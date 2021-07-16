2021/07/16,
生活

防疫必備！100% Made In Taiwan對人體安全的防疫小物 「SUNNY可攜式V-UVC紫外線除菌器」 3大亮點輕鬆防疫，無論居家外出都安心

防疫必備！100% Made In Taiwan對人體安全的防疫小物 「SUNNY可攜式V-UVC紫外線除菌器」 3大亮點輕鬆防疫，無論居家外出都安心

我們想讓你知道的是

欣寶智慧環境於2017成立，堅持以專業、熱忱、喜樂、認真的態度，和建築架構為一個可以健康生活的室內環境。透過雲端和大數據分析正確建置適合不同環境規格的室內空氣解決方案，獲得各界肯定。其中更獲選為經濟部中小企業2019年南向政策的基石企業，目前欣寶的市場擴及印尼、日本，以台灣品質向國際展現台灣在空氣污染領域的發展與下世代創新。

隨時隨地消除空氣中看不見的細菌與病毒 時時刻刻守護您與家人的健康

面臨疫情的快速變化，欣寶智慧環境以人為本，健康與安全必須從空氣開始，透過智能技術打造室內空氣清淨，與台灣一起面對空氣防疫挑戰，即日起推出100%台灣製造的「SUNNY可攜式V-UVC紫外線除菌器」，結合VUV空氣除菌與UVC光照除菌，隨時隨地消除空氣中看不見的細菌，達到除菌與淨化空氣的多重效能。一機多用的殺菌力與可攜式的輕巧設計，無論是居家外出都安心！

SUNNY可攜式紫外線除菌器三大亮點：

亮點一、對人體安全的兩種殺菌模式

SUNNY通過SGS及錫德斯生醫科技檢驗，證實具有分解及抑制細菌與病毒的效果，對SARS、冠狀病毒除菌力高達99%。採用CCFL（冷陰極管）的紫外光殺菌技術，不同於一般日光燈熱電子放射發出紫外線，而是以低壓水銀放電，並同時支援兩種對人體安全的殺菌模式。

VUV空氣淨化殺菌（循環除菌）

此模式適合外出時使用，透過紫外光與空氣作用，解離出具除菌力的淨化因子，改善空氣品質，形成直徑一公尺的抑菌保護網。無論是搭乘大眾交通工具時掛在包包上，或是放在辦公桌上都適用，就讓SUNNY可攜式紫外線除菌器隨時守護您周邊的空氣品質！

結合VUV空氣除菌與UVC光照除菌，隨時隨地消除空氣中看不見的細菌，達到除菌與淨

UVC光線照射殺菌（光照除菌）

以物理性紫外線燈光的能量近距離照射，消除物品表面的細菌及病毒，達到光照殺菌的效果。日常生活中最常使用的手機、耳機、鍵盤、滑鼠…等通通都可以用它來殺菌！

以物理性紫外線燈光的能量近距離照射，消除物品表面的細菌及病毒，達到光照殺菌的效果

亮點二、適用於多重環境

SUNNY體積只有半個手掌大小十分輕巧，搭捷運、公車或外出採買時都可以直接掛在包包上，並開啟殺菌模式隨身帶著走輕鬆又便利；此外，也可以透過吊掛、磁吸的方式放置在衣櫃、鞋櫃等密閉空間來替衣物除菌、除臭；同時也可以使用於半開放式空間像是玄關、辦公桌、飯店房間的等多重環境。此外，SUNNY可連續使用12小時的超強電池續航力，能長時間殺菌、除臭、分解甲醛、TVOCs、PM2.5。無論是宅在家或是外出都能隨時都替身邊的空氣除菌把關！

適用於多重環境，搭捷運、公車或外出採買時都可以直接掛在包包上，並開啟殺菌模式隨身

亮點三、護眼偵測/感應式安全防護

附有感應式安全防護及護眼偵測，當機器偵測為開蓋狀態且面朝上時，將自動關閉電源保護眼睛，並避免眼睛直視。疫情就像漫漫長的黑夜，但天總會亮的！創辦人曾婷婷表示：「SUNNY意旨陽光，是不安中的希望與正面能量」，防疫與日常生活密不可分，除了口罩、酒精不可或缺外，可攜式除菌小物也成為防疫必備單品。SUNNY可攜式除菌機自即日起於GiA線上商城及Hobuy官網上架，也將陸續於誠品線上網站、震旦行官網及金儀官網等通路販售。

GiA線上商城：https://www.cleanuplime.com/

欣寶智慧環境公司網站：http://www.newgreentech.com.tw/


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