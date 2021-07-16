防疫必備！100% Made In Taiwan對人體安全的防疫小物 「SUNNY可攜式V-UVC紫外線除菌器」 3大亮點輕鬆防疫，無論居家外出都安心

隨時隨地消除空氣中看不見的細菌與病毒 時時刻刻守護您與家人的健康

面臨疫情的快速變化，欣寶智慧環境以人為本，健康與安全必須從空氣開始，透過智能技術打造室內空氣清淨，與台灣一起面對空氣防疫挑戰，即日起推出100%台灣製造的「SUNNY可攜式V-UVC紫外線除菌器」，結合VUV空氣除菌與UVC光照除菌，隨時隨地消除空氣中看不見的細菌，達到除菌與淨化空氣的多重效能。一機多用的殺菌力與可攜式的輕巧設計，無論是居家外出都安心！

SUNNY可攜式紫外線除菌器三大亮點：

亮點一、對人體安全的兩種殺菌模式

SUNNY通過SGS及錫德斯生醫科技檢驗，證實具有分解及抑制細菌與病毒的效果，對SARS、冠狀病毒除菌力高達99%。採用CCFL（冷陰極管）的紫外光殺菌技術，不同於一般日光燈熱電子放射發出紫外線，而是以低壓水銀放電，並同時支援兩種對人體安全的殺菌模式。

VUV空氣淨化殺菌（循環除菌）

此模式適合外出時使用，透過紫外光與空氣作用，解離出具除菌力的淨化因子，改善空氣品質，形成直徑一公尺的抑菌保護網。無論是搭乘大眾交通工具時掛在包包上，或是放在辦公桌上都適用，就讓SUNNY可攜式紫外線除菌器隨時守護您周邊的空氣品質！

UVC光線照射殺菌（光照除菌）

以物理性紫外線燈光的能量近距離照射，消除物品表面的細菌及病毒，達到光照殺菌的效果。日常生活中最常使用的手機、耳機、鍵盤、滑鼠…等通通都可以用它來殺菌！

亮點二、適用於多重環境

SUNNY體積只有半個手掌大小十分輕巧，搭捷運、公車或外出採買時都可以直接掛在包包上，並開啟殺菌模式隨身帶著走輕鬆又便利；此外，也可以透過吊掛、磁吸的方式放置在衣櫃、鞋櫃等密閉空間來替衣物除菌、除臭；同時也可以使用於半開放式空間像是玄關、辦公桌、飯店房間的等多重環境。此外，SUNNY可連續使用12小時的超強電池續航力，能長時間殺菌、除臭、分解甲醛、TVOCs、PM2.5。無論是宅在家或是外出都能隨時都替身邊的空氣除菌把關！

亮點三、護眼偵測/感應式安全防護

附有感應式安全防護及護眼偵測，當機器偵測為開蓋狀態且面朝上時，將自動關閉電源保護眼睛，並避免眼睛直視。疫情就像漫漫長的黑夜，但天總會亮的！創辦人曾婷婷表示：「SUNNY意旨陽光，是不安中的希望與正面能量」，防疫與日常生活密不可分，除了口罩、酒精不可或缺外，可攜式除菌小物也成為防疫必備單品。SUNNY可攜式除菌機自即日起於GiA線上商城及Hobuy官網上架，也將陸續於誠品線上網站、震旦行官網及金儀官網等通路販售。

GiA線上商城：https://www.cleanuplime.com/

欣寶智慧環境公司網站：http://www.newgreentech.com.tw/