【小說】邱常婷《哨譜》選摘：他註定會死在那個地方，那座陽光會直直射進屋裡的島嶼

文：邱常婷

第一個字

年代：西元一八五六年

當你發現這份筆記，你要知道這當中記錄的只是一件枝微末節的小事，只是一件古怪之事，同時這也是我第一次嘗試為自己的冒險寫下什麼，或許未來我會寫得更多也不一定……無論如何，一個故事總要有主角，這次的故事主角不是我，但我是一名旁觀者、記錄者，你可以稱呼我為威廉。

西元一八五六年時我十六歲，已經開始替東印度公司跑船。我去過中國和印度，但靠岸的時間很短，大部分時候都在海上度過。我跟同齡的幾個「半甲板」夥計們經常要豎起耳朵仔細聽著大副的命令：「收起船帆」、「打開船帆」，吃的是醃牛肉以及一些不太新鮮的乾糧，日子過得比船長室的老鼠還差，牙齦還老是流血，說來奇怪，我對此甘之如飴。

偶爾我會想：是什麼使我成為這樣的人？是什麼讓我如今站在這裡？

畢竟，幾年前我還是英格蘭諾丁漢的一個無知孩子，不曾想過有一天會成為水手，替大不列顛東印度公司工作，幸而我所遇到的人都仁慈且友好。航程中海象千變萬化，我所前往的地方也千奇百怪，與我談話的人們無一不描述著精采刺激的親身經歷或傳聞，遙遠未知的異域、神妙的國度，儘管我在成為三副之前並不曾遭遇真正的冒險，但有那麼一件事，發生至今一直令我百思不得其解。

從我開始出海工作的兩年間，我們的商船在福爾摩沙海峽與一艘通體漆黑的三桅船頻繁交易，交易內容通常是糧食與飲水等日用品。幾個水手私底下都稱它為黑船，黑船上為首的男人叫做老黑，看上去是個中國人，說出的話卻多有東方各島國的方言，因此我不能確定，就連他的年紀也是模模糊糊、難以判斷，他講述故事時眉飛色舞好似年僅二十，沉默不語時臉上的每一根線條又帶著冰冷與疏離，顯得蒼老。

這般的老黑又似乎很喜歡我，經常對我談起他在海上的經歷，他說憑我的巧舌或許能將他的故事傳到更遠的地方。

我見多了船上愛吹噓的人，他們有些並未真正去過什麼地方，只是喜歡吹牛皮罷了，但老黑不同，他從不對我以外的人講述故事……被他稱作「故事」而非「經歷」使我每次都對他即將描述的事物充滿好奇。

某一天老黑又對我說起一個故事，一個關於《哨譜》的故事，他說他曾經擁有過這份珍貴的典籍，是他在西元一六三二年左右，明朝末年，尚未有大清之時，好不容易從中國某處的山間奪來的，雖然這份典籍內容全是空白，連最初還點綴幾句「嗶——嗶嗶——嗶嗶嗶嗶——」的哨音密碼都隨時間逐漸消失，他仍不願意放棄令《哨譜》祕密真相大白，時刻將典籍貼身攜帶，只可惜這《哨譜》竟然像有其心智一般，不時嘲弄他的小心翼翼，更經常想從他手中亡命脫逃，這一切自然是老黑心中所想，或許並非事實，但當他說起這事，他雙手在空中茫然揮舞的模樣，仍使我得以想像那冊《哨譜》如海鳥般老從他手裡拍翅而起的景象。

老黑說，《哨譜》渴望離開，實際上卻有一個妥當的理由，那或許便是《哨譜》本身為記載故事的書冊，但它卻還未經歷任何可供記錄的「故事」，因此，《哨譜》一旦逮到機會，就要讓他老黑知道：使《哨譜》重現文字的方法，只有放手。

我張開嘴想說話，卻被老黑伸手阻止，他說：「威廉，這就是我如今還在這海上晃蕩的原因啦，那一日，我親手將《哨譜》送給了命運之人，我必須這麼做，才能讓整個故事進行下去，只是，我的同伴們並不欣賞我的所作所為。」

他承擔不起丟失《哨譜》的後果，那會使他隸屬的組織再也無法容下他，因此他至今都在四處尋覓《哨譜》的蹤跡。

此時我終於逮到機會問這《哨譜》有啥稀奇？老黑回答：《哨譜》總共分為兩部——生部與師部，其中師部記載著自清代以來最厲害的輕功，生部則是一幅地圖，記錄了神仙鄉的位置。

我問他神仙鄉是什麼？老黑道：「威廉啊，神仙鄉是可望不可及，是一生的追求。」「聽起來像天堂。」

老黑呵呵笑：「不在天上，神仙鄉在海上，在山裡，總是個雲霧縹緲的地方。」

「那樣的地方怎麼會是一生的追求呢？」

老黑沒理我，只是將目光投向遙遠的海平線。

這故事時間、地點不明，只知道始於老黑曾在倫敦參加的一場宴會，宴會本身難以形容地有樂趣，以至於他那晚喝得爛醉。宴會中有來自各地的冒險者：在南洋食人族的追逐下僅剩一條腿而逃脫的軍官、滿臉通紅靠買賣異國貨物致富的富商、滿口胡謅的吟遊者、傳教士、政府官員、以不合身西裝與骯髒鞋子洩漏他真實身分的碼頭工人、講得一口流利英語的亞馬遜土著、美貌的高級妓女、尋找真命天子且家道中落的貴族之女、已經過招安的海盜……不一而足，但最有趣的，莫過於那已是倫敦交際圈知名人物的騙子薩瑪納札，以及他的跟班約翰生醫師。

薩瑪納札真實姓名不明，國籍也不明，有人說他可能是法國人，卻長得一副阿拉伯面孔，趁著海上冒險興盛的年代他翩然出現，沒人知道他什麼時候、以及如何忽然地便來到倫敦，憑藉著極佳的口才說服許多人他是個致力研究福爾摩沙，並曾前往島上進行民俗研究的學者。他也因為出版了《福爾摩沙的地理與歷史》而聲名大噪，殊不知內容都是他的信口胡謅。（我對此人向來十分厭惡，但老黑對我講到他的時候，我心裡產生了第一個疑惑，為了讓老黑能心無旁騖地把故事說完，我暫時沒有問出口。）

當薩瑪納札提到福爾摩沙國的陽光怎樣與眾不同，能夠從煙囪直射進屋子裡，老黑從他抽著菸煙氣瀰漫的角落裡嗤笑出聲。

「但願這位紳士有其他的高見。」薩瑪納札也不爭辯，只是笑吟吟地停住話頭，不再繼續說下去，這樣一來，原先興致勃勃圍繞在一旁的人們都對老黑投去了憤恨的眼神。

「嘿！你要是沒去過福爾摩沙，就別這樣哼哼唧唧的。」首先發難的是向來景仰薩瑪納札的約翰生醫師，他已經受夠了最近愈來愈多人對薩瑪納札無禮，不尊重一個真正冒險者、研究者的言論，顯得這些人極盡無知可鄙。

也有人力持冷靜要求：「有什麼學術性的意見，倒是可以提出來大夥討論討論。」

「沒錯，我們都讀過薩瑪納札先生的《福爾摩沙的地理與歷史》，有足夠的智識與您交談。」

老黑愣了一愣，他沒料到自己會獲得人們的注意，同時他也不習慣這種注目，他的臉微微紅了。

「看您的模樣也是東方來的。」薩瑪納札從容不迫地道，他的英語腔調優雅，頗具說服力。

「我……我……」老黑結結巴巴了好幾次，好不容易擠出一句：「你口中的福爾摩沙是假的。」

「哦？您到過福爾摩沙國嗎？」

「到過，那兒並非是個『國』，也全然超乎你的想像，不是你隨便將什麼歐洲文化變化扭曲，再加入點異國風情就能比喻的。」

「很抱歉，您的英語口音太重，我聽不清楚。」薩瑪納札故作友善地湊近老黑：「您的意思是，福爾摩沙並非國家，沒有屬於他們的信仰，也沒有屬於他們的文化，甚至連語言和文字都不存在嗎？」

老黑防備地看了他一眼，點了點頭。儘管他覺得也不是如此，只是那兒不存在薩瑪納札所期待的宗教文化。但他不想多做解釋，鑒於剛才薩瑪納札批評了他的口音。

「哦，多麼傲慢的歐洲中心主義啊，先生，我相信您與我一樣到過福爾摩沙，但您肯定基於某種傲慢的理由，沒有深入當地考察吧？以至於我們所見不同，希望您不介意我給您一點小建議，當我們抵達一處不熟悉的土地時，務必要以最謙卑的態度凝視展現於眼前的景象啊！即便對方只是島國土著，他們當然也能擁有諸如信仰日月星辰的宗教信仰呀。」薩瑪納札以適切的語調和恰到好處的手勢將這席話說得慷慨激昂，一旁的約翰生醫師也頻頻點頭，待薩瑪納札說完立馬邀約他宴會後和自己回住所一敘，討論下次冒險的資金募款事宜。

此時已沒有人再留意老黑，他就像最初自己所希望的那樣，隱形般地不受任何關注，這瞬間帶來的痛苦細微得難以察覺，卻也使老黑震驚地愣住了，他艱難地張合雙脣，卻說不出一個字。過了一會，只得悻悻然地回到自己陰暗的角落裡。

老黑與我提到，自己因失了面子，心情不佳地一口氣喝了好幾升威士忌，他在一張圓木桌上喝到賓客盡散，仍無法理解早先遭遇的羞辱，是故他不斷以沾水的食指指尖在桌面一遍又一遍地寫下自己的疑問。直到三三兩兩的人們各自離開，一名丹麥船醫湊近他，趁著沒有人聽見時他輕聲道：「我相信你。」

老黑描述的時候，隨著他的語調與聲音我彷彿身歷其境，我看見老黑明顯喝醉了，醉得一塌糊塗，這名自稱為荷蘭東印度公司工作的船醫溫和地扶住老黑搖晃的肩膀，領他到扶手椅坐下，船醫的目光友善，說自己叫做馬丁。

而老黑還在絮絮叨叨地說著：「我當然知道福爾摩沙是怎樣的地方，那可不是他說的Gad-Avia，華麗之島，不是日本屬地，也沒有國王跟奇怪的信仰，不是那樣的，那鬼地方雜草叢生，蚊蚋惱人，屬瘴癘之地，唯一有價值的不過就是《哨譜》記載的神仙鄉。」

「神仙鄉？」船醫動作一頓，好奇地問：「我聽聞那兒有黃金，我認識的水手把那地方稱為黃金鄉。」

「黃金鄉，神仙鄉，都是一樣的。」

「你有黃金鄉的地圖？」

老黑迷濛中睨了他一眼，道：「不是地圖，是一個故事。」

「故事、故事……」馬丁搓著手，一下子笑了：「能夠說來聽聽嗎？」

老黑形容，那一瞬間他感覺到全身戰慄，像是風暴前船帆鼓起的形狀，海水的氣味，一種冒險將至的前兆。

然而如他這樣的人是不能有真正的冒險的，他不能成為任何故事的主角，他充其量只能是一個旁觀者，假如有朝一日他成了故事主角，他的下場將會十分悽慘。

於是老黑避而不談，他對馬丁說：「我不能主動給你一個故事，你知道嗎？我連一個開頭都無法給你，除非你能先給我一個字。」

一個字。老黑說，這是故事的基礎，是故事不再僅僅通過口耳相傳——終於有人將其記錄下來——擁有形體的開始。老黑也說，過去他向許多人詢問過這樣一個字，他本性或許貪婪，但只要一個字，這並不為過吧？

船醫馬丁一時間不了解老黑的意思，見他猶豫，老黑舉例自己其實多年前就和薩瑪納札打過交道，當時他才剛踏上英國土地，也才剛打響自己的名聲，那會他還稱自己是福爾摩沙山胞，只是長得實在太過平易近人，不比他的語言和文字有說服力。

老黑第一次見到薩瑪納札的時候，也曾向他求取一個字，他寫了一個單字，但並非英文，Anso，他說這是福爾摩沙文。老黑說，自己從這個字裡看見了山巒和洞穴，蛇和果實，他認為薩瑪納札的一生與一座島嶼將永無法脫離。

聽了老黑所言，馬丁向前傾身，低聲問：「我明白了，那麼您剛才在木桌桌面上所寫的字，又是什麼意思呢？我知道那是一個漢字。」

老黑有點不好意思，他只是將自己被羞辱的困惑寫成一個「何」字，他搔搔下巴，將這個字重新寫在馬丁遞來的羊皮紙上。

馬丁看了看，他說自己是基督徒，因此在老黑的字上畫了兩個十字，就變成：荷。

看見那個字的時候，老黑嚇得差點從椅子上掉下來，因為他確實看見了一個故事的開頭，甚至是第一次，他看見了一個完整故事的高潮與結局段落。

老黑意識到，此時此刻就是故事的開端，《哨譜》某種程度上是一本預言之書，但更是一本旅程之書，當下老黑手中的《哨譜》還未真正完成，它必須去流轉，它的所到之處將充滿希望與絕望、鮮血與淚水、爭奪與愛恨！而這過程所編織出的故事才能使《哨譜》成為《哨譜》，使當中的祕密有朝一日徹底展現出來。

老黑於是哭了，他怎麼就這麼倒楣呢？普天之下多少人尋找這本古籍，而他是唯一一個真正從哨童手中奪走它的人，卻不想，《哨譜》本身竟是一如此邪乎的東西。此時，《哨譜》的書頁在他胸口啪啪震動，直到老黑勉為其難將它從懷中取出，它才平靜下來。

隨之，在馬丁不可置信的目光下，老黑一言不發將《哨譜》塞進他手裡，接著便走進黑暗之中。

沒有人知道，原先全然空白的《哨譜》內頁，已然出現了第一個字。

我忍不住問：「為什麼？」

老黑回答：「是命運的緣故，他註定要拿著那本書，去尋找黃金。看見那個草字頭嗎？我再次寫下『何』字的時候，其實也是問他『何？』你為什麼要去？他無形中回答了我：是為了荷蘭東印度公司，但草從這個疑問上方滋長了，就像新墳上漸長的草，那是象徵墳頭的字。他註定會死在那個地方，那座陽光會直直射進屋裡的島嶼。」

老黑為我解釋了長草的字，那是漢字裡代表荷蘭的其中一個字。關於荷蘭，我倒是想起一個在海員中流傳的故事，永遠無法回家，持續處於飛行狀態的幽靈船：「飛翔的荷蘭人」，不知怎地，我覺得這個故事非常適合老黑與他的黑船，儘管他當然並不是一名荷蘭人。

老黑說完這些，我們船長與他們的交易也完成了，老黑回到自己的船上，準備再次展開尋找《哨譜》的旅程。

而此刻我才想起自己聽故事時按捺著沒有問出的問題，只因我害怕老黑時而明亮，時而虛幻的眼神，我感到老黑就像「飛翔的荷蘭人」幽靈船一般，他或許並不真的存在……或者根本是另一種存在。

畢竟，老黑說他曾與薩瑪納札相遇，而薩瑪納札大約在西元一七○五年活躍於英格蘭，距今超過一百五十年。

也就是說，假如老黑當時正值中年，還得以存活至今，現在應該要超過兩百歲了。

書籍介紹

本文摘錄自《哨譜》，聯經出版

作者：邱常婷

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《哨譜》，武學祕笈亦是長生不死記載之書，

是小說中的「小說」，也是一則寓言：

追尋傳說、成為傳說本身，亦或者，成為訴說傳說之人

懷抱理想之人終將面臨的掙扎與幻滅，

融文學、武俠、奇幻、想像、歷史於一體的獨特敘事

九歌109年年度小說選得主邱常婷，長篇力作

榮獲文化部青年創作補助計畫

這個故事從我大學時開始寫，最初只想實踐一種特殊的風格以及不受框限的語言，夾雜著對某種理想國度的嚮往。直到現在，許多年過去了，我意識到這分幻想已然殞滅，故事中人物四方奔散，彷彿無處可去，最終我能給予他們和自己的，只有自由。——邱常婷

相傳有卷祕笈《哨譜》，其中分為「師」、「生」兩部，不僅記述以哨練內、騰乎其外的功夫，也透露了「神仙鄉」的所在。江湖盛言，找到「神仙鄉」的人不但可長生不老，還能見到所有死去的親人，是故這《哨譜》，人人爭之。

《哨譜》於十七世紀初見於世，此後輾轉易手，難覓蹤跡。西元十九世紀中葉，來自遠洋的番人水手遭遇船難，漂流至黑水溝上的彈丸之島，並和島上海女結下一夜之緣，生下具神人智慧和特異筋骨的嬰孩番紅花。番紅花因緣際會拾獲《哨譜》，成了傳說中哨童李鵬的後人，爾後又為尋求身世之謎而踏上福爾摩沙。

說書人以粗莽卻又歡鬧的口吻，講述番紅花奇遇連連之旅途，各種懷抱隱世祕密的人物接續登場——海上龍舟的巧劇童女、面目模糊姓名不詳的老黑、恆春半島的老廟公與小女孩、日本大學生、輕功非凡的巡山測量員⋯⋯歷史的巨輪隆隆轉動，流傳近三個世紀的絕世祕笈，將掀起怎麼樣的風波？圍繞著神人傳說的種種謎團，又將如何解開？

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬