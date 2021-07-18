居家運動不無聊，GIF圖解增強爆發力與心肺功能的「深蹲跳」

​​​​​​深蹲是一個很值得練習的經典動作，俗話說的好，腿在人在，腿老人衰，不管妳或你現在是幾歲，腿部的力量對支撐身體健康都有很大的意義，最好要繼續掌握。

很多人會說深蹲是下半身的經典動作，因為深蹲是動到多處關節的複合性動作，要號召下半身的髖部、臀部、大腿等大肌肉一起來完成，因此光是多練深蹲就好處多多。

一開始，請你從最基礎的深蹲動作練起（延伸閱讀：「腿在人在，腿老人衰，經典深蹲練起來！」）。記得在過程中，膝蓋的方向不要往內轉，背部維持良好的自然弧度，不要圓背，要把臀部往後推，而不是膝蓋往前擠。如果自己覺得動作都很不錯了，可以調整運動強度，例如進階到加上重量的訓練。然而若在家訓練沒有器材，可以看〈居家運動不無聊，GIF圖解深蹲變化式12招〉這篇，讓練習更有趣。

假使要再進階，可以試試看以下深蹲的各種跳躍式練習。在深蹲過程中加入跳躍的成分，會鍛鍊出更強健的肌力與爆發力，對衝刺、跑步、舉重都有益處。連續完成的時候，對心肺耐力也是種考驗。建議大家可以先看著動圖做分項練習，再安排成TABATA或七分鐘運動等間歇運動的模式訓練。

移行深蹲

由兩腳併攏、站直開始，先跳向右側向右跨一步，往下做深蹲，起身時收回右腳。快速跳往左側跨出左腳往下做深蹲，起身時再收回左腳。反覆練習。

PhotoCredit:照護線上

交替跳蹲

先做深蹲，起身後兩腳快速前後交替換腳兩次，就是一下右腳在前、左腳在後，第二下左腳在前、右腳在後，交換兩次穩定後往下做下一個深蹲。反覆練習。

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相撲深蹲跳

先微微往上跳後，臀部往後，雙腳往外打開，向下做相撲深蹲，雙手垂在身體前方，在身體向下時雙手輕輕碰地。碰地後身體往上，雙腳往內跳，回到雙腳與肩同寬的位置。反覆練習。

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深蹲跳

往下做深蹲，雙腳打開比肩膀距離還寬，要起身時雙手往後下方擺，整個身體往上方彈跳，落地時請控制力道輕一點，減少膝蓋的負擔，一落地就往下再做深蹲，反覆練習。

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摘星跳

往下做深蹲，雙腳打開比肩膀距離還寬，起身時爆發衝到空中，雙手雙腳都是往外伸，盡量把手腳打的愈開愈好。落地時再回復到開始的姿勢，順著繼續往下深蹲，然後再跳起來。

落地時要先用腳趾著地，再來才是腳踝。不要直接以腳踝著地，會受傷喔。練習深蹲跳和摘星跳兩個彈跳動作時，請記得要控制肌肉運用和動作順序，有點緩衝才不會受傷。

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弓步蹲跳

接著我們來做弓步蹲的變化型（延伸閱讀：「經典動作解析–弓步蹲」）。從弓步蹲的最低位置開始，左腳於前方，左膝彎曲90度，穩穩踩在地上；右腿在後，腳尖著地，膝蓋也彎曲成90度，距離地面約數公分。背部打直，眼望前方。從這個位置開始，主要以前方的腳推起往上方跳，收後方的的腿，變成左腳打直，右腳彎曲於身體前方的模樣，再往回降到原本左腳在前，右腳在後，兩腳膝蓋都是彎曲90度的狀態。

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交替弓步蹲跳

一樣從弓步蹲的最低位置開始，左腳於前方，左膝彎曲90度，穩穩踩在地上；右腿在後，腳尖著地，膝蓋也彎曲成90度，距離地面約數公分。背部打直，眼望前方。從這個位置開始，主要以前方的腳推起往上方跳，接著在空中時快速換腳，變成右腳在前，左腳在後，往下回到弓步蹲最低的位置。因此，跳起來到空中的時候高度要夠，才能完成換腳的動作。交替弓步蹲跳這個動作不僅考驗肌肉的爆發力，也需要平衡，連續完成時對心肺是種考驗。如果能連續做到，對肌力、平衡、心肺都是一大提升。

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要開始練習前，請先做足夠的熱身。

在剛開始練習時，不需要一次練完全部動作，也先不要一次把所有跳躍動作都排進同一次間歇運動的動作選擇裡。請先配合著無跳躍的動作，或其他較不吃力的動作練習，才不會對身體負擔太大。永遠記得，你是要練健康，不是要練受傷，不要一次大幅調高運動強度，請循序漸進比較安全喔。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航