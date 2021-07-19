機器人競賽盛事開跑，挑戰總獎金30萬：2021 ROBO COM服務型機器人創意實證競賽

Photo Credit : 資策會服創所 ROBO COM服務型機器人創意實證競賽，總獎金30萬，吸引國內眾多團隊參與。

機器人的演進，從自動化邁向自主學習，AI 人工智慧顛覆了過去傳統機器人的應用領域。各種大數據資料深化運用範圍與潛能，未來將看到更多產業採用服務型機器人，讓人工的介入程度降到最低，協作提升生產效率以及減輕人力負擔。為了激發更多設計創新想法，並實踐於服務場域，經濟部工業局主辦「2021 ROBO COM服務型機器人創意實證競賽」，分別舉辦台北場、台中場的徵件說明會，讓參賽團隊可與場域端及機器人企業進行互動交流。

Photo Credit : 資策會服創所 今年四月的說明會，吸引各大專院校報名參加，也讓參賽團隊、場域端及機器人企業進行互動交流。

機器人創新擂台賽！跨界激盪創意

因應高齡化及少子化，服務型機器人市場快速成長，台灣 ICT 產業加上機械工業的優勢，擁有發展服務型機器人的技術能力，未來商機潛力無限。為擴大服務型機器人研發與創新應用，資策會和智動協會於 2018 年共同成立「服務型機器人聯盟」，於 2019 年、2020 年推動服務型機器人場域實證活動，今年再擴大創意實證競賽，提案徵件活動將延續場域實證精神，號召各路高手前來挑戰。

Photo Credit : 資策會服創所 參賽團隊、機器人企業進行諮詢、交流討論。

競賽活動期以激盪更多創意，邀請個人或團隊提案，在校學生、社會人士、地方社團或非營利組織、公司行號都可組隊報名參加。競賽應用場域與桃園國際機場、清福長照、特力家居台南館合作，後續將創意實際落地，加速新興科技轉為實際商用。資策會、智動協會另邀請 7 家業者分享開發的 9 項機器人技術，包括女媧創造、新世代機器人暨人工智慧、微星科技、東元電機、創科智盈、台灣獵豹、博鈞科技，鼓勵人才投入設計研發。

參賽團隊實績斐然，聚焦人工智慧

人才培育是機器人產業長期發展的關鍵！「2021 ROBO COM服務型機器人創意實證競賽」吸引眾多團隊參與，除了產研新創團隊，還有國內各大專院校菁英，共募集 28 組團隊、43 件提案。經過提案徵件、初選審查，評選出 14 組隊伍、15 件提案，幾乎都是來自全臺各大專院校，例如：臺北科技大學、雲林科技大學、成功大學、南臺科技大學等，針對機場、養老院、賣場的服務需求提出痛點解決方案，未來將經過實作開發階段後，調整更貼近生活面的設計，然後進入場域驗證成果。

Photo Credit : 資策會服創所 去年參賽團隊在特力家居進行服務型機器人場域驗證成果。

競賽活動共有 14 隊、15 件創意提案構想，在不同場域進行驗證開發，從機場防疫消毒協作、地勤安檢協助到養老院運輸搬運、娛樂互動陪伴，以及賣場的迎賓服務、行銷導購、停車場引導等，各團隊運用大數據與 AI 精準分析，促成參賽作品實際應用於業界。這場競賽活動鏈結內容設計與人才需求，更打造產學研互動合作交流平台，開啟日後技轉或拓展更多跨域合作契機。入選團隊進入場域進行實證，每組可獲得 3 萬元補助開發費用，以及實際使用機器人硬體之權限。

擴大各式創新應用 提昇就業機會

服務型機器人要創新突破，有賴人才培育與新血投入，還要走進消費場域及居家生活。「2021 ROBO COM服務型機器人創意實證競賽」刺激更多元的應用實例，尤其因應全球疫情、高齡市場需求，主要布局防疫消毒與醫療照護服務領域。入選的 15 組團隊將進入下一階段，於 6 月至 9 月由執行單位輔導追蹤團隊開發進度、並於 9 月針對團隊的實證成果進行決賽審查，決選評比標準包括前瞻性、場域適用性、團隊執行力、人機協作契合性等。

9 月底將最終決選出首獎、優選、佳作，經濟部工業局祭出高達 30 萬元的總獎金，研發計畫更有助於提昇市場就業機會。從設計競賽到場域驗證，甚至未來商品化的可能性，團隊提出的創意提案構想讓人驚豔。疫情影響生活模式，也加速服務業數位轉型，服務型機器人在各領域的應用將會大幅增加。由產官學研合作舉辦的競賽活動，提供場域試煉機會，不僅媒合人才、廠商、場域，共同解決服務業現場的問題，讓 AI 進行式持續創新。