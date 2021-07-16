2021/07/16,
國際

美國參議院民主黨推大麻除罪化法案，盼減輕對少數族裔的衝擊

美國參議院民主黨推大麻除罪化法案，盼減輕對少數族裔的衝擊
Photo Credit：AP / TPG Images

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美國參議院多數黨領袖舒默提出大麻除罪化法案，其中包含比照酒精、菸品對企業課徵銷售稅，以此成立基金協助受毒品影響的社區。不過，法案需要60名參議員的支持才能過關，目前民主黨僅有50名席次，要爭取共和黨部分參議員倒戈有一定的難度。

在多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的支持下，美國參議院民主黨於14日推出大麻除罪化草案。《中央社》報導，舒默表示這是歷史性的一刻，「我們終於在參議院採取行動，修正對毒品宣戰失敗道路上的錯誤。」

民主黨聯邦參議員布克（Cory Booker）與魏登（Ron Wyden）與舒默一同召開記者會，3位參議員皆認為現行規範大麻的相關法令，對有色人種衝擊最大。本身是非裔的布克指出，成千上萬有色族裔年輕人因持有少量大麻而入獄，留下影響人生的前科紀錄，只因為他們做了幾位總統及議員們都曾做過的事，而這完全是「假道學」。

草案規劃成立基金，資助大麻相關醫學研究

本次民主黨所提出的《大麻管理與機會法案》（Cannabis Administration and Opportunity Act）將大麻移出聯邦管制藥物清單，賦予各州自行實施大麻相關法律的權力，並將針對各州已宣布合法的大麻產業，實施更嚴格的規範及稅賦制度。

《紐約時報》報導，草案中規劃徵收類似酒精和菸草銷售的聯邦消費稅，對大型企業徵收25%的銷售稅，讓聯邦政府能從中受益。

屆時增加的稅收，將用以資助大麻相關的醫學研究，並成立「機會信託基金」（Opportunity Trust Fund），幫助受毒品衝擊或影響的社區，並協助黑人等少數族裔的創業家跨越進入大麻產業的障礙。

目前美國已有37州醫療用大麻已合法化，有18州及華盛頓特區將成人娛樂用途的大麻合法化。

參議院民主黨也發布新聞稿指出，越來越多州政府開放特定用途的大麻使用，聯邦法律上大麻卻仍屬非法，希望透過大麻除罪化，確保美國人不會再因為持有大麻被捕，或因此被公共住宅、經濟補助等拒於門外。

參議院兩黨勢均力敵，草案通關與否將面臨挑戰

舒默指出，高達7成民眾對大麻合法化表示支持，但是除非法案獲得60位參議員支持，否則這份法案成為過眼雲煙。目前民主黨和共和黨在聯邦參院各握有50席，要讓10位共和黨議員倒戈相當困難。

不僅可能面臨共和黨的反對，目前總統拜登也並未表示支持，較為溫和的民主黨人也對此猶豫不決。不過，舒默直言，他相信民主黨仍會從推動本次法案的進程中獲得政治利益，尤其有機會爭取更多年輕選民支持。

「我們必須先研究並充分了解使用大麻的好處和壞處。」共和黨參議員葛雷斯利（Charles E. Grassley）表示，需要特別留意大麻對年輕人與長期使用者的影響。

《紐約時報》指出，共和黨人支持範圍相對狹窄的法案，例如讓根據州法律運營的相關產業公司進入金融體系，但大麻本身仍維持非法。雖然這類法案較可能獲得60票通過，但布克警告，這將加劇不平等的現象，並誓言將會阻止其發生。

儘管草案能否通過尚存許多變數，有些民間團體已經肯認這是一項重大的進步。

《美聯社》報導，毒品政策聯盟（Drug Policy Alliance）的Maritza Perez表示，在美國社會中，大麻在社會文化上早已被公眾所接受，但每年仍有50萬人因持有大麻被捕。

此外，短跑運動員Sha’Carri Richardso日前也因大麻檢測陽性，被排除在本次奧運的美國隊名單之外，失去參加接力賽與100公尺個人賽的資格。Maritza Perez指出，許多曾因大麻被定罪的人，不僅難以求職，更被排除在社會福利之外，因此參議院多數黨領袖提出將大麻除罪化的法案，已經具有十分重大的意義。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：楊士範


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