【東南亞週報】印尼單日確診破5萬成重疫區｜大馬連日新增確診破萬｜星國KTV群聚感染擴大

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第127期，為讀者挑選2021年7月10日至7月16日期間，有關印尼、馬來西亞、緬甸、泰國、新加坡與越南的六則東協區域大事。

印尼｜單日確診破五萬，印尼成亞洲重疫區

印尼COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情急速惡化，7月13日通報單日確診人數達到54,517例，創下單日最高紀錄，且已超越印度單日確診數，成為亞洲新重疫中心。

印尼在開齋節後面臨新一波疫情，6月底時單日確診人數最高紀錄逾1萬4000例，政府宣布在全國29個區域加強限制社會活動措施，目前尚未宣布是否延長。然疫情發展持續惡化，醫療資源與能量相當吃緊。自7月起每日確診數超過2萬人，13日甚至通報超過5萬4000例。但由於篩檢率低且追蹤確診者足跡效率不彰，實際確診數恐被低估，公衛學者便評估印尼單日實際確診數恐怕達10萬人，至月底可能再翻倍；再加上19日起為伊斯蘭教的重要節慶宰牲節（Eid al-​Adha），若未能有效防疫，恐怕會再迎來一波疫情高峰。

印尼衛生部長Budi Gunadi Sadikin先前表示，最新一波疫情主因是具有高傳染性的Delta變種病毒株（印度發現）傳播；再加上印尼全國疫苗接種率僅5.5%，且中國科興疫苗在對抗Delta變種病毒株的有效性不高，因此使疫情更加難以控制。印尼政府上週也宣布150萬名醫護人員優先接種美國捐贈的莫德納疫苗作為第三劑疫苗，以提升保護力。據統計，超過350名醫護接種科興疫苗後仍染疫；6月至今已有114名醫護因染疫過世。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為今年1月13日，佐科威接踵中國科興生物技術公司的疫苗。

馬來西亞｜疫情延燒，大馬連日新增確診破萬

馬來西亞COVID-19疫情延燒，新增確診病例數不斷創下新高，連日突破萬人大關，衛生當局將此歸因於篩檢量提高與具高傳染力的Delta變種病毒肆虐，並誓言加速推動疫苗接種。

馬來西亞7月15日新增1萬3215人確診，不僅連續三日突破萬人大關，更是過去一週內第五度刷新單日新增確診病例數紀錄，巴生谷（Klang Valley）區域疫情尤其嚴峻，占該日新增病例數50%以上，其中雪蘭莪（Selangor）6120例、吉隆坡（Kuala Lumpur）1499例，鄰近的森美蘭（Negeri Sembilan）亦有1603例，且高達60.9%新增確診病患為無症狀感染者。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）表示，確診病例攀升與篩檢量提高有關，單就7月14日篩檢量便超過13萬次，創下近兩週最高紀錄；加上Delta變種病毒肆虐，傳染力及危險性都大幅升高，因此未來一至兩週確診病例數恐持續攀升。諾希山也強調疫苗是唯一解方，力促民眾盡速接種，為更嚴峻的情況做好準備。

Photo Credit：Reuters/達志影像 在馬來西亞，一名醫療人員正對一名男性武漢肺炎病毒檢測。

緬甸｜緬甸政變疫情兩頭燒，美國力促東協採取行動

緬甸COVID-19疫情升溫，7月14日單日新增確診病例數達7,089例、死亡145人，雙雙創下新高，為當地醫療系統及殯葬業者帶來沉重負擔，加上政治局勢動盪不安，美國力促東協採取行動。

隨著Delta變種病毒在世界各國蔓延，緬甸亦迎來新一波疫情，連日新增確診病例數維持在數千例的水平，死亡人數不斷攀升，當地殯葬業者正承受巨大壓力。雪上加霜的是，自2月1日軍方政變奪權後，民眾對公衛體系充滿不信任，抗拒至軍醫院就醫；更有大批醫護人員響應公民不服從運動（CDM），導致醫療量能緊繃，仰光（Yangon）及瓦城（Mandalay）兩大城市甚至出現醫用氧氣短缺問題。

對此，聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）透過聲明表示，軍方政變及COVID-19疫情正在緬甸醞釀一場「完美風暴」，呼籲國際社會伸出援手，提供抗疫緊急人道援助。另一方面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月14日與東協外長進行線上會議，對緬甸局勢深表關切，力促東協立即採取行動，恢復緬甸民主，並落實東協特別峰會達成的5點共識（Five-Point Consensus）。

東協特別峰會4月24日於印尼雅加達召開，與會領袖就緬甸危機達成5點共識，包括：終止暴力、尋求和平解決方案、指派特使促進對話、提供人道援助、出訪緬甸與各方會商。

2021年6月2日，緬甸仰光（Yangon）反軍政府抗爭，參與的民眾戴著口罩。Photo Credit：AP / 達志影像 2021年6月2日，緬甸仰光（Yangon）反軍政府抗爭，參與的民眾戴著口罩。

泰國｜單日確診數近萬，破歷史新高

泰國7月16日本土COVID-19 確診數高達9,692例，累積確診數為381,907例，創下歷史新高，此外當日死亡病例達67例，累積死亡病例數已超過3,000例。在67個死者中，年齡範圍在27歲至104歲，除了65人為泰籍外，有1名緬甸籍和1名柬埔寨籍。

根據曼谷郵報報導，16日新增確診的9692名感染者中，有9077例為本土感染案例，615例為監獄內感染案例。泰國自4月1日起第三波COVID-19疫情爆發後，已有35萬3044確診病例，其中有244,431例已恢復，並造成3005人死亡。

根據泰國公共電視台新聞網7月16日報導，泰國COVID-19疫苗接種計畫Thai Ruam Jai已經宣布新一輪的施打註冊，居住在曼谷的60歲以上長者或患有政府指定7類疾病者，將能夠登記施打COVID-19疫苗。符合資格的民眾已能在7月16日中午12時在Thai Ruam Jai官網登記，或者可於便利商店註冊，並預計最快能在7月19日早上開始接種COVID-19疫苗。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 泰國中央疫苗接種中心準備施打的 COVID-19 AZ疫苗。

新加坡｜KTV夜店群聚感染擴大，獅城疫情敲警鐘

新加坡本週爆發KTV夜店群聚感染，從7月11日發現第一起病例以來，該感染群至15日已有87例確診病例，且可能持續擴大。衛生部長王乙康對此表示「很不幸也很令人失望」，但正努力圍堵這波社區感染疫情，儘速篩檢可能的密切接觸者。

新加坡本土疫情在本月11日以前趨緩，每日確診病例數大多在個位數，星國政府也因此決定在12日放寬餐廳內用人數規定，一桌至多可有五人共餐。不過11日發現KTV夜店感染確診首例，為一名持有短期探訪證的越南籍女性酒店陪侍，她在確診前曾到過多家KTV夜店，確診後足跡重疊的酒店客人與她的室友也相繼確診，目前已有九家夜店遭衛生部列管。

根據《中央社》引述星媒報導，因夜店感染群確診病例多數是尚未完整接種的年輕男性，加上在KTV夜店有親密接觸行為，傳染情況可能會比之前紅山景市場與熟食中心（Bukit Merah View Market & Hawker Center）感染群更為嚴重。

王乙康呼籲在6月29日之後到過受影響的KTV夜店，或是曾與越南籍酒店陪侍接觸過的民眾預約篩檢，檢測費用全免。他也藉此機會呼籲還沒有接種疫苗的民眾儘快預約接種，特別是70歲以上長者，仍有29%尚未接種疫苗。新加坡仍希望在8月9日前能達成2/3人口完整接種的目標。

Photo Credit: 中央社 新加坡7月12日起放寬餐廳內用人數至最多5人一桌，圖為實龍崗地鐵站附近一家商場餐廳的內用 民眾。

越南｜越國產車品牌VinFast 進軍北美、歐洲

越南國產車品牌VinFast於7月12日宣布在北美與歐洲正式營運，與其他大廠一同投入智慧電動車的市場競爭。

VinFast為越南市值最高企業Vingroup集團在2017年創立，2019年成功推出車款。VinFast本週宣布於美國、加拿大、法國、德國與荷蘭這五個重點市場設立分公司，並擬於2022年3月推出VF e35、VF e36兩款電動車銷售。

近年來，各國陸續提出禁售燃油車時程，使電動車產業前景看好。如荷蘭規劃於2025年起禁止新售燃油車，英、法、德在2030年跟進；美國則由華盛頓州開第一槍，計畫在2030年起禁售，加州與加拿大則設定2035年。VinFast先前便傳出將在美國設製造廠，並已有許多動作替打入美國市場布局，像是在舊金山成立研發中心、取得加州的自駕車測試許可等，並規畫在加州設立35個服務據點與展示中心。今年4月傳出VinFast將在美國公開上市（IPO），估值上看600億美元 （ 約1.7兆新台幣 ） ，且VinFast有意透過特殊目的收購公司（special-purpose acquisition company，簡稱：SPAC）借殼上市。但路透社5月報導指出由於SPAC相關法規尚不明確，目前計畫暫緩。

根據統計，VinFast去年在越南銷售3萬輛汽車，但仍未開始獲利。VinFast今年3月推出第一台電動車款VF e34，目前已接獲2.5萬台的訂單。除了燃油車與電動車，VinFast也投入電動機車、電動巴士生產。VinFast先前設定在2022年銷售5.6萬輛汽車的目標，但由於車用晶片短缺，目前將目標量減至1.5萬台。

Photo Credit：Reuters/達志影像 越南最高市值企業集團Vingroup在2017年成立國產車品牌VinFast，圖為VinFast在海防市的工廠。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒