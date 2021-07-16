中國啟動全球最大碳交易市場，台灣鋼鐵、造紙等傳產將迎來景氣春燕？

今（16）日中國即將啟動碳交易市場，企業碳排放量超過40億噸二氧化碳，成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場，未來三到五年內，這一市場將擴大到另外七個高排放行業：石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙和國內航空。專家指出中國為了拉抬未來的新能源產業，藉由碳交易市場，完成階段性任務，可見的未來，中國這個大宗出口國家，在國際市場逐漸減少各類物料供給時，台灣鋼鐵、造紙等出口就能因此受惠，迎來產業春燕。

中國將啟動全球規模最大的碳交易市場

《人民日報》報導，中國生態環境部副部長趙英民表示，目前全國碳市場相關建設已經完成。他指出，納入首批碳市場覆蓋的企業碳排放量，超過40億噸二氧化碳，意味著中國的碳排放權交易市場一經啟動，就將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。

碳交易：《京都議定書》為促進全球減少溫室氣體排放，採用市場機制，建立的以《聯合國氣候變化框架公約》作為依據的溫室氣體排放權（減排量）交易。溫室氣體交易往往以每噸二氧化碳當量（tCO2e）為計量單位，其交易市場稱為「碳交易市場」（Carbon Market）

《華爾街日報》報導，按照該交易計劃，發電廠和工廠等排放二氧化碳的實體將被分配一年可排放的固定配額。它們可以買賣這些配額，這將促使嘆排放者從市場的角度來考慮控制和減少排放。

趙英民說，在未來三到五年內，這一市場將擴大到另外七個高排放行業：石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙和國內航空。

《關鍵評論網》訪談鋼鐵業業內人士表示，中國邁向碳中和，已經不是新鮮的事件，不過照個中國的計畫走，現在宣布碳市場開啟，是一個階段性目標。而去年因碳中和，國際鋼市已經反應，台股鋼鐵股也有了一波漲幅，不過未來隨著中國加大減碳，耗能的鋼鐵產業供給勢必將進一步減少，國際鋼價可望進一步抬升。

《彭博社》報導，中國公司起初，由近年的排碳表現獲得碳交易配額，隨中國政策的修正，將擁有更多的討價還價的餘地。最終企業可以通過談判或拍賣等方式進行交易。

《華爾街日報》報導，中國官員已經暗示，打算更廣泛地，將水泥、鋁和鋼鐵行業納入該減碳計劃。官員表示該計劃預計，將在未來採用更嚴格的上限，不過時間和範圍尚未確定。

面對中國重要的產業轉變，趙英民說明中國碳市場對於產業發展極具重要性，並強調：「中國碳市場對碳達峰、碳中和的作用和意義非常重要。」他解釋，對於中國主要性，主要體現在幾個方面：

推動碳市場管控，可以使高碳排行業，實現產業結構和能源轉型，推動綠色低碳化產業形成。 為碳減排釋放價格信號，並提供經濟激勵機制，將資金引導至減排潛力大的行業企業，推動綠色低碳技術創新。 通過構建全國碳市場抵消機制，促進增加林業碳匯，促進可再生能源的發展，倡導綠色低碳的生產和消費方式。 依托全國碳市場，為行業、區域綠色低碳發展轉型，實現碳達峰、碳中和提供投融資渠道。

業內人士說明，本次碳交易市場的開放，不用著眼於中國鋼鐵產業的環境污染；或全球的氣候變遷問題，而是要懂中國將藉由碳交易市場，拉抬未來的黃金產業，包含電動車以及電池儲能產業等，等到碳交易市場成熟，中國也更有實力發展綠能產業，太陽能等再生新能源，而這些都是中國的產業強項。

中國碳中和目標，將使台灣鋼鐵、造紙等產業邁向繁榮

早在日前中國國家領導人習近平已經宣示，承諾在2030年前實現碳達峰。《華爾街日報》報導，鋼鐵產業正是中國最大的耗能產業之一，但由於中國鋼鐵需求仍十分強勁，遲遲無法使它停下生產的腳步。

隨著中國不斷收緊鋼鐵業的產量，近期已經感受到中國產能發生變化。業內人士指出：「市場早已從去年就感受到鋼鐵產業悄悄轉變，果然今年鋼鐵價格一路飆升，國際上的鋼鐵公司的股票屢創高，台灣鋼鐵更是水漲船高」

《華爾街日報》報導，過去中國政府擅長暫時抑制鋼鐵供應，隨著要實現碳中和的目標，連帶使他重工業部門，如有色金屬、水泥、玻璃和化學品等，也面臨到中國政府的壓制。

《關鍵評論網》訪談資深投資人黃柏堃表示，過去中國國家市場監督管理總局屢屢宣示，將密切追蹤國內原物料價格走勢，主動採取措施，加強監管並維護市場價格秩序。

他說明，雖然中國宣稱要爲減輕中小企業的成本壓力，以紓緩原物料價格上漲所造成的衝擊。其實另一方面也為了要減少國內的能源消耗，歐美各國持續利用碳市場的商業模式，大力發展、推進新能源等產業時，中國也不得不馬上跟進。

黃柏堃說，由於受惠全球碳中和趨勢帶領下，中國即將接軌國際碳交易，整體而言電動車產業長線需求維持正向發展。他表示，同樣受益於碳中和議題的也包含台灣鋼鐵、造紙等物料傳產將被青睞，未來在中國這個大出口國家，逐漸減少供給而需求未變時，台灣出口就能因此受惠。

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核稿編輯：翁世航