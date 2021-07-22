《AI 2041》：DeepMind推出「蛋白質折疊」軟體AlphaFold，可說是AI在科學領域迄今最偉大的成就

文：李開復、陳楸帆

傳統藥物及疫苗研發

長期以來，藥物及疫苗的研發都是一件極其耗時、昂貴的工作——想像一下，人類用了一百多年時間，才完成了腦膜炎疫苗的研製和改進。而在這次新冠疫情中，正是因為各國政府把史無前例的巨額資金投入到多條研發賽道，支撐了大量的臨床試驗和量產嘗試（美國政府僅在2020年就投入了一百億美元），醫藥企業的疫苗研發才推進得如此迅速。

在等待了一年之後，我們終於有安全有效的新冠疫苗。好在新冠病毒的致死率沒有那麼高，這樣的等待才顯得可以接受。然而，如果新冠病毒演化成一種像伊波拉一樣致命的傳染病，情況就會變得完全不同。因此，考慮到未來可能出現新的傳染病，疫苗和藥物的研發速度仍然需要繼續提高。

研發藥物時，第一步先要理解病毒蛋白質（胺基酸序列）是如何折疊成獨特的3D結構的，理解這種3D結構，對解讀病毒的工作原理並找到對抗它的方法至關重要。例如，就像鑰匙插入鎖孔中一樣，新冠病毒表面的刺突蛋白可以附著在人體細胞表面的受體上。當新冠病毒侵入人體細胞後，新冠病毒基因組（新冠病毒的RNA）將被傳遞、整合到宿主細胞上，然後在許多器官中不斷複製，從而導致感染者表現出一系列的症狀。

針對某種病原體的小分子藥物發明，是透過將治療分子附著在病原體上來抑制其功能而起作用。這種治療分子的發現過程可以分為以下四個步驟：

第一步， 利用mRNA序列推導病原體的蛋白質序列（現在這一步不難實現）；第二步， 探索該蛋白質序列的三維結構（蛋白質折疊方式）；第三步， 確定三維結構上的靶點；第四步， 生成可能有效的標靶分子，然後從中選擇最佳臨床前候選藥物。

如果回到之前用過的類比，那麼第一、二、三步相當於摸清鎖的結構，第四步相當於打造一把適配的鑰匙。這四個步驟需要依次完成，後三個步驟的工作不僅非常耗時，而且成本高昂。

例如第二步，為了確定病毒蛋白質序列的三維結構，科學家會使用冷凍電子顯微鏡成像等技術，直接觀察病毒蛋白，然後一步一步艱苦地摸索、推敲出3D蛋白質結構。

第三、四步是找到靶點並設計出對應的標靶藥物，這是一個漫長的試錯之旅，而且需要科學家具備強烈的直覺、豐富的經驗和好運氣。不過，就算科學家耗費數年時間鎖定了一種臨床前候選藥物，它也有90% 的概率無法通過二期、三期臨床試驗。這個探索過程會耗費相當長的時間。當然，也可以並行探索幾種不同的方法，不過這樣雖然可以縮短時間（新冠病毒的藥物研發就是樣），但需要大量的資金投入。

在研發新冠疫苗時，美國疫苗企業莫德納、德國製藥巨頭拜恩泰科、美國製藥巨頭輝瑞製藥都使用了一種全新的mRNA疫苗技術，這種技術在治療其他疾病方面也表現出了極大的潛力。如果要研製一種mRNA疫苗，科學家同樣需要先揭示mRNA序列和蛋質結構之間的關係，然後使用化學方法合成mRNA疫苗。針對新冠病毒的mRNA疫苗注射到人體後，將會引導人體細胞合成病毒S蛋白成為抗原，進而刺激人體免疫系統產生抗體，用於對抗未來可能侵入人體的真正的病毒。

AI在蛋白質折疊、藥物篩選及研發方面的潛力

目前，要研發一種有效的藥物或疫苗，需要投入十至二十億美元的資金和數年的研發時間。我相信，AI將大幅提升藥物的研發速度，降低研發成本，為患者提供更多價格在可承受範圍內的特效藥，幫助患者活得更健康、更長壽。

2020年，DeepMind公司針對蛋白質折疊（藥物研發的第二步），推出了蛋白質折疊軟體AlphaFold，可以說，這是迄今為止AI在科學領域最偉大的成就。

蛋白質是生命的基石，但對於人類來說，蛋白質的胺基酸序列如何折疊成3D結構，從而成為生命活動功能執行者的整個過程，仍是個謎。解開這個謎，不僅具有重大的科學意義，對醫學領域也有極高的價值。恰巧，深度學習技術似乎非常適合在這個問題上大展拳腳。

AlphaFold背後的訓練資料集非常龐大，包含過去發現的蛋白質三維結構資訊。目前，AlphaFold已經證明了它類比未知蛋白質三維結構的能力，其準確性與傳統方法（例如上面提到的冷凍電子顯微鏡成像技術）不相上下。區別在於傳統方法成本高、耗時長，而且只能解析所有蛋白質結構中不到0.1% 的部分；AlphaFold的出現，提供一種快速擴大人類已知蛋白質數量的方法，被視為「解決了困擾生物學界五十年之久的巨大挑戰」，是一項劃時代突破。

一旦掌握了蛋白質的三維結構，「藥物再利用」就成了一種能夠幫科學家快速找到有效治療手段的方法，即嘗試每一種已經證明對一些小病安全、有效的現有藥物，看看其中哪些藥物可能成功嵌入當前病毒的蛋白質三維結構。

「藥物再利用」方法有可能成為一條捷徑，從而使人類能夠在一場嚴重的流行病發生之初就阻止病毒的傳播。因為這些能被「再利用」的藥物均已通過不良反應測試，可以直接使用，無須再經過大範圍臨床試驗。〈無接觸之戀〉中的男主角加西亞在被檢測出攜帶COVID-Ar-41 的變種病毒後，臨床中心就立即啟動了AI程式，以「再利用」一種能夠減輕他的症狀的藥物。

科學家還可以充分利用AI的優勢，發明新的化合物。AI可以鎖定一些標靶分子可能附著的靶點（藥物研發的第三步）。如果給定一個靶點，AI模型就可以透過識別資料的內部模式，來縮小對藥物的搜索及篩選範圍，鎖定候選藥物（藥物研發的第四步）。

2021 年，AI藥物研發公司英科智能（Insilico Medicine）宣布其利用AI完成了治療特發性肺纖維化的新藥研發，先在三維結構上到靶點（第三步），然後提取相關資訊並找到最佳的標靶分子（第四步）。英科智能的AI技術不僅為藥物研發的後兩個步驟節省了90%的成本。

此外，AI還可以整合多方面知識來優化第三、四步研發過程。

例如，自然語言處理（NLP）技術可以對大量學術論文、專利成果和公開資料進行深入挖掘，從中提取出能夠幫助鎖定靶點或有效分子排序的資訊。AI還可以根據過去的臨床試驗結果，預測所有潛在候選新藥的有效性，為進一步排序提供參考。這些，都可以在電腦系統上類比完成。科學家可以站在AI的肩膀上，參考系統給出的推斷，排除「錯誤選項」，然後再進行下一步研究。

當然，除利用電腦類比進行研究的「乾實驗」外，還有一種「濕實驗」，即在實驗室培養皿中對人體細胞展開藥物測試。對於這一類實驗，AI同樣有很大的施展空間。在今天，由機器人來主導這類實驗，會比由實驗室技術員來操作更加高效，而且可以採集到更多的資料。鎂伽機器人就是這樣的先進公司，鎂伽的實驗室機器人，無須人工干預，就能進行7×24小時的重複實驗，這將大大加快藥物的研發速度。

書籍介紹

本文摘錄自《AI 2041：預見10個未來新世界》，天下文化出版

作者：李開復、陳楸帆

——科學 + 科幻——

AI趨勢專家李開復 × 全球華語科幻星雲獎得主陳楸帆

聯手創作20年後的美麗AI新世界

李開復40年的AI專業經驗 + 科幻小說家陳楸帆的無邊想像

秉持以人為本的態度，懷抱人類獨具的智慧，貼近技術的未來

AI時代已經開啟。在我們面前，機遇與挑戰並存。

如AI與人性特質如何共存等諸多課題，都需要深入探索和思考。——李開復

想要創造什麼樣的未來，就從想像那樣的未來開始。——陳楸帆

AI能否幫助人類從根源上預防疫情？

如何應對未來的職場挑戰？

在AI主導的世界中如何確保文化多樣性？

如何教導下一代適應人類與AI共存的新社會？

面對AI帶來的社會問題所隱含的人性拉鋸戰，我們如何抉擇？

AI能創造前所未有的財富與價值，能徹底改變醫學和教育，能提升人類的工作、娛樂和交流的品質，能把人類從日常工作中解放出來。

不過，AI也會帶來無數挑戰和風險，例如演算法偏見、安全隱患、深度偽造、對隱私資料的侵犯、對自主武器的使用，以及取代人類員工等。不過，這些情況並非AI主導造成的，其根源在於惡意或草率使用AI技術的幕後黑手。

全球AI領軍人物李開復最關切的是，AI正飛速發展，人類的未來將通往何方？他放眼20年後的新世界，架構10幅「技術藍圖」，再由科幻小說家陳楸帆據此構思10個故事。虛構的敘事與非虛構的科技評論完美結合，展現20年後被AI技術深刻改變的未來世界。

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Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航