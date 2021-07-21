TikTok推求職功能，Z世代青睞的「人力銀行」可能反讓雇主更能挑選面試者

「這就是為什麼你該雇用我！」來自21歲的西雅圖大學生Makena Yee，在TikTok（抖音）上對著鏡頭說。據《紐約時報》報導，這段60秒的影片很快就吸引超過18萬觀看次數與上百則留言。Makena Yee說，自己因為這部影片獲得超過15個工作機會。

TikTok近期推出求職功能，許多美國公司都已加入並發布職缺，包括零售商Target、零售平台服務商Shopify、連鎖餐飲業者Chipotle、世界摔角娛樂WWE等。求職者在公開影片中加上標籤#TikTokResumes，雇主就會閱覽並尋覓合適的人選，再邀請進一步面試。

《富比世》指出，TikTok以其有趣與各種創意的短片聞名，目前正進一步成長，藉求職功能以串連平台上的創作者與品牌，讓品牌從中找到有才華、具影響力的求職者。

開發這項新功能的TikTok行銷經理Kayla Dixon表示，這些「影音履歷」能夠幫助年輕人找工作並獲得好的報酬。除了錄製影音履歷，也有不少人會在TikTok上分享求職建議、工作機會等資訊。自從2018年TikTok在美國推出後，有著#edutokcareer標籤的影片已經累計超過12億次觀看。

影片展現個人魅力，迅速媒合創作者與品牌方

TikTok影音履歷的功能開放給所有使用者，不過相關標籤的熱門影片上傳者以Z世代居多，其中大部分是大學學生，過去一週就有超過800名求職者上傳了影音履歷。

求職者可以從工作列表中搜尋感興趣的職缺，TikTok官方也提供許多影音履歷的範例，協助使用者建立獨特的個人影片。

23歲的Kalli Roberts是楊百翰大學（Brigham Young University） 的學生，她所製作的影音履歷在TikTok上走紅，目前也正在TikTok的全球業務部實習。「我覺得真實的我並沒有展現在平面履歷中。」Kalli Roberts表示，錄製短片讓她更能展現影音剪輯與公開演講等相關能力。

「我們正在尋找有魅力的人。」世界摔角娛樂WWE執行副總裁Paul Levesque表示，影音履歷有助於品牌方更完整地了解求職者的個性，而這是該公司挑選人才的重點之一，也是傳統履歷較難展現的部分，「我們真的在尋找有魅力的人。」

《The Verge》報導，瑜伽品牌Alo Yoga正透過TikTok發布職缺，希望從中招聘到合適的社群媒體經理人選，必須有能力制定品牌的TikTok經營方針，並能與平台上具影響力的人合作，也因此需要熟悉TikTok相關的使用環境。

此外，零售平台服務商Shopify也已開始轉向TikTok尋找工程師。Shopify的工程副總裁Farhan Thawar解釋，聰明的技術人員非常多，但如果沒辦法向5歲小孩解釋某個科技技術，有可能根本對此了解不深。因此，他認為TikTok是協助篩選求職者的好媒介。

外貌、種族或成雇主篩選條件，演算法將影響履歷曝光

不過，看似有趣的影音履歷，也為就業市場帶來隱憂。公開影片不僅剝奪了履歷的匿名性，也讓雇主得以依據外貌條件來選擇員工。

在TikTok的演算法之下，每個影音履歷與個人檔案露出的機會並不均等，對於不擅長經營公開社群平台的人來說，在TikTok的求職管道上可能比較容易吃虧。內衣公司Adore Me的行銷長Chloé Chanudet就表示，有色人種女性的影音履歷可能較少被點閱瀏覽，或是偏離TikTok主流的演算法。

對於年輕人或外向者來說，錄製個人影片可能十分自然，但較長的年齡層常會感到不自在或尷尬。獵頭顧問Dorothy Dalton指出，影音履歷也可能讓許多歧視或偏見發生作用。例如雇主可能會根據外貌、種族、年齡等去篩選求職者，並傾向選用性格較為外向的人。

LinkedIn顧問Kamara Toffolo也對此表達擔憂。她認為，影片用來作為履歷，可能會造成許多新問題，例如對於不使用TikTok、或不擅長錄製影片的專業人士來說，這也許就會變成一項求職障礙。她也擔心，未來若碰到種族歧視與演算法曝光的相關問題，將對就業市場帶來負面影響。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺