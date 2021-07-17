民主黨議員「大出逃」癱瘓德州議會，阻止共和黨修法「限制選民投票權」

編譯：吳宗宜

德州議員「大逃亡」，民主黨癱瘓議會阻止「投票法」表決

7月12日下午，德州眾議院民主黨人為了阻止共和黨人立法制定新的投票限制，67名民主黨眾議院議員中，至少有 51名包機離開該州前往華盛頓特區。根據德州憲法，法案表決須議會出席人數達總席次的三分之二才能進行。

由於沒有達到法定出席人數，德州眾議院將無法在最長可達30天的臨時特別會上，達成任何協議。NBC報導指出，這是兩黨近來對於提升投票難度激烈鬥爭的一環。

德州是眾多以加強選舉安全為由，推行新投票限制的共和黨執政州之一，他們聲稱去（2020）年11月總統大選川普（Donald Trump）失敗的原因，是投票制度不公所致。

共和黨人在今（2021）年5月30日提出的第7號法案（Senate Bill 7），在德州眾議院因民主黨人集體退出會議、無法達到法定人數下而休會下被擱置，隨後共和黨籍德州州長阿博特（Greg Abbott）召開臨時特別會，並於7月11日向兩院（其中州眾議院中共和黨佔83席、民主黨佔67席）分別提交法案（House Bill 3 and Senate Bill 1），禁止不下車投票、提前投票，以及限制郵寄投票必須提供身份識別證明，並賦予各黨派遣投票觀察監督員的權力。

民主黨認為這個法案的目的，是對投票設立更多限制，以限制有色人種去投票。

川普在2020年總統大選中輕鬆贏下德州，但事實上它是美國最難投票的地方之一，是少數幾個沒有網路選民登記、也不允許所有人透過郵寄投票的州之一，該州只允許滿65歲、有殘疾或符合其他標準的人使用郵寄投票，無獨有偶，德州也是2020年大選全美投票率最低的州之一。

民主黨領導階層在7月12日發布聯合聲明：「今天，德州眾議院民主黨人決定團結一致，拒絕讓共和黨領導的立法機關通過危險的法案，踐踏德州人的投票自由。」

德州民主黨主席伊諾霍薩（Gilberto Hinojosa）表示：「我們不會袖手旁觀，看著共和黨人削減我們的投票權，壓制德州有色人種的聲音，摧毀我們的民主，這些都是為了維護他們自己的權力。我們的議員拒絕參與共和黨人的陰謀，我們會堅守陣線，讓德州不會成為下一個通過反選民投票法的州。」

民主黨籍德州眾議員費舍爾（Trey Martinez Fischer）也說：「我們的民主岌岌可危，我們很清楚，共和黨人只想按自己的方式行事。」

德州美國公民自由工會（American Civil Liberties Union of Texas）的政策主任拉博維茨（Sarah Labowitz）也表態支持民主黨人：「罷工是對州長拒絕聽取選民意見，或解決德州人真正需求可能採行的激烈回應。」

州長阿博特抨擊民主黨籍議員的舉動是瀆職：「德州民主黨人決定離開議會大廈，這對將選票投給他們的德州人是種傷害，當他們乘坐舒適的私人飛機穿越全國時，他們讓可以幫助德州和美國的法案懸而未決。民主黨必須放下政治遊戲，回來執行選民託付他們的工作。」

德州共和黨籍眾議院議長費蘭（Dade Phelan）則表示，他們將利用德州憲法和眾議院規則下，所有的可用方式來確保議會達到法定出席人數，「這些行動使國家預算處於無法通過的危險，使數千名辛勤工作的員工及其家人無法獲得薪水、健康保險和退休金。臨時特別會的時限在滴答作響，我希望所有成員都出席的議會，以便立即著手解決這些問題。」

美國副總統賀錦麗接見抵達華府的民主黨籍德州眾議員｜Photo Credit: AP / 達志影像

選制不公？阻人投票？參議院陷入僵局

美國總統拜登（Joe Biden）7月13日於費城發表演講，呼籲共和黨與民主黨議員一起通過保護美國人民投票權的聯邦法案，因為共和黨執政的地區已陸續頒布了一系列限制投票方式的法案。

近日，前總統川普指稱廣泛的選務詐欺，是使他在2020年總統大選落選的主因。此說法促使共和黨領導人在包括佛羅里達和喬治亞等州，制定一系列新的投票法，反對派人士認為，新法律具有歧視性，限制了部份人民的投票機會。

拜登抨擊川普所言是一個瞞天大謊：「在美國，如果你輸了，你就得接受結果，你不會說事實是假的，然後僅僅因為你不高興就試圖推翻美國的制度，這不是政治家的精神，那是自私的展現。」

他也指責共和黨人扭曲事實、未能維護憲法賦予的權利，在執政州推動或頒布旨在增加投票難度的法律，稱美國正面臨自南北戰爭以來對美國民主最重大的考驗，並呼籲各種背景和政黨的美國人組成聯盟、站出來保護投票權。

近來包括《為人民法》（For the People Act）和《約翰路易斯投票權促進法》（John Lewis Voting Rights Advancement Act）的草案，均已獲得民主黨多數的眾議院批准，但在參議院則陷入僵局。在參議院，兩黨各有50席，但該法案需要60票的門檻才能通過。

拜登說：「看在上帝的份上，我們要求我在國會、各州、市和郡的共和黨朋友們挺身而出，保護我們的選舉正當性和神聖的投票權。」

根據紐約大學法學院布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）的最新報告指出，截至6月中旬，至少有17個州頒布了限制投票的法律，更多州正在考慮推動相關法案。

共和黨籍喬治亞州長坎普（Brian Kemp），在共和黨控制的議會通過限制投票的法案後，於3月簽署了該法案，要求選民在郵寄選票前提供身份證明，並禁止人們向排隊等候的選民提供食物和水，批評人士稱這些措施可能會損害少數族裔社區的投票率。拜登政府於6月25日對該州發起告訴，稱該選舉法案侵犯了喬治亞州黑人的權利。

負責拜登政府保護投票權工作的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）近日也宣布，民主黨全國委員會（Democratic National Committee）將投資2500萬美元，以擴大提高選民政治參與和投票的計劃，這將有助提升明（2022）年到來的期中選舉的投票率。

賀錦麗表示：「這項倡議的基礎，是堅信每個人的票都很重要，你的投票很重要，我們想幫助確保你的選票被計算在內，因為當每個人都參與其中時，我們的民主才是最強大的。」

共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）則表示：「我認為這些州的法案和努力，都不是為了壓制特定種族的投票率。」他也誓言阻止聯邦投票權法案，稱該法為聯邦政府對州選舉系統的過度干預，並表示沒有共和黨參議員會支持該法。

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