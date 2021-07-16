「刪Ｑ」罷免案延至10/23不綁公投，陳柏惟呼籲「不管討厭或喜歡我」都出來投

中央選舉委員會今（16）日舉行委員會議決議，已經通過前兩階段的台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，原本訂於8月28日投票，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、武漢肺炎、新冠肺炎）疫情延後，改定於10月23日投票。中選會並強調，公投是對事，罷免案是對人，而且兩者選舉權的規定不同，因此分開處理較佳。

陳柏惟也隨即在線上召開記者會，除了公布「3Qi.tw」的立委成績網站之外，他也表示，不管討厭他還是喜歡他，都鼓勵大家出來投票，因為投票就是台灣民主的實踐。

中選會7月2日將原定2021年8月28日舉行全國性公民投票改定於12月18日辦理，也是因為疫情影響選務工作安排。

中選會表示，7月13日發布罷免公告，原本訂於於年8月28日舉行投票，考量COVID-19疫情，中央流行疫情指揮中心於5月15日提升雙北市為三級警戒進而擴及全國，目前繼續延長至7月26日，自7月13日起部分措施雖有鬆綁，仍禁止室內5人室外10人以上之聚會，全國中小學校園行政教學區域、室內場所（館）仍停止開放，致使本罷免案重要選務工作，包括投開票所洽借、投開票所工作人員招募及教育訓練等，受到嚴重影響與延遲。

中選會進一步說明，經評估疫情對於本罷免案選務辦理之影響，已符合《公職人員選舉罷免法》第89條準用同法第66條第1項、第2項規定，罷免投票日前發生天災或其他不可抗力情事，致可預見不能投票或開票之投開票所將達各該選舉區三分之一以上改定投票日期之要件。

還是沒能綁公投？中選會：兩者性質不同

發起罷免的「刪Q團體」本來希望可以和公投同一天投票，衝高投票率，國民黨今天也呼籲中選會安排在同一天，不過現在雖然公投和罷免投票都延期，但仍未如願安排在同一天。



中選會說明，罷免是對「人」的投票，公民投票則是對「事」的投票，2019年6月21日修正公布之《公民投票法》第23條固定公投日期，並規定公民投票每2年舉行1次以錯開選舉年，就是為了避免對「人」投票與對「事」投票同時舉行，模糊公投議題焦點，罷免與公投分開辦理，可確保罷免及公投結果與民意一致。

而且罷免案投票人與公投投票權人的年齡及居住期間規定不同，宣傳活動、投票所秩序及選務人員相關規制程度亦不同，罷免與公投分開辦理，投票人及選務人員不會有混淆之虞。



另外中選會也認為，民選公職人員有法定任期，罷免係憲法賦予人民之權利，在民選公職人員任期屆滿前，由人民投票令其去職。考量罷免案性質特殊，公職人員選舉罷免法第87條爰明定罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之。罷免案如因發生不可抗力情事，致依法改定投票日期，允宜避免因罷免案之投票日期久延，影響罷免權之行使，以及被罷免人因罷免程序延長，增加其行使職權之困擾。

對此刪Q團體則批評，同一天舉辦投票，是最省時、省力、省經費，也可以便民表達其訴求，中選會在主委李進勇的領導下，不再公正也不再客觀，甚至為了護航陳柏惟，硬是將可以合併舉辦的投票，硬是分拆成兩次舉辦。



今日通過修正後之罷免案工作進行程序表：

7月16日 發布改定投票日期公告

8月8日 投票人名冊編造完成

9月13日 公告投票所設置地點

10月13日至10月22日 辦理公辦電視罷免說明會

10月19日前 公告罷免投票人人數

10月23日 投票、開票

10月29日前 審定罷免投票結果

10月29日 公告罷免投票結果

台中市第2選舉區原選舉區選舉人總數29萬1122人，法定連署人人數應為2萬9113人以上。該罷免案原連署人人數4萬3979人，符合規定人數3萬6073人，不符合規定人數7906人，中選會本月月初宣告此案已達法定連署人人數，依法成立。

由於8月28日罷免案是依法改至10月23日辦理，故投票人仍以原2021年8月28日有投票權資格之投票人為限。凡於2021年8月8日（含當日）已登錄戶籍登記資料，依規定有投票人資格者，應一律編入投票人名冊；至於已編入名冊之投票人於2021年8月9日（含當日）以後遷出者，仍應在原戶籍地行使投票權。

陳柏惟：不管喜歡或討厭，都請出來投票

陳柏惟前一日在以「做台灣的工，走台灣的路」為題的答辯書中表示，他盡忠職守、問心無愧，「無論喜歡或討厭我，都邀請您出來投票，我們支持的是台灣、是民主，用選票說出自己的聲音，讓台灣再贏一次。」

答辯書中也提及，討論須建立在事實之上，他在立委一年半任期內，出席率100%，蟬聯優秀立委，截至7月12日止，在立法院共提出19案法律主提案、16案共同提案，進行134次口頭質詢、18次書面質詢，參與全國性活動419場次。此外在地方推進184場會勘及地方建設、舉辦172次地方公益活動，上任至今選服、陳情案達2610件。

他與團隊深信，將服務項目開誠布公是最好的檢驗，將所有記錄都放到3Q愛台灣網站上供大家檢視。

陳柏惟今天也透過線上記者會，再次表示，自己不會為了罷免特別去做什麼，因為該做的事情從上任那天開始本來團隊就一直都在做，星期二和五他要到台北立法院開會，其他日子逢年過節在地方和大家交流、服務也沒有少過，不需要為了這罷免特別拚3個月，這段時間一直到現在，他也是忙於疫情要到處送物資、處理選民服務的案件。

除了鼓勵大家出來投票，陳柏惟也鼓勵大家拉票，去找鄰居聊聊，討厭他或是喜歡他的理由，因為這就是公民實踐的最好方式，也是台灣基進黨一直以來希望的方向，不管他是不是當立委、是不是罷免案，投票越多越好，越多人投票就表示越多人希望自己的意見可以改變政治，這都是好事，「如果今天有人希望台灣沈下去，也是我們出來投票共同決定」。

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核稿編輯：翁世航