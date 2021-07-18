【專訪】賴佩霞：我一輩子做的事，其實都是在「溝通」

文：愛麗絲

十六歲起於餐廳自彈自唱，十八歲正式出道，歌手，是賴佩霞最初被公眾認識的身份，但不是唯一的身分——賴佩霞的演藝生涯橫跨戲劇、主持，淡出演藝圈後還投入身心靈研究、發行雜誌、出版書籍、開設課程，更於去年取得法學博士學位。「我一輩子做的事，其實都是在溝通。」音樂、戲劇、語言，在賴佩霞眼裡，都是透過價值的演示與傳遞，和世界溝通。

「我現在每天在做的，其實是小時候最不擅長的事。」賴佩霞童年時父親長期缺席，沒有兄弟姐妹的她與母親兩人相依為命，常覺得孤單，也不愛與外界接觸，「現在回想起來，如果當時有做測驗，我或許真的有自閉傾向吧。」曾經內向封閉，如今，賴佩霞卻能侃侃而談，並運用其影響力，讓溝通這門人生課題有了新的解方。「是心理學把像我這樣閉塞的人，帶到開放性思維的世界裡。」

四十年前，賴佩霞於美國高中課堂上，第一次接觸到心理學通論，三十年前，基於希望好好經營自己與他人的親密關係，也期盼能給孩子好榜樣，賴佩霞正式投入心理學、哲學、身心靈領域研究。去年，她出版華人圈第一本以「非暴力溝通」為主題的書籍《我想跟你好好說話》，期待讓大家都能好好說話，在日常溝通裡學會善待他人，也不委屈自己。

「因為我們都有話要說」

溝通，是賴佩霞說自己一輩子都在做的事，更是我們生活中不可避免的一部份。但對某些人來說，溝通並非與生俱來的能力，賴佩霞亦然。「我從來不認為自己是外向的人，我熟悉應對進退，是因為必須那麼做，而我們之所以溝通，是因為我們都有話要說。」於是，賴佩霞有意識地培養自己，以說話作為溝通工具，在與世界互動的同時，也重新擁抱內向的自己，更透過對自己的理解，同理他人。

賴佩霞在陽明交通大學資訊工程學院開設「科技人的領導力與培養」課程，這群全台數一數二的學生，最初在課堂上的反應讓她大吃一驚，「我問話，他們是不回答的，」這或許在許多教授眼裡早習以為常，「但我是教溝通的，他們不說話，我怎麼辦？難道去撞牆嗎？」賴佩霞試著從閱讀裡尋求解答，「《安靜，就是力量》裡提到，美國約有一半的人都是內向的，若這樣說，我想台灣也許八成以上的人都是內向的吧！」這讓賴佩霞在回憶裡連結起童年的自己，「內向是靠與自己相處獲得力量，外向則是藉與別人互動產生能量。」內向者也許從不能言善道，但曖曖內含光的力量，卻讓溝通表達有不同的展現與影響。

從心理學到國際關係，起點與終點都是自己

「我從沒想過自己會在交大教課啊，」賴佩霞說著，但從未停止學習的她，這樣的發展並不出人意料。「我一直都在看不一樣的東西，一路從戲劇治療、靜心、非暴力溝通、領導力談判，最近我研究的主題則是催眠，」賴佩霞旺盛的好奇心，更替她拓展視角、接觸到更寬廣的領域，「我從來也沒想過自己會讀法學、會學國際關係啊！」

去年，賴佩霞完成博士論文，取得暨南大學法學院國際關係學系博士、美國哈佛甘迺迪學院菁英領導班學位。

而她首次接觸「非暴力溝通」理論，正與博士論文密切相關。

約莫兩三年前，賴佩霞內心掙扎著是否要花費時間、心力完成博士論文，查找資料的過程裡，馬歇爾．盧森堡（Marshall Rosenberg）博士的影片映入眼簾，「他在60年代就將非暴力溝通往聯合國推動，是以自己的心理學研究專業來促動國際和平，非常感人啊！」賴佩霞也從這裡，找到將心理學興趣與博士論文結合的切入點，最終順利完成學業。「我很想謝謝盧森堡博士，是他給我力量去唸完博士，讓我把喜歡的東西與博士論文連結在一起。」賴佩霞撰寫《我想跟你好好說話》，除了透過書寫他人困境，描繪非暴力溝通的日常實踐、加以推廣，更是用作品紀念盧森堡博士。

賴佩霞回首自己接觸心理學的起點，是期望更好地經營親密關係，如今自國際關係領域畢業，竟也如回歸自我，「我讀國際關係、博士論文寫台美關係，其實也像是在扒我自己的根啊，」賴佩霞的父親是美國人，母親是台灣人，或許繞了一圈，所有的起點與終點都在自身。

「不用急，我們有一輩子的時間可以練習。」

在溝通這門課題中，認識、理解自己，更是一大關鍵。「我們必須先同理自己，才能同理其他人；要先承認自己的無助和疑惑、才能看到他人的。」這是促成良好溝通不可或缺的同理心，而在賴佩霞開設的課程裡，更經常藉彼此闡述故事、旁人協助釐清當事人的感受，讓未來每一次的溝通，都能有效並且舒坦。

在課程裡，來上課的學員幾乎全是自己主動想改變，「這件事情，絕對必須自己發自內心想改變才有可能。畢竟我們永遠不可能去教練一個不覺得自己需要改變的人，更何況，我有什麼資格去告訴別人他需要改變呢？」

一如賴佩霞所言，改變溝通模式必定是自發性的，而良好溝通的基本要素之一便是耐心，我們必須學著耐心陳述事實，客觀傾聽、理解對方，「就像我做個案時，全世界就只有我跟你而已，有什麼好沒耐心的呢？」賴佩霞強調，良好溝通並不會從天上掉下來，是需花時間、心力練習與經營的。

「我們必須調整自己過往從原生家庭養成的習性，」為此，賴佩霞指出，相關課程多是需時十天半個月的，「我們必須徹底有意識地去經營新的思維、互動模式，」賴佩霞笑稱得把抽象觀念，內化成信念，才能穩妥安適地享受不一樣的人生，「但也不用急，我們有一輩子的時間可以練習啊。」賴佩霞笑道。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰