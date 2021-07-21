《改變人生的大腦鍛鍊》：你覺得「利己」與「利他」的人，何者的年收較高？

文：岩崎一郎

利他和多管閒事的差別

其實我曾猶豫要不要談論「利他」這件事。

若問我為什麼猶豫，是因為我之前都不懂「利他的生存方式」。

一如前述，我曾經是個被父親拿菜刀威脅，飽受家庭暴力的人，所以從小就有「自己的生命要自己保護」的想法。

從這層意義來看，這與利他是背道而馳的想法。

我會走上研究者的道路，其實與利他、社會貢獻沒什麼關係，只是單純地喜歡自然科學，想滿足自己的好奇心而已。

在大學進行研究時，曾聽過獲頒世界大獎的知名研究者為了搶先發表研究，而使計讓其他的研究者拿不到實驗器材的故事（不知是真是假就是了）。

一直以來，我都抱持著「自己保護自己」的想法，所以覺得只有「自我優先主義」才是重要的，談論「利他」這件事也才讓我如此猶豫。

之前也提過，我是個只知道「利己」的人，但在讀了稻盛和夫所寫的《生存之道》後，知道了「利他」這個詞彙。

自那之後，我便試著實踐「利他主義」，一路上卻是跌跌撞撞，因為之前的我只懂得「自我優先主義」，突然要實踐所謂的「利他主義」，還真是不知道什麼才算是「利他」。

接下來的例子可能有點好笑。切蛋糕的時候，通常會依照人數切成等分，但難免會切得有大有小，若要在此時實踐利他主義，應該要拿最小的那一塊吧？

此外，大家聚餐結束後，通常是大家一起分攤餐費，但有時候沒辦法除得盡，此時負責收錢的你若是從每人手中多收一點，應該算是利己吧？如果少收一點，自己補上不足的部分，應該算是利他吧？

再者，坐公車的時候，原本打算將位子讓給老人家，結果對方說「我還沒老成那樣」，惹得對方不高興的話，應該不算實踐了利他主義吧⋯⋯？

「利他」與「多管閒事」的界線到底在哪裡呢？

對大部分的人來說，這些或許是無關痛癢的小事，我卻煩惱了好久，我覺得這都是因為「我從來沒有為了實踐利他主義而鍛鍊大腦」。

看起來我好像搞錯重點，但是當我為了釐清「利他」與「雞婆」的不同，讀了很多研究論文之後，才發現其實我沒有搞錯重點。

若只看「行動」，常常分不清是「利他」還是「多管閒事」，但簡單來說，兩者的差異在於「無私（或接近無私）」。

奧地利維也納大學馬將吉克博士的研究指出，若能讓大腦接近「無私」的狀態，除了能與同類型的人相處，也能自然而然地與類型截然不同的人相處，所有的行動與行為都將是利他的。

當我看過許多證實利他會對大腦帶來好影響的論文之後，我便慢慢釋懷了。

我知道自己離「無私」的狀態很遠，所以我的行為多半是「雞婆」才對，但我還是每天努力鍛鍊大腦，希望盡可能接近「利他」的狀態。

本章將介紹許多與「利他」有關的研究。

「利他」與「利己」的生活方式，哪一邊年收比較高？

比方說，下班後，累得半死的你正坐在電車上，結果看到不遠處有位老人家站著，而你決定把位子讓給他（而且坐在你旁邊的是比自己年輕，看起來更有活力的年輕人），這當然也是小小的利他行為，但乍看之下，這類利他行為似乎很吃虧。過去的我總忍不住這麼想。

感覺上，不管幫別人再多也不會得到任何好處，反而還得賠上自己的幸運。

但實情並非如此。那麼利他與掌握幸福之間到底有什麼關係呢？

瑞典斯德哥爾摩大學的埃里克森博士的研究曾對一般人實施「你覺得利己與利他的人，何者的年收較高？」的問卷調查，六成八的人回答「利己的人」，回答「利他的人」只有百分之九，有此可知，大部分的人都覺得以自己為主，有點小聰明的人賺得比較多。

但實際調查之後才發現，情況與一般人的推測完全相反。

埃里克森博士請四千零十七人接受問卷調查，詢問他們捐款與參加志工活動的頻率，調查這些人利他與利己的傾向。之後也調查這些受測者十四年來的變化。

結果發現，就算利己與利他的人一開始的年收一樣，但隨著時間經過，利他的人的年收成長率比較高。

其成長率是利己的人的一・五倍，換言之，利他的人年收高於利己的人。

為什麼會有如此差距呢？利他的人即使身在職場，也很關心周遭的人，看到別人遇到麻煩會問需不需要幫忙，也會盡力幫忙自己做得到的事，隨時準備幫助別人。

因此，利他的人便透過這些日常行為搏得他人的信任，最終便得到重要的工作，被拔擢為團隊的負責人，年收也因此增加，與只懂得利己的人拉開差距。

順帶一提，在不重視人際關係的組織採取利他行動，最終生產力是不會提升的，這與在重視人際關係的組織不採取利他行動的情況沒有兩樣。

我們應該都覺得利他的人，比利己的人更值得信賴對吧？比起自私的人，為他人著想的人更讓人覺得放心，也更值得信賴。

會在緊急時刻伸出援手的，也通常是那些平常就為他人著想的人，至於那些只為自己著想的人若是陷入困境，也只能說是自作自受。總是實踐利他主義的人會在緊要關頭的時候助他人一臂之力。

前一章曾提過「擁有交心的關係」這件事，利他的人很容易與他人建立這種關係。

一如「善有善報」這句諺語，實踐利他主義就會好心有好報。

基於共鳴的利他行動，能促進大腦功能活躍

利他行動會根據是否基於「共鳴」這點分成兩種。

基於共鳴的利他行動，是純粹為了對方著想所採取的行動。

例如你的朋友陷入悲傷，你也感受到他的悲傷，便想著能否幫他一把，拉他一把而採取行動。

不是基於共鳴的利他行動則是一種「回禮」，是得到幫助之後的回饋，或是期待對方給你一些「報酬」而採取的行動。

能讓我們掌握幸福的是前者，也就是基於共鳴的利他行動。

瑞士蘇黎世大學的海恩博士曾針對基於共鳴採取利他行動的人，以及不是基於共鳴採取利他行動的人，調查他們的大腦有何不同。

參與實驗的人（受測者）的前面坐著別人。

這個人會在受測者前面被電。為了方便說明，讓我們將受測者命名為A，將被電的人命名為B吧！

受測者A會看到B被電的痛苦。

此時會跟受測者A說「只要你願意付錢，我們會根據你付的金額，酌量減少B被電的電量」，然後觀察A會有什麼反應。

結果受測者A出現了兩種類型，一種是願意付錢，讓B不再被電的人，一種是不在意別人的痛苦，不願意犧牲自己，幫助別人。

之後還進行了讓A與B立場互換的實驗。

這次換B看到受測者A被電，而B願意付錢減少電量，甚至讓受測者A不再被電。

最終，在第一次實驗不肯付錢的人（不願付錢減少他人痛苦的人）也因為接受了別人的幫助而願意付錢，而這就是基於回饋的利他行動。

此外，在第一次實驗就付了錢的人則更願意付錢。回饋讓他們更願意採取利他行動。

換言之，在這個實驗之中，受測者分成基於共鳴採取利他行動的人，以及未基於共鳴（而是因為回饋）採取行動的人。

之後這個實驗便分別調查這兩種人的大腦活動。

結果發現，前者與後者的大腦活動不一樣。

具體來說，基於共鳴採取利他行動的人，腦島皮質、前扣帶迴與紋狀體這三個大腦部位同時活動，這代表這三個部位的活動非常緊密。

反觀未基於共鳴採取利他行動的人就沒有這個現象，腦島皮質、前扣帶迴與紋狀體的連繫很弱，有些部位活躍，有些部位不活躍。

基於共鳴採取利他行動的人比較能有效活化大腦機能。當大腦能全面運作，就能發揮潛力。

要想掌握幸福就要鍛鍊腦島皮質，而基於共鳴採取利他行動的人往往能鍛鍊自己的腦島皮質。

基於回饋採取的利他行動當然也很重要。

但是從訓練腦島皮質這點來看，「基於共鳴採取的利他行動」還是比較重要。

書籍介紹

本文摘錄自《改變人生的大腦鍛鍊：日本腦科學博士親授活化腦島皮質6大法則，教你用意念扭轉命運，變得更快樂》，墨刻出版

作者：岩崎一郎

譯者：許郁文、林佩蓉

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

累積50年的科學證據，

援引超過250篇的論文，

第一本將腦科學結合心理學，

即刻改變命運，讓人更幸福的「大腦鍛鍊術」。

生活好累、

人生好難、

水逆好衰

你……不想努力了嗎？

放下活得辛苦又無可奈何的自己，請停止錯誤「用腦」

只要運用正確的方式鍛鍊大腦，人生就會不同！

日本腦科學博士岩崎一郎累積50年研究精華，

以6大法則全面活化大腦，就能開啟不一樣的人生

第一原則〔感恩〕——懂得感恩，讓腦部迴路出現正面的變化

第二原則〔積極〕——用積極提升你的收入和工作表現

第三原則〔社交〕——以人際互動重新鍛鍊腦島皮質

第四原則〔利他〕——利他的生活方式將能提升大腦功能

第五原則〔坐禪〕——每日固定坐禪，是大腦老化的特效藥

第六原則〔敬畏〕——抱持敬畏之心，就能延長壽命

「如果您持續鍛鍊大腦，這種變化將在您和您的大腦中發生。徹徹底底改變了你的生活。」技巧可以藉由累積經驗磨練而來，大腦也是一樣！只要持續運用特定的大腦使用方式，就能鍛鍊大腦。

本書將這套方法以「大腦鍛鍊」的形式介紹給各位。

就像每天「刷磨牙齒」這個健康習慣，這套方法也是每個人都能做到的幸福習慣。現在，你可以在本書中學習用科學方法激活思維，重新開啟人生新篇章！

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬