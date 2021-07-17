張忠謀出席APEC非正式領袖會議：台灣需要儘快取得更多疫苗，疫後經濟復甦應採取自由貿易

（中央社）台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖會議拋出疫苗問題，明確提出台灣和其他許多APEC成員一樣，需要儘快取得更多疫苗。

亞太經濟合作會議主辦國紐西蘭7月16日針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情召開非正式領袖視訊會議（Informal Leaders' Retreat），台積電創辦人張忠謀第4度代表總統蔡英文與會。

張忠謀在亞太經濟合作會議非正式領袖閉門會議致詞時表示，此次非正式領袖會議召開的目的是討論亞太地區應如何合作以度過COVID-19疫情危機，並加速疫後經濟復甦。

面對COVID-19疫情，張忠謀說，台灣迄今維持傑出防疫紀錄，儘管近期疫情曾一度升溫，但目前業已趨緩。

張忠謀說，相信在過程中得到的經驗與知識能夠協助其他APEC成員，持續地願意提供協助。過去台灣曾捐贈口罩與其他醫療物資予其他APEC成員，現在也準備好分享抗疫的知識。

張忠謀也明確表達台灣需要幫助，目前疫苗注射覆蓋率低於20%。雖然美國與日本已慷慨捐贈疫苗，民間機構也已成功採購1000萬劑，仍然需要更多數量的疫苗，且需要儘快取得。而其他多數APEC成員也需要幫助，向目前擁有並生產超過他們自身所需疫苗數量的APEC成員尋求協助。

張忠謀強調，針對疫後經濟復甦，敦促APEC成員，在考慮重要國家安全需求後，彼此間及與全球進行自由貿易。

張忠謀表示，在過去70年，自由貿易使多數APEC經濟體蓬勃發展。自由貿易僅是各APEC經濟體貢獻自己的競爭優勢，而其他APEC成員藉此受惠的方法。

張忠謀指出，然而近來，各方很關切要求「境內」半導體晶片自給自足的趨勢。他指出，過去數十年的自由貿易大幅促進半導體技術發展。因此，越趨複雜的技術致使供應鏈走向「境外」。

張忠謀強調，「試圖讓時光倒流是相當不切實際的」，如果嘗試讓時光倒流，不僅成本將會提升以及技術的進步可能放緩。在花費了數千億與許多年的時間之後，結果仍將是無法充分自給自足且成本很高的供應鏈。

張忠謀表示，大家認同國家安全顧慮確實存在，也相信針對國安應用，在國境內存有一個能夠自給自足的供應鏈是審慎的作法。然而，針對規模大得許多的民間市場，一個基於自由貿易體系的供應鏈是最好的作法。

針對COVID-19疫情，張忠謀在結語時指出，台灣能夠協助，也願意、並準備好以自身的知識與經驗提供協助，但也和其他許多APEC成員一樣，需要儘快取得更多疫苗。關於疫後經濟復甦，敦促在考慮關鍵國家安全需求後，應該採取自由貿易。

Photo Credit: 中央社 亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖視訊閉門會議16 日晚間登場，台積電創辦人張忠謀（圖）第4度代表總統蔡英文與會，會後出席總統府線上記者會說明會議成果。 中央社記者徐肇昌攝 110年7月16日

為什麼要召開這次非正式領袖會議？

《澳大利亞金融評論》報導，這次是各國領導人第一次在APEC的年度峰會之外舉行會議。加開這次會議的目的主要是為了因應COVID-19疫情，希望APEC成員國能夠團結起來，加速控制疫情。這次會議的另一項特色是採用「互動Q＆A」的形式，領導者可以互相提出問題或發表意見。

《中央社》報導，在會議開始前紐西蘭政府透過聲明表示，主持這次會議的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）與美國總統拜登（Joe Biden）通越洋電話，討論如何確保紐國及太平洋地區的疫苗供應。阿爾登在聲明中表示：「拜登總統和我討論即將召開的APEC領袖會議，以及雙方以區域夥伴攜手合作度過COVID-19疫情的關鍵重要性。」

各國在這次會議上的呼籲

台灣

《中央社》報導，此次張忠謀第4度擔任台灣在APEC的領袖代表，總統蔡英文請張忠謀在會上表達兩項主張，第一項主張是APEC組織應就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力。第二項主張是面對疫後時代的挑戰，APEC成員國應該攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（右）13日宣布再次邀請台積電創辦人張忠謀（左）擔任今年度的APEC領袖代表。 （總統府提供） 中央社記者謝佳珍傳真 110年7月13日

美國

根據白宮在會後提出的聲明，美國總統拜登在會議上表示， 美國正在向全球100多個有需要的國家捐贈超過5億劑安全有效的疫苗，其中幾個是APEC成員。拜登 明確表示，美國是捐贈疫苗，而不是出售它們，並呼籲不要在提供疫苗時附加任何政治或經濟條件。 我們唯一的目標仍然是拯救生命。

關於全球經濟復甦，拜登總統重申，美國有興趣成為 APEC成員 強大、可靠的合作夥伴。他討論了深化美國在整個印太地區進行經濟參與的方法，包括最近宣布的「重建更美好的世界」（ Build Back Better World ）計畫，該計畫將提供透明融資的基礎建設給需要的APEC成員。

中國

《中央社》報導，中國國家主席習近平在會中提出「加強抗疫國際合作、深化區域經濟一體化、堅持包容可持續發展、把握科技創新機遇」等4項呼籲。

習近平強調，開放融通是大勢所趨。APEC要推動貿易和投資自由化便利化，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。「要拆牆而不要築牆，要開放而不要隔絕，要融合而不要脫鉤，引導經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。」

習近平還強調，中方已率先完成區域全面經濟夥伴協定（RCEP）核准工作，「期待協定年內正式生效」。

韓國

《中央社》報導，韓國國務總理金富謙代表總統文在寅出席視訊會議，他表示，APEC會員國人口占全世界人口38%，但完成接種人口僅約2成，疫苗充分供給及公平分配成為當務之急。

金富謙說，韓國積極透過代工生產疫苗，努力擴大供給及公平分配，今年下半年將追加預算，擴大投資疫苗生產設備並加速研發，強化對亞太地區的疫苗供給；同時，韓國至明年為止，將透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提供2億美元金援。

為強化開發程度較低國家的衛生保健量能，金富謙表示，希望APEC的東北亞防疫保健合作體、國際保健安保架構等有助引導國際保健治理工作。

Photo Credit: AP / 達志影像 主持這次APEC線上峰會的紐西蘭總理阿爾登

會後所達成的共識

《中央社》報導，紐西蘭總理阿爾登在主持APEC「非正式領袖閉門會議」後表示，與會領袖都同意應該要盡快讓全球所有人接種疫苗；會中討論已跳脫「疫苗民族主義」（vaccine nationalism），專注於疫苗製造、分享及使用，會員體也期待在未來幾個月看到降低疫苗跨境流通相關關稅的作為。

另外，阿爾登表示，各會員體也正在推動重新與世界安全地連結，持續探討包括疫苗護照、綠色通道、毋須隔離的旅遊泡泡等作法。各國正努力找出解決方法。

《中央社》報導，這次會議通過「APEC經濟領袖聲明：克服疫情與促進經濟復甦」（APEC Economic Leaders’Statement: Overcoming COVID-19 and Accelerating Economic Recovery）。

聲明內容鼓勵APEC各會員在疫情診斷與治療領域的合作，加速疫苗公平分配、擴大疫苗製造及共享，支持打造安全有效的疫苗供應鏈、加速商品與服務流通、恢復跨境人員的安全移動，同時承諾各國將運用財政、貨幣與紓困等政策促進經濟復甦，掌握創新契機協助勞工與企業成長，特別是婦女及微中小型企業。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航