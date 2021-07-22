《一生必修的科學思辨課》：較勁於誰能打出漂亮的抗疫戰爭？疫情中科學的理性之盲

文：江才健

疫情中科學的理性之盲

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）自二〇一九年年底以來喧騰沸揚，衍成難料的全球空前衝擊，可說人間浩劫。這次的流行疫疾，近代公衛醫學所指認的肇因是一種COVID-19，這類病毒近年曾造成過許多不同的疫疾，譬如台灣人比較熟悉的SARS，或較不熟悉的如MERS，當然還有其他許多不同的致恙病毒，讓人類習得不同的應對策略，也讓我們逐漸認識到病毒的本質與意義。

病毒是靠寄生宿主而生，並非獨存實體，可以說它只是一個過程，「寄生而起，殺生而亡」，而病毒存在的目的，並不是要殺死宿主，因為宿主一死，造成的是「與汝皆亡」的兩敗俱傷。所以，在自然界的常態，病毒致病過程的演化，總是漸趨和緩的與宿主和平共生，畢竟那才是延生存活之道，因此多數病毒常演化為與我們共生的狀態，容易傳播，也一再重來，卻傷害不大。

如果把生命源起的途徑拉得更遠，我們知道自然界的複雜生物體，都是依靠著病毒發揮的傳種功能。病毒消滅生命的同時，維持了更綿長的生機，也才能完成複雜的演化過程，病毒亙古常在，它關照也參與協助著物種的存續滅絕，人類如何能例外？

除了物種的存續，這場疫疾流行也在政治、經濟等層面帶來影響，已有諸多探討，而其對科學的影響，可說既深且遠，值得做些討論。

說到頭，這場疫疾由起始認知，至後續的檢疫、管控、封鎖與治療，無一不是出於近代科學思維下的作為。簡言之，近代科學思維就是「主客分離，二元對立」，這也是近代科學由人類過往文明的萬物一體自然哲思跳出，採行人類本位面對客體宇宙作為的核心思維。近代科學正是因此而能馭萬物之理於人控範疇，進而援以致用，成就近幾百年來的科學世紀。

近代科學歷近四百年發展，尤其近兩百年來，一方面以科學致用之效富國強兵，造就世界恃強凌弱局面，一方面亦以科學強效之功，面對由天災到疫疾的自然威脅。恃科學而強者眼見其國家財富累聚，人民壽歲延年，還引來科學後進者之欣羨嚮往，自是顧盼自雄，益加傲然科學之理性價值，甚至生出文化救世使命感。

如果對照百年前主要在西班牙造成大量死亡的那場流行疫疾，人類面對此次COVID-19流行的景況，不能說沒有識見與作為上的前進，但是由對病毒起因源頭的各說各話、病毒監控檢疫的共識盲點、疫疾傳播感染的難作定論、病體治療的試誤摸索，都見出當前窮盡物力之近代先進醫學科學的力有未逮。

就技術層面來看，拜近代生物醫學技術的發展之賜，可用基因核酸結構定位比對的檢測技術，快速測定COVID-19是否存在，也能利用檢定兩種免疫球蛋白的血清檢測技術，來判準是否確診或是否產生了免疫抗體。但是由於所謂的客觀檢測，方法上依然受到敏感度與特異性取捨的公衛價值主觀判斷影響，因此近時以來經常聽到的，便是所謂的無症狀感染、真偽陽性、有無症狀的復陽或有無病毒的復陽，造成醫療檢測與診治的困境。也因為對於病毒認知不足，目前的治療多採行試誤方式，達不到近代醫療常喜自詡的「對症下藥，藥到病除」的及時功效，益加社會的莫名恐慌。

當然面對疫疾的突發而至，採行「嚴防阻絕、減少感染」的當下之計，似是無可奈何的選擇，因為處於當今交流頻密的世界，任何國家都無法承受大量病亡帶來的社會衝擊。建基於過往壓制了天花、麻疹和小兒麻痺的成功經驗，當下近代醫學的無疑共識，就是以合成製造直接壓制新型冠狀病毒的特效藥物，積極開發針對此種疫疾的疫苗為其目標。

這種堅壁清野的封阻、針鋒相對的絕滅，並非無中生有。除了科學本質二元對立論的大傳統，人類在過往曾經有效的滅絕天花與麻疹，更是有力的佐證，面對當前威脅生命的新流行疫疾，因人類求生惡死本能而生的恐懼，更進一步的增強了迎頭痛擊別無他顧的執念。

但是面對生命本質的複雜因果、演化多變，建基於近代科學簡近因果思維上的近代醫學，其所面對的困境，或不只來自缺少解決問題的技術方法，更來自對疾病本質認定思維的是否合適。近代科學歷史發展也清楚顯現出來，科學過往解決固置線性因果關聯問題顯現之長，在面對複雜多因的問題，由極微小量子尺度到浩翰無垠的宇宙星際，都顯現左支右絀的難局。但那些或許自說自話的論說，其實無關宏旨，不若當前病毒與生命複雜多因的解讀，是直接相關的切膚問題。

二十世紀以降物理科學觀念革命與技術的蓬勃，造就出上世紀一個所謂物理科學世紀的說法，但二戰終結時美國電機工程專家布許揭櫫「科學是一個無垠疆界」的樂觀信念，雖說終究不如預期，但冷戰大局與人口經濟增長的需求榮景，加上人類對追求生命存續無垠疆界的想望，催生出二十一世紀成為生物科學世紀的懸念。

其實自上世紀末期起始，觀念與技術多借鑑於物理科學的生命科學，便愈益面臨了以簡近因果線性思維探究複雜多因生命現象的困境，可謂「生命化約論黃昏」。大的不說，光看近時以來生物醫學研究領域的景況，目前其中最大挑戰是大量生醫研究結果的無法再現複製。許多探討也指出來，這些研究結果的不能重複發生，不只出於生醫研究複雜難控的操作條件，更來自生命現象本質的複雜因果與演化多變。然而這許多甚至遭到一些主流科學期刊專文譏諷為「形上科學」的生醫研究結果，竟還是醫學臨床治療方法的思想指導準則。

在當前面對疫情的討論中，也提到權衡取捨的問題，世事難有兩全，「長短相形，高下相傾」。目前因防堵病毒採行的交流阻斷，付出犧牲經濟與生計的代價，全面針對COVID-19的醫療方針，犧牲了其他疾病的醫療資源，強調人際分隔的口罩掩面，也造成人際疏離猜忌的信任歧視。更有甚者，則是愈益加深了生命因果的絕對二元，造成社會對醫療的過度期待與追索，也將複雜死亡推向一種簡化機械的過程。

當下全球醫療體系，雖說認知到面對如病毒的自然威脅，不只是人為民族與國家的挑戰，應該攜手合作，但是卻不忘著力於追究病毒究竟出自何方，較勁於誰能打出漂亮的抗疫戰爭，依然不脫過往世紀中科學的強凌弱勢思維，難道這就是近代世紀所引以為傲的科學理性？

二十世紀的數理邏輯大家顧德爾（Kurt Gödel）曾以有名的「不完備理論」，推論人類認知能力的有限性，科學的成功其實不在於理念完備，實來自其滿足了「趨利求功，立竿見效」的人類本性。這種成功表象激勵人類由規範尺度、立現因果而來的信心，闖入一些人類智力未逮的領域，由物質的幽微結構，到宇宙無垠的邊際，不知伊於胡底。

相對於我們已知的宇宙，人類過往並不久遠的歷史，其實早已有面對病厄生死順勢而為的智慧哲思。重新審視近幾百年來才蔚為風潮的科學思維，反思另種著眼的新的生命觀點，或是這場世紀浩劫可以帶來的歷史契機。

相關書摘 ▶《一生必修的科學思辨課》：流行疾疫彰顯的科學極端主義，造成一種「趕盡殺絕」的恐懼

書籍介紹

本文摘錄自《一生必修的科學思辨課》，天下文化出版

作者：江才健

在科學建構的世界裡，是否存在真理？

一堂學校不會教的科學思辨課

古時技術遙遙領先歐洲的中國、埃及、印度等地，為什麼沒有發展出近代科學？

傳承自希臘的近代科學，究竟又有什麼特質，才會一方面看似繁花似錦，一方面卻像窒礙難行？

一般常認為，科學有著客觀思考、充滿理性的特質，但事實並非如此，科學既不真理性，也不全客觀，大科學家戴森說的好，「科學更接近藝術，而非哲學」。

江才健四十多年浸潤科學文化天地，與一流大科學家往還對話，見識他們的高貴與卑微、卓識與偏見，深刻了解科學知識進展的真相，相較之下，真正的大科學家對科學有更多的質疑，與我們一般的科學認知有相當大的差異。

本書論列頂尖科學家的思言行識，深究科學與不同文化的承傳和衝突，佐以癌症醫療、全球暖化、新冠流行疾疫的實證盲點案例，重塑我們的科學啟蒙之思，進而闡明，懷疑才是看待科學的正確之道。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航