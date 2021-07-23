政院拍板27日降為二級警戒，餐飲開放內用、室內活動放寬至50人

（中央社）台灣自27日起調降為二級警戒；政院官員表示，集會活動人數上限將放寬至室內50人、室外100人，餐飲業若有適當防疫措施，也可開放內用，且經溝通，地方對此通案原則並無意見。

行政院發言人羅秉成今（23）日表示，行政院長蘇貞昌今天召開政院擴大防疫會議，聽取近日疫情發展，與各部會各項防疫指引規劃，會中根據指揮中心的防疫規劃，裁示將疫情三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

指揮中心會中指出，昨天下午針對調降疫情警戒標準至第二級的相關防疫措施規劃草案與各地方政府進行討論，各地方政府對於指揮中心所提出包括集會活動人數上限，也就是室內50人、室外100人，以及餐飲內容原則依照衛福部規定處理等通案性原則，都積極提出相關意見。

指揮中心說，在經過溝通協調後，各部會也針對相關的業務狀況進行調整。

政院官員表示，對於集會活動放寬至室內50人、室外100人，以及餐飲業若有適當防疫措施，包含隔板、梅花座等措施後，可開放內用一事，經溝通後，地方政府對此通案原則並無意見。

官員表示，至於學校公用空間操場、籃球場，以及幼兒園等如何開放，有因地制宜的空間，地方政府可視疫情彈性處理。

指揮中心也說，在考量其他國家的防疫作為調整經驗後，台灣在調降疫情警戒標準時仍應緩步實施，以確保民眾健康，各部會得依指揮中心所發布的通案性原則另訂指引，各地方政府也可在此原則下，視疫情需要進行調整，不過相關指引必須規範明確，以利民眾遵循。

至於各行業活動的防疫指引，羅秉成表示，將由指揮中心於下午記者會中統一公布，各項細節，也請各部會召開記者會，向各相關業者報告。

蘇貞昌會中提醒，百工百業包含各種樣態，指揮中心公布防疫指引後，仍然會有許多例外性的個案需要各部會給予指導，也請各業種的業管部會，與指揮中心持續討論，訂出明確的防疫規範，讓防疫、生計和健康能夠兼顧。

蘇貞昌說，台灣疫情日漸趨穩，才能迎來27日的防疫警戒降級，但各項活動鬆綁之後，仍應嚴格遵守防疫指引，守護得來不易的成果。

蘇貞昌表示，台灣疫苗接種率也可在月底前突破原定的25%目標，但鑒於國外疫情仍險峻，許多疫苗接種率較我國高的國家仍然受疫情復燃所苦，除了疫苗接種，確實的疫調、檢疫，以及個人配合防疫，才是穩定疫情的關鍵。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範