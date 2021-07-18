研究：COVID-19病毒如何在公共廁所進行傳播？又該如何防範？

本（2021）年5月20日，高雄市新增確診個案為餐廳群聚，兩桌確診者互不認識，在同家餐廳但不同包廂用餐，傳染源頭可能是與確診者使用 「同間廁所」有關。無獨有偶，近來台北市地下街K區接連傳出確診案例，或許也有可能與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）於公共廁所內的傳播有關。（延伸閱讀：「你上廁所 ，COVID-19剛好也在廁所內 ，怎麼辦？」）

因此，針對記者提問筆者的問題，如：「COVID-19病毒如何在公共廁所進行傳播？」及「如何防範在公共廁所可能接觸到COVID-19病毒？」，以下參考研究文獻，並逐一提出解答。

研究文獻

COVID-19病毒如何在公共廁所進行傳播？

露天排泄（Open defecation）：穢物自然接觸

請不要認為，日常生活中隨處可見的衛生設施，如：馬桶、洗手台等，已經普及到了全世界。自去（2020）年COVID-19爆發全球疫情以來，至少有20個COVID-19感染嚴重（病例數>10,000）的國家，有5至26%的國民，因為缺乏衛生設施，而僅能採用天然且原始的露天方式進行排泄。

研究人員認為，允許人民以這種方式處理穢物的國家，大幅提升了國內民眾感染COVID-19的風險。因為患有腹瀉的、營養不良的、發育遲緩的、慢性疾病的病毒，毫無遮攔的、透過受污染的糞屎來進行傳播。

馬桶沖水：穢物噴濺

在去年6月29日，北京曾經報告了兩起COVID-19病例。報告中提及，這兩人是在使用社區的公共廁所後，受到COVID-19感染。

早在去年的研究中，就有研究人員指出，在使用馬桶冲水時，會產生一些氣溶膠噴沫，若這些氣溶膠內含有COVID-19 ，就會造成病毒傳播。氣溶膠產生的原理是，當水沖入馬桶後會產生強烈的湍流並迅速排出空氣，這些空氣會以一定速度（最大上升速度為5m/s）往上衝擊，並將穢物和生物溶膠（bioaeorosol）一起帶出馬桶，污染馬桶周邊環境。研究人員曾利用流體動力學的模擬實驗進行估算，研究發現，這樣的兩相流速得以0.3至0.4cm/s的速度，使噴沫上升到馬桶上方高達106.5cm處。

所以，公共廁所內的空間，除在馬桶周圍的環境可能沾附COVID-19的穢物之外，在空氣中，可能也會有病原體懸浮其中。

蹲式馬桶：比坐式馬桶更具傳播風險

蹲式馬桶，比起坐式馬桶，因其「無馬桶蓋」的設計，加以開放方式沖洗馬桶，所以具有更高的COVID-19傳播風險。在大流行期間，在人流擁擠的公共廁所裡，更應特別注意。

此外，使用蹲式馬桶沖水時，因水會從水箱中直速湧下，在馬桶中，穢物會跟湍急的水流相互碰撞，產生飛濺物和氣溶膠。所以，蹲式馬桶凹槽上方（鞋底踩住的地方）的周圍區域、周邊環境的空氣，都是應特別注意的地方。

蹲式馬桶的使用方式，也是造成COVID-19的可能原因之一。人們必須採用蹲姿——這意味著使用者必須以身體更貼近馬桶。於此同時，使用者的口、鼻，將更加靠近穢物周圍，呼吸的空氣範圍，也會靠近蹲式馬桶位於底部排水管的上方。因此，若蹲式馬桶冲水時，使用者會更易吸入，從排水管激起上升的飛沫和氣溶膠。

在另一篇研究中指出，在柬埔寨家庭蹲式馬桶頂部區域的大腸菌數量（來自於糞便），比美國坐式馬桶多出21 倍。原因是大多數蹲式馬桶缺乏坐式馬桶的U型阻隔閥，所以無法利用滯留部分水的方式，來防止氣溶膠從下方所連接的排水管、或下水道中湧出。而且，若公共廁所中的蹲式馬桶全部連結到同一個排水管，那麼進行沖水時，來自其他廁間的排水也有可能從排水管上升，帶來含有COVID-19的氣溶膠。

在2003年，香港發生SARS疫情時，就曾因社區中的家戶馬桶管路共通，而爆發大規模的社區感染。

垃圾桶：病毒暫留的溫床

在公共廁所中，「開放式垃圾桶」是常見的設施。主要用來收集用過的衛生紙或女性衛生用品。但是在衛生紙內的穢物（如：冀、屎、尿液、血液）等殘留物，都是病菌的溫床。當人們使用公共廁所時，就有可能會因而受到感染。

如何防範在公共廁所可能接觸到COVID-19病毒？

為了有效防使COVID-19在公共廁所間傳播，以下筆者提出幾項建議策略。

編列預算：以坐式馬桶取代蹲式馬桶

建議所有公共廁所，都使用有馬桶蓋的馬桶。只要老闆捨得花錢就可以了。我們房子內，不都是坐式馬桶嗎？為什麼出去公共場所，就得「罰蹲」，沒有蓋子的馬桶？

NGO的協助

世界上，已經很多NGO正在協助各落後的國家，準備好的馬桶給人們使用，才能減少穢物造成的疾病傳播。

保持公共廁所環境通風

保持自然通風，是當前降低病毒傳播風險的有效方法。所以，建議公共廁所的天窗、門戶應保持開啟，讓流暢的風，把噴出來高濃度的氣溶膠吹散，減少環境污染。

公共廁所及時消毒

在公廁裏，每個人用過的蹲式馬桶，得及時清除消毒，而開放式垃圾桶，也需要常常倒。這樣做很耗人，不是嗎？（換個坐式馬桶可能會省很多人力成本？）

改良馬桶設計

例如，加上馬桶蓋和有U形阻止閥，以減少糞便病原體，在公廁馬桶中的傳播。

人們應如何自保？

最後，如果出門在外，因內急而必須使用公共廁所，而廁所內僅有蹲式馬桶，怎麼辦？

筆者建議以下策略：

先戴好口罩再入內 全程大小便不要拉下囗罩 大小便站穩腳步，不要亂摸周邊物品 使用肥皂、清潔劑確實洗手 出了公廁，請繼續戴口罩，並用酒精消毒雙手（雙手切勿雙手擦衣褲、挖鼻孔、摸口鼻！） 回家換洗乾淨的衣物

在可能的情況下，盡量減少公共廁所頻率，尤其是蹲式馬桶。

如果不得不必須使用，也無需擔心，只要記得使用全程前後「戴口罩，勤洗手」，就是安全了！

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航