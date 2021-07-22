【專訪】Bito創辦人劉耕名：操刀倫敦設計雙年展台灣館，從民間信仰出發，傳遞台灣與世界的共振

百年前大稻埕商船絡繹不絕，揣著一箱箱的烏龍茶往西方世界掏金。繁華一時的洋行茶商，百年後往事如煙，取而代之是隱身里弄的創意設計公司。此刻向外輸出不再是秤斤論兩的茶、布料、樟腦，而是把創意饗宴輸送國際。

2021年六月，第三度在倫敦雙年展登場的「台灣館」，在知名建築薩默塞特府（Somerset House）上演了一場來自福爾摩沙的五感設計體驗，負責操刀的正是前年剛落腳大稻埕百年劇院「永樂座」後台的「Bito」。

Bito是劉耕名在紐約工作近十年後，於2013年回台灣成立的公司。和百年來不斷從中西合璧、新舊交融間累積茁壯生命力的大稻埕一樣，身兼創辦人、創意總監、動態圖像導演等多職於一身的劉耕名，用開放的視野看見世界、貼近台灣，然後讓世界看見台灣。

Photo Credit: Bito提供 2021倫敦設計雙年展台灣館由Bito策展，運用燈籠、節拍器將台灣民間信仰轉化為沉浸式體驗。

從台灣民間信仰出發 向世界傳遞正向信念

倫敦設計雙年展今年邁入第三屆，思考在新冠疫情肆虐下，國際政治、經濟動盪，人類社會、生活運作面臨重整，提出作為本屆主題。

緊扣著「共振」主題，劉耕名和Bito團隊從台灣民間信仰活動常見的點香、誦唸、祭拜等儀式為靈感，選擇以音樂節拍器作為展覽介質，透過節拍器重複擺盪（Swing），創造出交響共振的旋律（Symphony），為台灣館創作了蘊含著善念、信仰、和同理心的《Swingphony》特展。

《Swingphony》靈感源於劉耕名與廣達技術長張嘉淵一場閒聊。畢業於台大昆蟲系，而後赴紐約藝術學院攻讀視覺藝術學院電腦藝術系碩士的劉耕名，和理工背景的張嘉淵和古典音樂頗有淵源，兩人從音樂聊到節拍器的震盪，一致結論是節拍器的韻律具有某種催眠效果，會把人牽引入沉靜的空間。

從小在艋舺長大，不時跟著家人到龍山寺拜拜的劉耕名由此聯想到當時聽見的誦唸聲，以及敲擊木魚發出的哆哆聲響，遂有了利用節拍器「共振」的物理特性，象徵個人小小的信念都能互相影響，進而驅動集體。為此，還特別邀請廣達電腦、台大物理系擔任技術顧問，結合科學、工業設計、及影像裝置藝術等領域，共同完成《Swingphony》。

「這個展覽獨特在於不是利用絢爛科技，而是融合物理與宗教，以共振同步性連結冥想、誦經產生與地球心跳（即舒曼共振）接近的大腦α波。」秉持著對信仰的尊重和重新詮釋，Bito啟動了為期半年的#Taiwan Temple Discovery計畫，Bito攝影師暨影像設計高慶和帶著團隊跑了台灣20多個鄉鎮，採集並記錄下50座在地廟宇的建築和文化特色，最後結合超過百幀廟宇影像和繚繞的線香煙霧，透過數據運算出流動細膩的畫面作為《Swingphony》的視覺概念，「我們利用電腦把廟宇的真實造景、顏色轉換成流動的，像香的煙霧一樣慢慢散開的影像，用這樣很抽象的方式去呈現台灣的顏色。」

由工業設計師劉大中設計的節拍器，擺針就代表著的「香」，是人與信仰的連結，而針擺頂端的紅光，則象徵著未來的希望，台灣館內成排的燈籠，更是台灣宗廟元素的直接延伸，「我希望透過設計讓大家感受到台灣與世界的共振。」

究竟創意本質 精煉成一句核心

Bito在台灣一砲而紅的起點是2017年台北世大運形象廣告《Motion in Taipei》，在這之前，Bito已因許多獎項在國際上打開知名度。當時，台北世大運因為一些負面風波，陷入了低迷，劉耕名卻認為這是對國外發聲的難得機會，「把世大運當奧運來做！」

劉耕名從紐約返台創業時，就打定主意創辦一家「以設計創造不同體驗，能究竟本質的創意公司」。Bito聚集導演、設計師、藝術家、插畫師、動畫師、廣告文案等專業影像設計人才，近年更跨足策展、工業設計、裝置藝術、典禮統籌等領域，「Bito從未有明確的自我定位，只是擅長視覺設計，以影像為載體。」

Wild蘊含著人類的創意源頭

鑽研設計二十年，劉耕名深感其中最有趣、也最困難之處，莫過於創意構思。如何在光彩奪目的數位洪流中被記住？「最重要的是洞察核心、探究創意本質。」以Bito為台東拍攝的城市形象影片《來台東，找回你的野》為例，團隊起初從各種角度切入台東印象，如野蠻、肌肉、爆發力、歌聲、山脈、大自然等，「這些關鍵字都很符合一個英文單字—Wild。」但Wild並非野蠻，而是人與大自然的連結。劉耕名認為人類出生都帶著一種野性，卻因久居水泥叢林，忘記與生俱來的身體本能，因此影片所傳達的只有一件事：來台東，喚醒體內的自然DNA！

在台東拍片期間，劉耕名想起國小二年級採集吉丁蟲的記憶，蟲背上彩虹金屬般的光澤，就是他迷戀昆蟲世界的起點，「Bito」之名，也是由此而來。劉耕名喜歡昆蟲，但更愛的是與山林、自然的美和感性共處，這樣的野性經驗教會他在複雜的設計中，追逐最單純的東西。

設計就是創造能讓觀眾帶走的Feeling

劉耕名還在當紐約客時，身邊圍繞著五湖四海的創意人，在他的眼中，這些人各個是怪物，「他們做設計的速度，快到讓你看不見車尾燈，一般要花兩三天的工作，他們一小時就完成。」要和這樣的高手們競技，沒有功底是不行的，精準的設計語彙更是基本功，「絕不能只有酷帥、愛與情懷的抽象感覺，必須能犀利剖析創作承襲何種流派或風格影響，並且用準確辭語說明。」

「Design Feeling is the New Design Thinking」，這是劉耕名近年對設計的新領悟。十年前的設計主流是效率思考、策略思考、設計思考，但在資訊爆炸的現在，設計媒材的運用已不再是焦點，劉耕名認為，「運用任何設計媒材之前，先同理觀者內心感受，創造出讓觀眾帶走的『Feeling感覺』，才是更重要的」。

Photo Credit: Bito提供 設計要創造能讓觀眾帶走的Feeling。2019台北捷運形象短片《+1》中，Bito以手繪風格傳遞暖心的故事。

刻意脫離舒適圈100次 敲開創意大門

回台灣創辦Bito前，劉耕名是紐約一流公司的資深藝術指導。和所有人一樣，劉耕名在職涯剛起步時，也經歷過被主管奚落，差點衝進廁所捶牆的慘烈期，但他並未被打趴，「因為在紐約你沒時間低潮。」劉耕名更努力地進修各種視覺設計技術、研究各派大師的傑作、逛遍MOMA展覽、收藏經典設計物件、並閱讀大量設計書籍，「刻意脫離舒適圈一百次，爬過一個又一個不擅長的風格之後，說不定某天，創意的大門就會忽然為你打開。」這也是紐約教會他的。

訪談的前一週，劉耕名才剛在Amazon訂購了一批設計新書。今年5月，Bito又有三件作品獲得了有設計界奧斯卡之稱的紐約ADC大獎，但劉耕名從未停駐在任何一次的成功之上，尤其在2020年大疫之後，原本就對永續循環議題密切關注的他，又重新開始思考起設計師的社會責任，如何用這個世代的觀點和專業，為下一代留下典範。

「設計師是能夠讓『希望』視覺化的角色。」這是劉耕名在很多場合都說過的話，也是他一直在做的事，因為在社會價值的創造過程中，設計力一直都是最給力的引擎。

Photo Credit: Bito提供

本文經台北文創授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航