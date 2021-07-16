2021/07/16,
藝文

《劫後重生》：流落荒島，絕境求生，為何排球如此重要？

《劫後重生》：流落荒島，絕境求生，為何排球如此重要？
圖片來源：電影《劫後重生》劇照

我們想讓你知道的是

由Tom Hanks自身的血，繪畫臉孔，賦予排球生命，告訴我們即使面臨孤絕之境，仍能想像與創造。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

如果有一天，你流落荒島，會選擇帶什麼？文青害怕苦悶，或會拿一本經典巨著，自得其樂。聰明的人，也許開山刀、手槍，有助保全性命。若你有看過《劫後重生》，說不定會回答，排球。

香港明珠台經典系列《劫後重生》（Cast Away，台譯《浩劫重生》），一代香港人的集體回憶。Tom Hanks原是FedEx聯邦快遞的員工，著重準時，從不Delay。他擁有快樂人生，打算除夕夜和女友求婚，卻沒想到失約了。飛機在南太平洋失事墜海，只得他，漂流到無人的荒島。

荒島災難片，注定了孤絕、疏離，人在野式絕境求生。上承《魯賓遜漂流記》，小說的主角尚有同伴，彼此化解寂寞，但Tom Hanks在荒島期間，獨自一人，只能演獨腳戲。極限的歷奇探險，無時無刻的關注，令我們得以比其他電影，更親近主角。

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圖片來源：電影《劫後重生》劇照
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圖片來源：電影《劫後重生》劇照

我們看著Tom Hanks，在荒島的痛苦，掙扎求存。電影透過模擬真實求生，經歷難關，我們似和主角共同進退。當他忘記關手電筒睡去，那點光明漸暗，為他擔心；牙痛難耐，舉起石頭敲向嘴巴，彷彿身同感受。

唯物論定義，人之所以為人，在於善用工具。身陷絕境，我們不妨學Tom Hanks，檢視資源，發揮創意。打開箱子，溜冰鞋可作利刃，裙子薄紗能當漁網，鑽木取火，重新點燃，可供煮飯的文明之火。

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圖片來源：電影《劫後重生》劇照
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圖片來源：電影《劫後重生》劇照

荒島求生，若對白過少，難向觀眾講解心境與劇情。Wilson排球的擬人化，提供了主角對話之可能，扮演朋友，同時也等如我們，默默觀看主角。排球此一死物，之所以令人動容，全因我們的移情。

由Tom Hanks自身的血，繪畫臉孔，賦予排球生命，告訴我們即使面臨孤絕之境，仍能想像與創造。人球之情，乃主角的自我救贖，深情交織出情感之網。

因此，電影最知名，也是最能勾動我們眼淚的一幕：主角築起小船乘風破浪，風暴後的早晨，Wilson漂走。Tom Hanks在維生的小船和Wilson之間，痛苦掙扎：「I am sorry! Wilson!」那是電影唯一的嚎啕大哭。

《劫後重生》強調絕境保持希望，必須堅守信念。Tom Hanks沒有喪失時間的觀念，才能算出風向，以曾經打算尋死的繩索，繫緊象徵求生的小船。即使在人生最為灰暗、絕望之時，永遠有其他可能。

如果是普通的電影，劇情在主角被救，即告結束。但《劫後重生》，卻有近半小時，講述之後的故事，離開荒島，重投社會，外面的時間並不因我們停止。主角的愛侶已經另嫁他人，生下女兒，失去所愛。

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圖片來源：電影《劫後重生》劇照
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圖片來源：電影《劫後重生》劇照

世界從不完美，困境處處皆是，不論疫情或牢獄。Tom Hanks痛苦，卻心存感激，誰知道潮水會帶來什麼呢？潮水為他帶來一面風帆，告訴他，離開荒島的方法。站上時代的十字路口，回頭微笑，生存即有無限可能。

本文獲作者授權轉載，內文由編輯稍作修改，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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