測抗體，因而完整的結果出爐，仍需一段時間。

指揮中心今日表示，為防堵國際疫情威脅與國內疫苗預防接種政策的改變，疾病管制署自2012年7月起即建立環境監測系統，透過從污水處理系統收集而來的污水樣本，檢測一個群體中是否有來自未知病患的小兒麻痺病毒。自去（2020）年1月起，因應COVID-19疫情，於前揭計畫下加驗SARS-CoV-2病毒。環境監測調查作業的監測頻率為每月2次，將採集汙水廠的汙水樣本，濃縮後進行核酸檢驗；疾管署持續監測採檢11處城市汙水匯流的汙水廠，目前僅於今年6月1日監測採檢2處驗出COVID-19陽性。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範