【專訪】中正哲學教授陳瑞麟：破解科普書的暢銷秘訣，用科普改變台灣的科學文化

作者：人文．島嶼（採訪撰文：林義宏｜編輯：林俊孝｜攝影：黃國彰、林俊孝）

窩在小房間操作儀器，蒐集數據加以分析，檢驗前人提出的理論，埋頭寫出一篇篇論文，發表在學術期刊或研討會。這是科學家職業生涯的局部側寫，也是科學知識的製造過程。

科學與科技早已滲透現代人日常中每個環節，但科學家現實中的工作流程，卻距離一般人的生活極其遙遠。「科學」如何被世人認識與理解？台灣又曾出現怎樣的「科學普及」熱潮和轉向？這是中正大學哲學系講座教授陳瑞麟關心的議題。

不同媒介中的科學，往往以不一樣的面貌現身：教科書裡的科學，是枯燥死板的系統知識；新聞媒體上的科學，是具奇蹟功效的現代魔法。這些都不能有效地把科學傳達給給大眾。七○年代，台灣出現第一波科學普及熱，《新科學文庫》、《科學月刊》、《牛頓雜誌》等在一種「科學報國」的使命感之下，企圖把台灣社會帶入「科學化的現代世界」中。

20年後，九○年代由天下文化出版的「科學文化」書系標誌著台灣科學普及史上的關鍵轉折。這套叢書既採取不同於傳統出版界的翻譯書籍出版模式，又運用別出心裁的語文傳播策略，將科學家的生命故事「傳奇化」，為科學與公眾之間的關係啟發了截然不同的想像，進而改寫「科普」一詞在台灣的意義。陳瑞麟點出，「科學文化」書系所描繪的科學，是一樁值得新生代投入的人生志業，甚至是一種引領時代精神的文化內蘊。

風靡全台書市的「科學文化」書系

你聽過這些書名嗎：《別鬧了，費曼先生：科學頑童的故事》、《混沌：不測風雲的背後》、《柏拉圖的天空：近代科學大師群像》？它們都是「科學文化」書系的成員，當年在台灣掀起一股科普旋風，尤其是1993年出版的《別鬧了，費曼先生》印量突破二十萬本，直到2018年仍有再版。「對我這個世代的人來說，講到科普，就會聯想到『科學文化』書系。」陳瑞麟說道。

Photo Credit: 林俊孝 「科學文化」書系的出版方針與傳播策略，正是陳瑞麟的分析對象。

科學文化書系的能見度及其對台灣科學普及的貢獻，從亮眼的銷售數字可見一斑。但陳瑞麟發現，從未有人探究這套書系的成功背後，有哪些脈絡與因素作用。他首先由媒介因素切入分析。

書籍作為一種科普媒介

陳瑞麟指出，一直以來在台灣進行科普工作的主要媒介是「雜誌」。短篇幅、定期出刊的形式，讓《科學月刊》、《牛頓雜誌》、《科學人》等科普雜誌能夠即時、有效率地傳播科學新知與科學時事，但內容也容易變得片段化。相對而言，科普書籍的角色與功能則是深入特定主題，為讀者提供完整的來龍去脈。

「科普雜誌可以馬上告訴你今年的諾貝爾獎得主做了什麼研究，或哪個國家科學研究上的最新突破。」陳瑞麟說：「但書籍會告訴你科學知識的歷史發展，在某個意義上就是科學史的書寫，也是科學家個人的生命史。」

科普書籍，讓科學文字多出一層歷史與生命的厚度。「科學文化」書系正是善用這項優勢，造就了台灣科普翻譯書籍的出版奇蹟。

科普如何成為傳奇？科學文化書系的「傳奇化」策略

科學文化書系的暢銷，是台灣出版史的一次傳奇。陳瑞麟透過文本分析、訪談策劃人等途徑進一步分析該書系的企劃製作，發現出版傳奇的背後，恰巧是出版者有意識採用了一種不同於傳統科普書籍出版方針的「傳奇化」策略。

選書方向上，科學文化書系大多翻譯「傳記類」著作。《別鬧了，費曼先生》描寫物理學家理查・費曼兼具聰慧天才與幽默叛逆的一生；《複雜：走在秩序與混沌邊緣》介紹混沌理論與複雜性科學的發展；《柏拉圖的天空：近代科學大師群像》細數普林斯頓高等研究院歷代科學人才；不論是科學家的生平傳記、科學觀念的傳記、科學機構的傳記，都以生命敘事與情感起伏，取代平鋪直敘與邏輯命題的知識傳播模式。

書名翻譯的操作，是科學文化書系又一個令人嘆為觀止的出版策略。陳瑞麟發現，九○年代以前的科普書名相對樸實，例如《地球的年齡》、《黑洞趣談》、《巴斯德傳記》，直到科學文化書系開始大量運用副標題、直接改變主標題等技術，第一時間抓住讀者的目光，引起人們翻開書頁的興趣。

陳瑞麟以愛因坦傳記為例，《Einstein: A Life (1879-1930)》、《Einstein: A Life (1931-1955)》這兩部原文書名頗為平實的套書，在譯者妙筆下翻譯成《愛因斯坦（上）：千山獨行，擘創宇宙大業》、《愛因斯坦（下）：沾惹塵緣，萬丈光芒也彎折》；又或者描寫輻射技術實驗室傳記的《The Invention that Changed the World》被翻譯為《雷達英雄傳》，加上副標題「輻射八方改造世界」，把「人」與「科技物」的關係生動地交織成一則傳奇故事。

此外，書系策劃人林和、牟中原、李國偉、周成功等人秉持推廣科學文化的理念，親自為書籍撰寫導讀。不同於過去科普書籍以「傳播科學知識」為己任，帶有濃厚的說教意味，科學文化書系的導讀文字藉由深入淺出的優美文筆，邀請讀者踏入宏偉的知識殿堂。

企劃腳本：林義宏、林俊孝｜美術設計：林柏希 從選書方向、書名翻譯到導讀文字，科學文化書系皆以精湛的文學技術做包裝，不僅打破科學／人文的二分，也改變「科普」一詞的意義，更為台灣擘劃「科學文化」的前景。

潛藏於科學活動的文化底蘊

科學文化書系不僅想要推廣科學工作的產品──科學知識，他們更遠大的目標，是孕育一個擁有科學文化的台灣社會。然而，什麼是「科學文化」呢？

陳瑞麟點出，早期隱約存在一種寫作的二分法，認為科學寫作要客觀忠實，文學寫作要傳遞情感，兩者不相混淆；尤其科學寫作不該放入情感。「可是科學文化書系完全不是如此。這些科學英雄的傳奇故事在在反映著人性，告訴你科學家其實也是人。」

也因此，科學工作並非獨立於文化的活動，而蘊藏有獨特的文化內涵。「最暢銷的《你管別人怎麼想：科學奇才費曼博士》就在傳達一種反叛傳統、追根究底的求真態度，這就是一個科學家的精神──廣泛探索，解開束縛，勇敢質疑，挑戰權威。」陳瑞麟說。

科學與文化不相分離，而是互為啟發。但陳瑞麟特別強調，所謂的科學文化不是「科學獨斷」或「科學權威」的文化，只要掛上科學家的名號就等於絕對權威。「我們希望所有公民都能運用科學數據、科學觀念來做判斷。如果結論一致最好，但如果結論不一致，要去討論哪個環節出了問題：是研究工具、方法、數據計算、還是推論背後的假設錯誤，甚至摻雜了政治意識型態的因素？這些面向都要容許討論，才是一個真正良性的科學文化。」他說。

當科學被寫成一部詩意縱橫的傳奇史詩

西方的科學傳播研究者認為「科學普及」一詞預設了社會大眾對科學無知，所以需要由專家單向供應、將科學知識擴散到社會，這一幅單向傳播的圖像，理論上稱為「擴散與欠缺模式」。陳瑞麟主張，科學文化書系的出現正挑戰了這個模式。

「它不再只是提供科學新知，而是著重科學研究過程中驕傲又令人興奮的地方，可是也有沮喪、失敗的時刻；它要傳播的是一整套屬於科學內部的故事。」在科學文化書系中，科學工作並非不近人情的純理性活動，而是具有人性溫度的一趟趟冒險旅程。傳奇科學家在人生旅程上遭遇的難題、挑戰、挫敗，親友的支持，靈光乍現的時刻，都能與凡人讀者的生命有所共鳴。

換言之，該書系並不預設大眾欠缺科學知識，而是透過結合科學知識與人物傳記，試圖引起人們閱讀、理解科學領域的興趣。這也是讓科學精神滲透到台灣社會文化肌理的一次嘗試。

Photo Credit: 黃國彰

科普為何？為何科普？

「科普與欠缺模型的連結不是必然的。台灣目前仍然使用科普這個詞，卻已經賦予完全不同的意涵。」陳瑞麟說：「如果重新為科普下定義，我們應該普及於公眾的，並不只是科學知識，還有科學文化：也就是願意在民主框架下討論涉及科學的公共議題，願意去科學地瞭解世界的根本，願意去推敲科學觀念之間的關聯，甚至探究背後的哲學思維。」

科普存在的意義不該只是將科學知識簡化之後打包、發送，而是為社會大眾介紹另一種理解世界的角度，以及總有那麼一群人致力於求知的熱忱。科普的重要之處，並不在於科學本身具有優越性，而可能更單純，是對於一門專業技藝的尊敬，以及不同領域間跨越邊界、嘗試對話與理解彼此的價值。

「如今科普工作雖然不再預設無知的大眾。」陳瑞麟說：「但是換個角度看，現在就算一個人在某方面高度專業，對另一個專業來說，他仍然算是無知的大眾。」因此，仍然有賴「科普」在科學專家和非專業的大眾之間架起一座橋樑。

陳瑞麟將科普文本巧妙比喻為「流動在專家與民眾之間的文字」，文字的流動正代表觀點的融匯與互補。他以《科學月刊》2020年11月號（611期）為例，封面標題是「美豬萊了」，邀請動物科學家在社會議題上發言，其餘內容也跨及生物學哲學、科學哲學與科學的對話，這些都是讓其他領域的觀點持續注入科學的「科普」。對陳瑞麟來說，這也是台灣社會邁向科學文化的理想方向。

研究來源

陳瑞麟（2013）。流動在專家與民眾之間的科學文字：生物、醫療、健康普及文本的知識建構與傳播。科技部（原國科會）專題研究整合型計畫。陳瑞麟執行其中之一子計畫，其成果即「科普如何變成傳奇」一文。 陳瑞麟（2018）。科普如何變成傳奇：從文本析論1990年代「科學文化」書系的語文傳播。新聞學研究，134期，1-39。

延伸閱讀

本文經人文．島嶼授權刊登，原文刊載於此

原標題：科普能夠改變文化？中正陳瑞麟破解科普書籍暢銷秘訣

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航