本土新增16例、死亡5例，高端將納入疫苗混打討論、2週內公布EUA資料

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增16例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診、9例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。指揮官陳時中指出，境外移入中有6例是偷渡的犯罪集團成員，被海巡人員攔截後檢驗確診，也特別向固守邊境管制的人員致謝。

除非疫情有重大變化，指揮中心預計7月26日將會降級，屆時可能將放寬現行部分規定，但並不完全等於「解封」，這兩天將會公布完整的管理措施。

新增16例本土、5例死亡

指揮中心表示，今日新增之16例本土病例，為11例男性、5例女性，其中有6例是於居家隔離中檢驗為陽性。年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於7月12日至7月19日。個案分布以臺北市9例為最多，其次為桃園市5例、新北市2例；其中9例為已知感染源、4例關聯不明、3例疫調中，將持續調查並釐清感染源。

而今日新增的5例死亡個案，為2例女性、3例男性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月25日至6月29日，確診日介於5月29日至7月7日，死亡日介於7月15日至7月19日。而5月11日至7月19日累計公布的1萬4231名確診個案，已有1萬2382人解除隔離、佔87％。

慈濟簽約購得500萬劑輝瑞BNT，未來將從歐洲直送台灣

慈濟今日宣布完成輝瑞BNT疫苗採購合約，陳時中也證實已再購得500萬劑，除了一併感謝鴻海、台積電，也強調目前合計的1500萬劑都會從歐洲廠製造並直接運送。

陳時中坦言，目前無法完全掌握時程，只能確定疫苗總量，所以輝瑞BNT疫苗詳細施打計畫、是否開放登記與混打相關問題，都須等到貨時程明朗後才能安排規劃與公布。

發言人莊人祥表示，昨（20）日疫苗接種約20萬人，目前累計約567萬4500人，疫苗涵蓋率已達23.5％，劑次人口比則為24.16％。

針對完成第三輪意願登記者，指揮中心已發出預約簡訊通知152萬9148人，截至今日下午1點為止，完成預約登記者有121萬2396人。

本輪可接種的種類為AZ疫苗，施打期間為7月23日至29日，未來將視疫苗到貨情形，於每週二發送簡訊提醒預約民眾接種。如接獲簡訊但未預約者，將自動加入下一次簡訊通知名單。

陳時中：未來一週將高端納入疫苗混打討論

目前國內台大、長庚都在進行疫苗混打試驗，專家諮詢小組召集人張上淳指出，AZ混打輝瑞BNT已有相關國際資料，國內不一定要重複做實驗，不過因為先前尚無AZ混打莫德納（Moderna）的報告，因此專家才建議要做國內試驗。

張上淳表示，混打國產疫苗目前尚無相關資料，如果國內考慮混打，疫苗諮詢小組也需要參考實證結果再決定。陳時中也回應，指揮中心未來一週將討論疫苗混打相關規定，也會將高端疫苗納入討論，若有會議結論也會儘速對外說明。

而針對高端疫苗取得EUA的審查資料引起質疑，陳時中解釋，有些人會以美國公開審查輝瑞BNT疫苗來做比較，但各國制度不同，公開與否也有不同的好處，公開相對來說顧忌較多，會有利益糾葛的可能，若選擇不公開，專家可以暢所欲言、充分討論。

陳時中也強調，高端的EUA相關資料將在2週內公布，但為了避免影響聯亞疫苗EUA審查的公正性，高端部分較敏感的審查資料，將待聯亞審查完畢後再公告。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺