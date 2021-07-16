2021/07/16,
運動

NECESSARY OBJECTS 攜手WANGLILING 重磅推出時尚運動聯名品牌N.O.W

NECESSARY OBJECTS 攜手WANGLILING 重磅推出時尚運動聯名品牌N.O.W
Photo Credit：N.O.W

我們想讓你知道的是

臺灣設計師WANGLILING以光為靈感，將光的概念延展至設計和材料的選用，映襯Necessary Objects的極簡俐落的剪裁細節，打造出風格簡約具有精緻細節，完美塑就凹凸有致弧形曲線，輕松駕馭各場合的運動摩登系列N.O.W。

在多元且高速運轉的世界，讓女性更能平衡繁忙現代生活的需求，熱情展現時尚、運動與自由的態度，輕鬆切換各場合並時刻保持摩登氣質，盡情閃耀每一刻，是Necessary Objects x WANGLILING 創立N.O.W-sports的初衷與核心。

N.O.W 一方面提升運動服本身的高機能性，不斷研發創新, 保證運動服的舒適性，延展性，包裹性與支撐力，內含基本排汗、透氣、快乾等機能，確保在運動中的你時刻擁有乾爽舒適輕盈如雲朵的體驗。N.O.W使用涼感的高機能彈性面料，滿足透氣舒適的質感要求，更讓你不畏夏日陽光，防曬清涼，時刻釋放清爽自信的運動活力。

設計師汪俐伶（左）與藝人小馬（右），變身為N_O_W_運動系列的合夥人，並邀Ak
Photo Credit：N.O.W
設計師汪俐伶（左）與藝人小馬（右），變身為N.O.W.運動系列的合夥人，並邀Akemi拍攝廣告

另一方面，N.O.W超越了一般運動服的單一概念，以獨有的時裝設計的講究方式剪裁結構，皆具有出眾的支撐力和塑形力，褲身流線型的剪裁搭配WANGLILING光的概念反光設計，完美貼合身體曲線，不僅有提臀，修飾小腹，集中核心的塑形效果，水色迷幻的反光拼接圖案令人過目不忘，更成就運動時髦家的魅力型格。運動衣，不僅希望它具備舒適度，功能性支撐，更期待它是時髦的，獨特的，有個性的。

N_O_W品牌大使：AKEMI_香月明美
Photo Credit：N.O.W

值得一提的是，N.O.W 設計中的反光材質拼接，不僅為運動服注入奢華色彩， 第一時間為你的整體造型貼上時尚潮流標籤，亦提供了更安全的夜跑夜騎體驗，讓你化身夜之精靈輕盈穿梭於城市街道。本季的彩炫光流和迷光水色系列上市至今，就成功俘獲了眾多明星名媛、時尚博主與運動博主歡心。未來，N.O.W 將致力於探索更多新時尚運動趨勢，包括男裝運動系列也即將面世。

N.O.W用心打造每一個時尚且實用的運動造型，與每一個熱愛生活熱衷運動且追求多面時尚姿態的時髦家一起，分享這份時尚運動兼顧的生活方式和著裝體驗！

運動亦時髦，閃耀每一刻，從N. O. W開始。

官網：https://www.beaplus.com.tw/?sl-ref=01catherine


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