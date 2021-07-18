2021/07/18,
生活

打瞌睡、失眠、夜貓子⋯⋯這些與睡眠相關的英文怎麼說？

打瞌睡、失眠、夜貓子⋯⋯這些與睡眠相關的英文怎麼說？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

因為疫情困在家，除了讀書工作外，很多時候只能吃跟睡。既然這麼常睡覺，就來學學睡覺相關的英文詞彙吧！

在疫情期間，大家多半宅在家裡，除了工作之外就是吃飽睡、睡飽吃吧！睡覺佔了這麼多時間，可是大家對於睡覺相關詞彙有多少認識呢？另外，睡覺是有分不同階段的，讓我們繼續看下去。

首先，我們把這些詞彙分成兩大類：睡著跟睡不著。

一、睡著

階段一：準備睡覺

這裡是指「睡覺」或「將要睡覺」的相關單字跟片語，這些字詞的睡眠時長不一、睡眠時間也不一定，但都是處於一個「（將要）睡眠」的狀態：

  • go to bed/sleep 上床睡覺

My mom always makes me go to bed before 11 p.m.
我的媽媽總是在晚上十一點叫我睡覺。

  • put sb to sleep 讓某人入睡
  • get some shut-eye 睡覺
  • hit the hay/sack 睡覺

補充：hay (n.) 乾草堆 / sack (n.) 麻布袋

I really have to hit the hay since I have been working for 10 hours.
我真的必須睡覺因為我已經工作了整整十個小時了。

階段二：小睡片刻

這裡的睡覺相關片語是在說明「小小休憩」的那種睡眠，跟一天過完後那種長時間的睡眠不一樣喔！

  • doze off 打瞌睡

Henry often dozes off during math class because he thinks it’s boring.
Henry常常在數學課打瞌睡，因為他覺得很無聊。

  • drift off 不知不覺地睡著
  • take a nap 睡午覺

階段三：睡覺中

這裡強調的是睡眠「持續性」，也就是維持一段長時間的睡眠：

  • fast asleep 熟睡

Chelsey was fast asleep within minutes of going to bed.
Chelsey 上床睡覺沒幾分鐘後就熟睡了。

  • heavy sleeper 睡得很深的人

Judy is a heavy sleeper; you could never wake her up unless you shout her name out loudly.
Judy 是一個睡很深的人，除非你大聲叫她的名字，不然是叫不醒她的。

  • sleep like a baby/log 睡得很深、很熟。補充：log (n.) 圓木。
  • sleep heavily 熟睡
  • sleep soundly 睡得香甜

二、睡不著

這個等級就是那些凌晨兩、三點仍還沒或無法入眠的夜貓子專區：

  • insomnia 失眠

Jenny has suffered from insomnia for two years; she can’t fall asleep no matter how hard she tried.
Jenny已經深受失眠所擾兩年了，無論多努力她都睡不著。

  • stay up 熬夜

Gina often stays up late because she always needs a lot of time writing her homework.
Gina很常熬夜，因為她總需要很多時間完成功課。

  • night owl 夜貓子

Wendy is a night owl. She never goes to bed before 3 a.m.
Wendy是個夜貓子，她從未在凌晨三點前就寢。

  • lose sleep 失眠

Jerry lost sleep last night because of a cold.
Jerry昨晚因為感冒而失眠。

  • pull an all-nighter 熬夜
  • toss and turn 輾轉反側

Veronica tossed and turned every night after she broke up with her boyfriend.
Veronica在跟前男友分手後，每天晚上都輾轉反側。

  • not sleep a wink 幾乎沒睡

看完以上這些詳細的介紹後，對於睡覺相關的單字、片語更加了解呢？在這邊貼心提醒各位，每天雖然忙碌但可別熬夜（stay up too late）喔！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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