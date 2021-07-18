男女之間的「黑暗森林法則」：小心那個平凡大叔，他其實是位「獵人」

科幻小說《三體》中，有談到所謂的「黑暗森林法則」：宇宙是一座黑暗森林，每一個文明都是帶槍的獵人，如果發現了別的生命，能做的只有一件事：開槍消滅。因為你根本不知道他是敵是友，是否會造成威脅。

對有些人來說，男女之間也存在黑暗森林法則：當你在都市叢林認識一個新的女生，也不知道之後會不會愛上或被愛上，或是被追走，只要發現姿色還不錯的新妹，先追了再說！

而K君，正是這法則下最頂尖的獵人。

沒什麼人知道他的真實年齡，有些十多年前就見他穿梭大小酒局中，或許保養得宜，看起來歲月沒在他身上畫下多少痕跡。

他的外在條件跟高富帥完全搭不上邊，或許有些人會形容他是外型乾淨讓人舒服的，但放到一大群人中，絕對是平凡到無法辨識，財力也是一般35歲上下的台北上班族，在大公司有個穩定的白領工作，談不上事業有成的大叔，要讓自己過上開心的生活容易，但是基本上跟豪宅名車無緣。

身高甚至沒有170，在社交圈的某些人眼裡屬於「殘障人士」的級別。

唯一值得提的，就是K君沒有大叔的肚子，因為他知道一但放鬆，變胖了，在把妹市場就會被打到食物鏈底層，所以他重視健康養身，維持自己體態不至於發福。

不過，K君身邊女生從學生、OL甚至是輕熟女都有，幾乎沒有他拿不下的獵物，到底憑啥可以無往不利？

這在我們之間，猶如大台北十大謎團之一。「其實這背後都是一連串女生的血淚故事啊」，一個大姊Judy談到K君的時候，淡淡地吐出這句話。

首先，K君會挑選自己的獵物，通常經驗豐富的人，大約認識幾次談話就可以判斷這女生能否追得到。他會廣泛的撒網，如果對方對他興趣不高，他也不戀戰立刻退出，但是如果發現女生跟他互動不錯，就會開始鎖定目標。

「如果女生也是屬於跟他一樣的同類，他絕對不會浪費時間，同類相殘沒有意思啊。」

「比如像是Judy這樣的嗎？」語畢，哄堂大笑。

他會把這個獵物帶到叢林中，而這個叢林是K君自己製造出來的——K君的朋友群一起架構社群，如同一個「結界」般，女生跳進去就如同踏進他的領域中，很難逃出來。他的結界中，可以看到K君一呼百應，是意見領袖，朋友都尊稱一聲K爺，或是K神，只要有他在，就有各種上山下海活動跟美食美酒局，讓生活非常充實。

裡面的男男女女有如一群真心好朋友，誠懇和善的跟女生往來，但是其實這些人都知道，裡面許多又是K君的獵物。

「這些人不是很壞嗎？助紂為虐阿！」

「出來玩，大家本來就是互相COVER的阿～」大家把酒杯互碰，一飲而盡。

「也不是沒有好心人提醒女生，但是通常女生都已經對K君有好感，大多都聽不進去的。」

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K君算是蠻會聊天的人，可以跟女生聊一整晚，他在社會上打滾至少15年，交遊廣闊，言語中充滿自信，閱歷豐富，只要有他在的場子，就會突然熱起來，談笑風生間會有一種對女生的魅力散發出來。

對於年輕的女性來說，是一個可以教他很多事情的熟男，偶爾帶他見見世面，看更多風景；對於較為年長的女性，他總是說要定下來，甚至會主動跟女友去見父母，吃年夜飯，讓女生認定這個人應該很真心。

但是不管怎樣，結局幾乎都是男方後來劈腿被抓到，或是又另結新歡，就開始冷處理到女方自己放棄。

K君抓住每個女生的痛點，對年輕的女性就展現他熟男魅力，對適婚女性就成了好的歸宿的樣子，有些女生被傷害過之後，甚至後來就不相信感情不交男友了。

「但是我還是不懂，這樣一個普通到不行的男人，為何總是能打動女生的心？」

「因為他是獵人，他對於獵物沒有感情，他只是在追求得到的快感。」

「所以，只要是他覺得外型還可以的女生，寧可錯殺不可放過，也不管是否有喜歡。」

說到底，他就是不停歇的廣泛鎖定目標，然後請君入甕，但說來簡單，你要能練就這樣的判斷力，還要架構很挺你把妹的朋友圈，這都是需要不少心力。

「只能說很佩服吧！」或許把某種能力培養到最高，你就真能變成神。

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很巧的是，大家喝完這攤後，正巧碰上K君帶者沒見過的女生準備要進來。「K爺！」我不知不覺地叫出來，相信他還在繼續寫屬於他的都市傳說。

最厲害的把妹高手，或許不是一般人想像中的高富帥，反而是看起來沉穩內斂的大叔，貌不驚人但是能言善道，外加一些大人的小手段，總是能不停的在情場上斬獲無數。

如果哪天你遇見了這樣的人，他身邊同樣有一群也很會玩的陽光大叔跟姐姐，還是多小心為妙。因為，你可能招惹不起。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航