《自由與命運》：心理治療的目的是讓人適應社會，還是覺察各種可能？

文：羅洛．梅（Rollo May）

心理治療的目的是讓人適應社會嗎？

心理治療也有自由危機，過去半個世紀以來，這個行業在美國如雨後春筍般快速成長，我們只要一問：治療的目的是什麼？危機便顯露無遺。答案是很明確：幫助人，而且要看受苦的人處於什麼特定情境，會讓這個明確的目的有不同的應對。但是，在心理助人專業的發展基礎上，究竟有什麼共通的目的呢？

在幾十年前，心理健康運動的目標非常明確：心理健康即生活無憂無慮。不過，這句訓詞很快就有了疑慮。生活在一個氫彈威脅和核能輻射的世界裡，可能無憂無慮嗎？你只是要上街，死神便隨時來扣門。生活在這樣的世界，會沒有焦慮嗎？三分之二的人口陷於饑荒和營養不良，這個世界能讓人無憂無慮？

關於免於焦慮的努力，尼可拉斯．康明斯（Nicholas Cummings）博士在擔任美國心理協會主席的就職演說中，有一個發人深省的說法：

心理健康運動允諾我們有免於焦慮的自由，其實根本不可能做到，但在時下以為感覺美好是一種「權利」的潮流中，這個運動或許扮演了舉足輕重的角色。因而，對酒精的快速消費和醫師開出大量的鎮靜劑處方貢獻良多。

心理健康運動強調健康的定義即是「無焦慮的自由」（freedom from anxiety）。但是，由於人們發現一般生活過程不可能沒有焦慮，於是，他們就以最快速的方式取得這份「自由」：酒精和精神鎮靜劑。

就算我們真的獲得了無憂無慮的自由，我們會發現自己喪失了對於生命和純粹生存最有建設性的刺激。許多我所認為成功的治療鐘點結束後，案主都帶著比他來的時候更焦慮的心情離開，只有這個時候，焦慮才被意識到，而非埋藏於潛意識之中，焦慮也才有建設性，而非毀滅性。心理健康的定義需要調整與改變，生活不必對焦慮麻痺，帶著正常的焦慮活著，視之為生氣蓬勃的存在刺激，視之為能量的源頭活水，視之為讓生活向上提升的力量。

治療的目的是適應嗎？換言之，治療應該幫助人去適應社會嗎？但這無異於要人去適應一個進行越戰的社會。這個社會裡的最強大國家，花費了大筆軍備預算，聲稱要保衛自己免於受這個社會其他成員的侵略。適應社會若成為治療的目的，無異於說明治療師是社會的心理警察，這種角色，我打從骨子裡就厭惡。其實，早在羅倫斯．弗蘭克（Lawrence Frank）於一九三○年代中期寫下〈社會即病患〉（Society as the Patient）這個題目時，我們很多人就納悶，誰是他說的精神病患？是這個題目所獻給的那些對象？還是社會本身？

治療師的目的是讓人放鬆、舒服嗎？如果是的話，藥物可以做得更有效率、更省錢。治療師的目的是幫助人變得快樂嗎？在全世界失業率和通貨膨脹飛快攀升的同時，如何活得快樂？這樣的快樂，只有在壓抑和否認太多生活實情的代價下，才有可能獲得，而這樣的否認造成的後果，直接牴觸了我們大多數人所認為的心理健康理想條件。

心理治療：讓人覺察到他們的各種可能

按照我的設想，心理治療的目的是讓人自由自在。盡可能讓人遠離各種症候，不論是胃潰瘍這樣的身心症，或嚴重害羞這樣的心理症；盡可能讓人遠離各種工作狂，遠離從童年早期學得的重複自殘習慣衝動，或避免所選的性伴侶帶來終身持續的不幸和懲罰。

但最重要的是，我認為治療師的功能，應該是幫助人自由自在地覺察到、體驗到他們的各種可能。

我在其他的地方曾指出，心理問題就像發燒，它告訴我們，這個人的結構內部有某些問題，有一種生存鬥爭正在展開。話說回來，這也向我們證明，某些其他的運轉方式也可能行得通。面對問題時，我們習慣越快除掉它越好，這種老套的思考方式，忽略了最重要的事情：種種的問題，乃是生活的本來面目，也是人類創造力的根源。不論我們是在建構事物，還是重建自我，這個道理都真確不移。問題的出現，正顯示了某些內在可能尚未被運用。

人們因為內在受到奴役、渴求重獲自由而來找治療師，這是對的。關鍵的問題是：這份自由到底如何達成？當然，不可能期盼有奇蹟式的魔法一施，就趕走所有的衝突。

我在寫這一章的時候，有位二十八歲的婦女來找我，要我把她引介給一位治療師。她的問題是一直找不到適當的工作，她很聰明、開放，一般人會認為，這個人會在商場上有所成就。她過去曾擁有一個不錯的工作，跟一群有趣的人，在一所她喜愛且信任的機構裡擔任經理的秘書，這份工作她做得很出色。可是基於某種她無法理解的理由，她恨這份工作，她的憎恨，使她在強烈的憤怒之中，付出了慘重的代價。她辭掉了工作，在一所學院註冊就讀，但因為厭惡研究而被退學。

原來，她的父親過去就是一名經理。在家裡，他一向擺出威權面孔，頤指氣使，咒罵她的母親。而她的母親是個懦弱的人。這位女士陷入的困境，以及徹底褫奪其自由的癥結，在於她父親是她唯一擁有的力量形象，雖然她對他有恨，實際上卻認同他。因而，這裡的兩難是，她認同的人恰恰是她所憎恨的人，那麼，她要如何停止她對經理工作的仇恨？但是，其他的工作又對她沒有任何吸引力，就因為她是如此認同他父親在生活上的成功、成就、力量和魅力。結果便是，她做任何事的自由都完全被阻塞了。

阻絕自由的狀態與代價

當一個人失去了自由，他就會發展出一種麻木狀態，如同過去被奴役的黑人，或二十世紀人類的精神官能症或精神病。這時候，他們連結其夥伴和自己本性的力量，會相對地減弱。按照齊克果的看法，我們可以將精神官能症和精神病界定為缺乏溝通、沉默不談，無法參與在別人的感受或想法裡頭，也無法與人分享自己。因此，由於對自己的命運理解不深，此人的自由也就打了折扣。這些心理困擾狀態的存在本身，已證明了人類自由的根本特質：如果你奪走它，你就會使受害者崩潰。

精神官能的種種症候，可視為放棄自由的種種方式。諸如佛洛伊德（Sigmund Freud）早期的一位案主，由於她先前愛上了自己的姊夫，無法紓解之餘，終因身心失調而發展成腿部癱瘓，這也是一種拒絕自由的方式。症候乃是縮小世界周邊的方法，這樣一來，一個人就可以只處理自己能適應的世界範圍。

這些症候可能是暫時的，譬如一個人感冒了，從辦公室裡消失好一陣子，也暫時縮小了他必須面對的世界。但症候也可能早就埋藏在早年經驗中，如果未經治療，這些症候就會終此人的一生，阻絕其大部分的可能發展。症候告訴我們，一個人的自由與其命運的交互運作已經故障。

佛洛伊德的雕像｜Photo Credit: Matt Brown @ Flickr CC By 2.0

「正向思考」的熱潮與問題

這讓我們注意到，這個時代濫用自由最惡劣的方式之一：為改變而改變，透過改變來逃避現實，這種對自由的濫用，在所謂的「成長中心」（growth centers）達到最令人匪夷所思的地步。我要先聲明，我相信，成長中心運動的衝勁，以及許多個別的中心都是十分健全而值得讚許的。這份衝勁，是要鼓勵人們面對其自我，發掘其人性關係方面的問題，它相信一個人可以掌握自己，為自己的生命建立某種自主性。

但是，任何人只要讀過美林郡（Marin County）的〈成長中心免費指南〉就會了解，「積極思考」有多神奇，而其中的自欺，到了多麼華而不實的地步。從這份指南提供的兩百八十個不同中心的個別廣告來看，其中塞滿了這些目標：「開發你真實的潛能和創造力」、「找到越來越多的喜悅」、「在邁向神的道路上，不能沒有一位完美活現的上師」等等。

然而，我卻沒有在任何地方發現一些用以處理當代生活共通經驗的字眼，亦即「焦慮」、「悲劇」、「悲傷」或「死亡」。這些東西，全數被成功、超越後的無止境喜悅和無所恐懼的允諾所掩蓋。這是一個群眾運動，它走向自我中心的「寧靜」、自我封閉的「愛」，在夢幻中否認人類生活的現實，如果這中間有什麼改變的話，也只是運用改變來達成逃避的目的。這是對東方古代宗教的一種天大的誤用，用它的名相達成的救贖，而且只在周末假期有效。

這些成長中心的問題在於，對命運毫無所感。托克維爾是對的，他們似乎以為命運是掌握在他們自己的手裡，個人能完全決定自己的命運。帶領者似乎也沒有覺察到，他們所信奉的根本不是自由，而是多愁善感，形成這種多愁善感條件之一的孤單，這乃是自己硬拗出來，而不是真實狀態。

這些需要好好思考的事，讓我們重新發掘個人自由意義的工作，變得更加緊迫。成長中心運動的急速成長，也確實證明了現代人普遍渴望某些指引，讓他們不要白白活了一遭。一個巴掌拍不響，這些成長中心的存在本身，證明了大批群眾已感覺到他們的生活少了某些東西，讓他們無法發現他們在追尋什麼東西，甚至不曉得他們在追尋什麼東西。有一個對此道很內行的人寫道：

我去參加過艾斯提（Est）、艾沙龍（esalon）、月神（Moony）、伸張（assert）、克里希納（Krishna）和美林（Marin）團體。現在我已經想不起來，什麼是真的自發的感受。

心理治療：讓人更能覺察自身命運

當然，在這些已經發芽茁壯，抽長出無數分枝、各種類型的心理治療──精神分析、團體心理治療，以及各種諮商形態──的大樹根部，其實是佛洛伊德。我的意思並不是說，如果佛洛伊德不曾出現，就不會有這麼多出人意表而激增的治療方法，但它們之中很多是抱著反佛洛伊德立場的。誠如托爾斯泰曾片面論證過，歷史是偉人創造的，但不僅止於此，歷史也在它的種種危機中創造了偉人。在歷史的驅迫下，某些人被喚起帶領風騷。就此而言，如果沒有佛洛伊德在二十世紀初創發出精神分析學，某些人也會以同樣的名稱、創造出同樣的學問。

心理治療的各種流派，都在因應大批人群內心失去了可以停靠的支柱。這是我們文化中自由已潰敗的一種症候，我們文化傳承下來面對吾人自己與命運的方式已經破毀。因此，佛洛伊德作品的出現，並非偶然，而是正值個人內在自由漸漸迷失在現代性的大漩渦之中，對人類命運的迷惑與對個人自由的迷惑總是相伴出現，而如果有可能解決的話，它們的解答也將一起出現。

精神分析，以及任何好的心理治療，都是一種門徑，讓人更能覺察到自身命運，以便更能體驗到自身自由。跟佛洛伊德在技巧上的決定論比較起來，他倒是點出了較深層次的自由。他致力於解開人們因為無法面對他們自己的命運而捲入的心理糾結，就像上述那個經理的秘書一樣。

佛洛伊德最卓越之處，莫過於他與命運的持續角力。佛洛伊德證明，通向自由之路，沒辦法抄近路、不可能走後門，表面的作法一定寸步難行，他要求我們往更深的層次去尋找自由。如果自由可以被企及，絕非一蹴可幾。譬如，在佛洛伊德的反應形態學中，他指出利他主義是壓抑吝嗇的結果，宗教信仰是鴉片，是一種讓人避免面對死亡的方式（許多宗教的確是如此），而上帝信仰則是渴求一個全能父親來照顧我們的表現（對許多人來說顯然是如此）。

如果我們要獲得自由，我們就必須有膽識、敢於追求深度，不要在與命運交手時退縮不前。

相關書摘▶《自由與命運》譯序：從政治自由到心理自由，人們有「自我轉化」的潛能嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《自由與命運：羅洛．梅經典（三版）》，立緒出版

作者：羅洛．梅（Rollo May）

譯者：龔卓軍,石世明

羅洛．梅（Rollo May）是二十世紀西方精神醫學界極富盛名的存在主義心理分析大師，被稱為「美國存在心理學之父」。他身為心理治療家，卻出入於哲學、文學、古典研究、以及神學方面的思潮與經典，從中擷取直透人性的洞見和治療心靈的智慧。

他從接受存在主義之後，就將自由存在的個體，作為致力達到的理想人格。他認為健康的個體既能表現自由，亦能勇敢面對自身的命運，本書即是他深刻思考自由與命運之間交錯依存關係的總結之作。

在本書中，他一方面爬梳「行動（存在）的自由」與「生命（本質）的自由」兩種自由的表現形式，後者是人面對命運時在內心所產生的深刻思考，這種內在的人格自由，即是作者所稱政治自由的基礎。另一方面，他認為命運最終的歸宿既是無可避免的死亡，但在此限度內，我們卻能做出自由選擇，迎接命運的挑戰。因此，要獲得人生中的喜悅與成就感，即必須勇於承接拋射於世的自由與命運之磨難。

PhotoCredit:立緒出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航