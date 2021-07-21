印度血清抽驗67.6％成年人有抗體，估COVID-19死亡人數可能較通報高出10倍

印度第四次全國血清調查顯示，印度67.6％的成年人有血清陽性反應，代表多達三分之二的人口體內已有COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）抗體。在14億人口中，約有4億人體內仍無抗體。

《中央社》報導，印度62％的成年人並未接種過疫苗，截至7月也只有約8％成人已接種2劑疫苗。這次的全國血清調查在6月至7月期間內進行，調查對象包括境內各地2萬9000人，也首度納入8691名6至17歲兒童及青少年檢測，並發現其中半數有血清陽性反應。

醫療體系不堪負荷，「校正回歸」死亡人數大幅增加

印度在4月、5月受Delta變異株肆虐，進入第二波大流行，死亡人數激增，目前病例數已逐漸下降，而官方通報近41萬5000人染疫死亡。不過，《CNN》報導指出，美國華府智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）研究指出，實際上的數字可能高出目前公布的10倍。

該份研究使用了三種方式來重新估計死亡人數，分別從印度民事登記系統、印度國內血清調查與印度經濟監測中心的資料來推估。截至6月的資料，研究指出印度共有340萬至470萬人死於COVID-19病毒。

研究人員表示：「真正的死亡人數可能多達數百萬，而非數十萬。這可說是印度分離獨立以來，最慘重的人道悲劇。」該份研究承認三種方式都有其侷限性，但仍指出無論如何，官方數據往往都低估了實際的死亡人數。

除了華府智庫的這份研究，數月來一直都有對印度官方公布死亡人數存疑的聲浪，但推測原因都指向醫療體系不堪負荷而導致通報相關問題，而非政府故意公告錯誤資訊。最近數週內，印度多個省分也紛紛修改病故人數，增加數千名「校正回歸」死亡人數。

印度新上任的衛生部長曼蘇克・曼達維亞（Mansukh Mandaviya）就表示：「我們沒有理由隱瞞死亡人數，我們只是彙編並公佈各邦政府發給我們的數據。」他也強調，中央政府從未要求各邦少報死亡人數。

疫苗注射進度延緩，種姓制度也影響民眾接種意願

印度目前每天約能為400萬人接種疫苗，但是至少需要每天大約800萬至900萬人次的接種速度，才能在今（2021）年底前讓符合條件的人都施打完畢。《BBC》報導，印度作為世全球最大的疫苗製造國，仍然面臨疫苗供應量過少與延誤批准的問題。

除了政府安排的疫苗接種計畫停滯，也有部分印度民眾對於施打疫苗十分抗拒，尤其在鄉村地區，有許多女性無法使用網路，並對於接種疫苗感到猶豫與害怕。

醫護人員告訴《BBC》，當地謠傳一些毫無根據的說法，認為接種疫苗會導致不孕、擾亂月經週期等，導致部分印度女性拒絕接種疫苗，甚至認為疫苗比病毒更危險。

重男輕女的價值觀與種姓制度，也都對於施打意願造成影響。位於種姓制度底層的達利特人（Dalit，種姓制度中的賤民），對於接種疫苗更為猶豫不決，認為較高階層的族群才有資格施打。醫護人員告訴《BBC》，「疫苗接種計劃已經衍伸成階級與種姓的議題了。」

印度目前使用的三種疫苗，分別為英國牛津研發的AZ疫苗、印度巴拉特生技公司（Bharat Biotech）研發的COVAXIN疫苗，以及俄羅斯的衛星五號（Sputnik V）。日前政府已開放藥商進口莫德納疫苗（Moderna），不過能提供的劑量目前還未定。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺