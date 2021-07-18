天災、鎖國抗疫與國際制裁夾擊，金正恩坦言北韓糧食短缺，人民要準備好面對「史上最嚴重狀況」

編譯：王國仲

北韓正面臨重大國家危機。疫情不確定因素影響，加上迫在眉睫的糧食短缺，讓過去多半報喜不報憂的北韓官方（甚至是金正恩本人），近期多次提及險峻的國內事態。

今（2021）年6月，領導人金正恩罕見坦承北韓正面臨糧食短缺，稱情況「嚴峻」，並要人民準備好面對「史上最嚴重狀況」，更稱北韓或將面臨第二次「苦難的行軍」（1994－1999年北韓發生的大規模飢荒，造成數百萬人餓死）。7月初一份聯合國報告也指出，北韓今年將遭遇高達86萬噸的糧食短缺。據信金正恩已命令軍隊分發儲糧，供一般民眾救急。

颱風造成農業部門衰退，國際制裁更深化經濟打擊

導致北韓面臨飢荒的原因之一，是天然氣候災害。去（2020）年，共有五個颱風襲擊朝鮮半島。雖然颱風在當地不算少見，8月底至9月初，兩個中颱、一個強颱在短短三週內聯袂來襲，確實對北韓民生造成沉重打擊。

儘管官方並未公布傷亡人數或損失金額，但平壤、南浦、羅津等重要城市皆受強風和豪雨侵襲，造成近一公尺深的積水，道路中斷、建築、電力等基礎設施損毀。洪水也沖毀農田、莊稼與灌溉系統，對農業造成劇烈影響。

北韓中央通信社報導，金正恩在2021年勞動黨中央委員會全體會議上直指，農業生產部門在去年颱風的影響下，未能達成生產目標，也因此導致糧食供給狀況緊繃。金正恩更要求資深官員想方設法，解決糧食不足的問題。

讓情況雪上加霜的是，因為核彈、火箭等武器部屬爭端，北韓持續受到以美國為首的西方國家制裁。制裁內容除凍結北韓高階官員在海外資產、限制其入境外，還包括原油、礦物等天然資源，以及紡織品等民生消費產業的出口，讓北韓經濟情況更顯嚴峻。

儘管金正恩在川普（Donald Trump）執政時期曾兩度與其會晤，希望在撤除核武和中止制裁間取得共識，但雙方並未達成實質協議。拜登（Joe Biden）上任後，表示希望北韓往廢除核武的方向前進，但不考慮在雙方現行關係下與金正恩會面。目前並無任何跡象顯示，雙方會在短期內重回談判桌、進行實質討論；對北韓的經濟制裁也預估會繼續實施。

鎖國對抗疫情影響財政，實質抗疫成效難驗證

此外，因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，北韓政府早在2020年1月全面封鎖邊境、中止觀光活動，並嚴格控管各類交通與貿易。不過，暫停觀光、關閉貿易往來頻繁且密切的中朝邊境，也意味著北韓必須承受高達數億美元的觀光和經貿收入損失。

然而，壯士斷腕的決策，似乎也帶來一定成效。疫情爆發至今，北韓仍維持「零確診」的傲人防疫成績。根據他們向世界衛生組織提供的資訊，截至6月10日為止，北韓共篩檢超過三萬人（北韓有2500萬人口，篩檢率約為0.1％），且全數呈現陰性。

當然，「零確診」的可信度也引發許多討論，但在國際援助與跨國醫療、衛生團體全數撤出後，要確認北韓境內的防疫狀況實屬不易。而公衛專家多判斷，實際狀況「幾乎不可能」如政府所說的這麼樂觀。

儘管早早關閉邊界，但北韓與疫情源頭中國接壤，再加上雙方極為密切的貿易往來（無論是官方或民間），都讓學者專家質疑零確診的真實性。

北韓《中央通信社》亦指出，金正恩在7月13日舉行的一場會議上，指責高階官員未能實施必要措施，有效對抗疫情：「負責國家重要事務的高級官員，輕忽了黨所做出……和世界重大公共衛生議題相關的決策，並未實施組織性、制度化、具科學與科技根基的舉措。」

金正恩更提到，輕忽行為將為國家與人民安全帶來「嚴重後果」。儘管並未說明「嚴重後果」具體是指什麼，從會議影像片段中能發現，過去與會的部分高階官員並未出席，很可能已遭到撤換，甚至入監服刑或接受勞改。此外，根據BBC報導，代表權力核心的五位政治局委員之一也已遭免職，但為避免政治分歧，官方並未公布遭到撤換的是哪一位政委。

部分觀察家認為，金正恩在會議中的嚴詞批評，實為向外界請求協助的一種警訊。首爾智庫統一研究院（Korea Institute for National Unification）研究員洪敏（Hong Min，音譯）便認為，北韓絕不可能承認疫情擴散：「很顯然，有某些事情發生，且重要到有高層官員因此被究責。」

但也有學者持反對看法。梨花女子大學教授朴遠建（Park Won-gon，音譯）表示，若疫情如此嚴峻，北韓中央應會暫緩7月中旬舉行、全國各地代表和官員皆會參加的政治局會議。此外，金正恩出席公開場合或會議時也時常未配戴口罩，顯示他對疫情控管仍有一定信心。

中國已多次表示提供北韓肺炎疫苗的意願，但目前為止皆遭婉拒（韓國情報機構推測是擔心防護力不足的緣故）；俄羅斯也明確表達願給予北韓疫苗，不過雙方暫無明確共識。COVAX疫苗援助計畫，原先預定在5月份提供北韓200萬劑AZ疫苗，但因雙方在接種計畫、相關磋商的一再延宕，加上對副作用的部分疑慮，目前也沒有明確交貨排程。

無論北韓疫情的實際情況為何，經濟衰退、糧食短缺，再加上不樂觀的國際處境，金正恩似乎正面臨擔任北韓領導人以來的最大困境。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航