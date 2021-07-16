馬來西亞宣佈科興和中國國藥不納入疫苗接種計畫，僅開放民間申請施打

馬來西亞政府在7月15日表示，已在當地施打的科興疫苗（Sinovac）將不再納入全國COVID-19疫苗接種計劃，而16日新宣佈核准使用的中國國藥疫苗（Sinopharm），也不被納入疫苗接種計畫中，但兩款疫苗仍開放民間申請施打。

《路透社》15日報導，馬來西亞衛生部表示，由於該國已有足夠的其它品牌的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，因此當現有的科興疫苗存量用盡後，將不再使用科興疫苗。衛生部長阿漢峇峇指出，馬來西亞全國COVID-19疫苗接種計劃，將以採用信使核糖核酸（mRNA）的輝瑞BNT疫苗為主。

馬來西亞人口約3200萬人，至今馬來西亞政府已向輝瑞公司訂購4500萬劑疫苗，足以涵蓋70%的人口；而由馬來西亞發馬製藥商發馬公司（Pharmaniaga Bhd）代理進口的1200萬劑科興疫苗，其中有一半已被施打，剩下的將作為第二劑使用，同時也開放民間申請使用科興疫苗。至於也已在當地進行接種的AZ疫苗，目前馬來西亞共購買了1280萬劑，其中一半是通過COVAX平台購買的，其餘是直接向製藥商購買，包括泰國暹羅製藥公司代工生產的AZ疫苗。

在7月16日，衛生部批准中國國藥疫苗、美國嬌生疫苗，在有條件下獲得批准使用。不過《馬新社》報導，中國國藥疫苗依然不會被納入國家疫苗接種計畫中，但允許民間使用。

《東方日報》報導，對於科興疫苗不被納入全國疫苗接種計畫，代理商發馬公司在16日澄清，一些媒體報導稱科興疫苗在馬來西亞的供應將被停止的說法有誤，真實情況是已訂購的1200劑疫苗已施打一半，因此必須踩剎車，以確保已接種者能施打第二劑。

對於不再把科興疫苗納入馬來西亞COVID-19疫苗接種計劃，已在馬來西亞民間引起熱議，各界關注背後是否牽涉的外交政治的考量，負責接種計畫的的科技部長凱里・嘉馬魯丁（Khairy Jamaluddin）16日在記者會的回應，這決策不應成為一項課題。《東方日報》報導，凱里強調馬來西亞並非停用科興疫苗，而是所訂購的科興疫苗將在本月供應完畢，這與科興疫苗的有效性無關，而且還會向發馬公司加購300萬劑。

因此目前馬來西亞共核准了6款疫苗，包括輝瑞BNT、科興、AZ、康希諾、中國國藥和嬌生。截至7月15日，馬來西亞共接種了1310萬7716劑疫苗，而在7月16日，確診數新增12541例，已連續四天新增確診病例破萬，累計89萬3323例。

泰國、新加坡對科興疫苗保護力存疑

由於不斷傳出接種兩劑科興疫苗後，仍染疫的案例發生，因此科興疫苗的保護力一直都受到質疑。例如泰國衛生部在7月12日宣布，將停止施打兩劑科興，將改為第1劑施打科興，第2劑施打AZ，以加強保護力，同時也開放接種兩劑科興的民眾施打AZ疫苗補強。

《路透社》報導，泰國衛生部透露，從今年4月至7月期間，共有67萬7348人接種了兩劑科興疫苗，其中有618名醫務人員依舊被染疫，而且造成一名護士死亡，另一名醫務人員情況危急。而在印尼，也有多名醫護人員完整接種科興疫苗後仍染疫的情形發生。

至於此前已進口的20萬劑科興疫苗的新加坡，至今衛生部仍未核准使用科興疫苗，但在6月允許全國24家診所透過既有的特別採用程序（Special Access Route），施打世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗，即包括科興疫苗。7月7日，新加坡衛生部以中國無法提供科興疫苗保護效能的數據為由，宣佈已接種科興疫苗的民眾無法納入全國接種人口的統計數據中。

《中央社》報導，新加坡衛生科學局16日表示，7月初已收到科興疫苗生產商補交額外數據，預計會在4至6週後完成審查，有決定後將對外公布。

在科興疫苗保護力爭議不斷延燒下，儘管馬來西亞政府沒有正面否定科興疫苗保護力，但已採取類似新加坡的作法，依然允許民間申請使用施打科興疫苗。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為馬來西亞的防疫人員，為當地民眾進行COVID-19病毒檢測。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範