打瞌睡、失眠、夜貓子⋯⋯這些與睡眠相關的英文怎麼說？

在疫情期間,大家多半宅在家裡,除了工作之外就是吃飽睡、睡飽吃吧!睡覺佔了這麼多時間,可是大家對於睡覺相關詞彙有多少認識呢?另外,睡覺是有分不同階段的,讓我們繼續看下去。

首先,我們把這些詞彙分成兩大類:睡著跟睡不著。

一、睡著

階段一:準備睡覺

這裡是指「睡覺」或「將要睡覺」的相關單字跟片語,這些字詞的睡眠時長不一、睡眠時間也不一定,但都是處於一個「(將要)睡眠」的狀態:

go to bed/sleep 上床睡覺

My mom always makes me go to bed before 11 p.m.

我的媽媽總是在晚上十一點叫我睡覺。

put sb to sleep 讓某人入睡

get some shut-eye 睡覺

hit the hay/sack 睡覺

補充:hay (n.) 乾草堆 / sack (n.) 麻布袋

I really have to hit the hay since I have been working for 10 hours.

我真的必須睡覺因為我已經工作了整整十個小時了。

階段二:小睡片刻

這裡的睡覺相關片語是在說明「小小休憩」的那種睡眠,跟一天過完後那種長時間的睡眠不一樣喔!

doze off 打瞌睡

Henry often dozes off during math class because he thinks it’s boring.

Henry常常在數學課打瞌睡,因為他覺得很無聊。

drift off 不知不覺地睡著

take a nap 睡午覺

階段三:睡覺中

這裡強調的是睡眠「持續性」,也就是維持一段長時間的睡眠:

fast asleep 熟睡

Chelsey was fast asleep within minutes of going to bed.

Chelsey 上床睡覺沒幾分鐘後就熟睡了。

heavy sleeper 睡得很深的人

Judy is a heavy sleeper; you could never wake her up unless you shout her name out loudly.

Judy 是一個睡很深的人,除非你大聲叫她的名字,不然是叫不醒她的。

sleep like a baby/log 睡得很深、很熟。補充:log (n.) 圓木。

sleep heavily 熟睡

sleep soundly 睡得香甜

二、睡不著

這個等級就是那些凌晨兩、三點仍還沒或無法入眠的夜貓子專區:

insomnia 失眠

Jenny has suffered from insomnia for two years; she can’t fall asleep no matter how hard she tried.

Jenny已經深受失眠所擾兩年了,無論多努力她都睡不著。

stay up 熬夜

Gina often stays up late because she always needs a lot of time writing her homework.

Gina很常熬夜,因為她總需要很多時間完成功課。

night owl 夜貓子

Wendy is a night owl. She never goes to bed before 3 a.m.

Wendy是個夜貓子,她從未在凌晨三點前就寢。

lose sleep 失眠

Jerry lost sleep last night because of a cold.

Jerry昨晚因為感冒而失眠。

pull an all-nighter 熬夜

toss and turn 輾轉反側

Veronica tossed and turned every night after she broke up with her boyfriend.

Veronica在跟前男友分手後,每天晚上都輾轉反側。

not sleep a wink 幾乎沒睡

看完以上這些詳細的介紹後,對於睡覺相關的單字、片語更加了解呢?在這邊貼心提醒各位,每天雖然忙碌但可別熬夜(stay up too late)喔!

